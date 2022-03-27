Свою історію Анна Мирна написала в Instagram.

Довгий час я збиралася зі своїми думками, щоб написати про те, що сталося зі мною, з моєю родиною, з моїм рідним містом … Встановити Instagram і повернутися до “звичайного” життя, закриваючи очі на те, що було, нестерпно і неможливо..⠀

24.02 о 5 годині ранку в Маріуполі я прокинувся від вибухів, які доносилися з кордонів міста. І негайно отримала кілька повідомлень від друзів з Харкова та Києва, що вибухи вже почули там. Почалася війна, було важко повірити в це, ми думали, що це не серйозно і закінчиться через кілька днів. Без сумніву було очевидно, що Росія заплатить за кровожерні дії, але тоді ми все одно не могли собі уявити, як далеко все піде. 25.02 я придбала квиток до Харкова. За кілька годин до від’їзду єдина залізнична дорога, що йде з Маріуполя, вже була підірвана і виїхати потягом було неможливо. Ми сподівалися, що нам потрібно почекати пару днів, а потім все буде налагодиться, які ж ми були дурні. Просто ніхто в Маріуполі не міг уявити, що те, що опісля відбудеться з кожним жителем, може трапитися у 21 столітті.

Через кілька днів лінії живлення були пошкоджені, і ми залишилися без світла. Спочатку вони їх відремонтували, а потім знову підірвали, і ми залишилися без світла і зв’язку. Помпи, які качають воду, електричні, тому наступного дня води в будинках більше не було, а через кілька днів ми залишилися без газу. На цьому етапі бомбардування вже не було на околицях, вибухи були скрізь, лівого берега, Східного мікрорайону та Сартан вже не було. Біженці заповнили центр міста, включаючи підвал у нашому домі, тому єдине місце, де ми могли ховатися — між несучими стінами у коридорі.

З хорошого: всі допомагали один одному, під’їздами готували їжу, ділилися продуктами, навіть намагалися підняти один одного настрою. Мій дім знайшов мій друг Вова. 8 березня, коли я сиділа і плакала, він приніс мені шоколад і сказав, що на тищиці (так ми називаємо одинарного в центрі), є зв’язок, а звідти можна додзвонитися. Через все місто під бомбардуванням я з ним бігла туди, щоб мати можливість почути голос сестри або Дениса. Ура! Я ледве додзвонилася до своєї сестри і змогла сказати, що я і батьки живі, запитала щодо коридорів і знову почула, що червоний хрест потрапив під обстріл і не зміг дістатися до нас. Усе. Моя остання надія на порятунок померла. Всі наступні дні я просто намагалася змиритися з тим, що ми помремо.

Просто уявіть картину, в якій ми жили приблизно с 1-го березня: на вулиці від 0 до -12 градусів, вдома +6, пар з рота, щоб набрати води просто, щоб було чим помити руки і змити унітаз, перший час нам доводилося їздити на море. Через кілька днів бомбардування посилилося, їздити на море стало небезпечнішим, а бензину залишалося геть трохи, тому ми знайшли джерельце і їздили па воду туди, це трохи ближче до нашого будинку. Хто не мав можливості або хто дуже боявся, збирали сніг або воду зі зливних труб. Вода з джерельця була з піском, щоб випити, зрозуміло, потрібно було прокип’ятити її принаймні один раз. Щоб кип’ятити воду, вам потрібно збирати дрова та розпалювати вогонь .. Все це під постійними обстрілами. Завдяки незначній температурі, запаси їжі резерви, ми зберігали на балконі, тому на початку проблем з їжею не було. Але тепла їжа була тільки вранці, після вогню, а потім холодна.

Пальці на руках і ногах у мене перестали зігріватися, не допомагали ні ковдри, ні величезна кількість одягу, який був на нас. Більшість часу від страху я сиділа згорнувшись у креветку в коридорі в страшному холоді, через що моя спина просто перестала розгинатися. Психологічно я трималася і заспокоювала решту до того моменту, поки прилетів снаряд у будинок навпроти нас. Тоді пролунав гучний шум і в батьковій кімнаті вилетіли шибки… Я закричала на все горло “тато”.. Хух.. Він залишився цілим.

Мене так трясло, що я не могла знайти собі місце між страхом та розпачем.

Я лежала в коридорі з непрохідним тремором і намагалася згадати все хороше в моєму житті, всіх людей, хто наповнював мене, все, що я встигла зробити і чим жила раніше. Так було щодня. Ми святкували кожну хвилину нашого життя: якщо вночі тобі вдалося поспати — це щастя, якщо ти розплющив очі о 4-й ранку — це везіння, опівдні і снаряд не прилетіло в наш будинок — свято, і так щодня. Оскільки телефони всі вже сіли, я записувала в книжці який сьогодні день і який день війни. Іноді записувала думки чи листи, які зможуть прочитати, коли мене знайдуть.

Вибухи, снаряди, що прилітають, літаки, що скидають бомби — все це було ПОСТІЙНО, не раз і не кілька за день, постійно! Тому вікна татові довелося заклеювати не дочекавшись тиші. А потім від орків прилетіла якась фігня, що горіла (швидше за все з корабля, судячи з напрямку) в ресторан “Артана” прямо біля нас, від цього знову вилетіли вікна. У решті кімнат трималися, оскільки вони були нові, тільки встановлені перед війною. Але половина будинку скла вже не мала. У маминої подруги із сусіднього під’їзду вилетіли стулки, впав шматок стіни і викривився проріз вхідних дверей. Помер її котик від шоку. Це було дуже важко все.

Сирени не працюють, тому про снаряд, що прилетів, ти дізнаєшся коли він вже прилетів у сусідній будинок, а твій будинок гойдається, як на хвилях.

Нам здається, що ми навчилися розрізняти звуки: коли від нас летить, коли до нас, коли літак скидає бомби, а коли стріляє, коли міномети, а коли ракета. Нам не потрібні ці знання. Ми не звали нікого на нашу землю, ми щасливо жили в нашій країні.

Місто у справжній блокаді. Україна до нас щодня намагалася доставити автобуси для евакуації та гуманітарну допомогу із Запоріжжя, але російські окупанти не припиняли вогонь та червоний хрест постійно підпадав під обстріл. Мер Маріуполя звалив у перші дні [ця інформація не підтверджена – прим. ред.], у нас почалося сильне мародерство. Винесли все. Абсолютно все! Не залишилося жодного магазину чи аптеки. У місті не працювало НІЧОГО. У нас не їздили ні пожежники, ні швидка допомога, викликати лікаря також було неможливо. Люди вмирали, і ніхто їм не міг допомогти. Чи варто говорити, як від вибухів вилітали люди з верхніх поверхів та вулиці були усіяні трупами? Чи варто говорити, що російські окупанти висадили в повітря наші школи, дитячі садки, житлові будинки і навіть пологовий будинок, в якому за день до прильоту міни народила моя знайома? У місті ми бачили лише військових, поліцію і ніби як їздила служба, яка збирала трупи, але це не точно.

15 березня. Вівторок. Вранці стукає у двері Вова і каже, що хтось із його знайомих зміг вибратися до Запоріжжя. Але сам Вова не поїде. Мої батьки теж відмовлялися їхати, бо: а) боялися б) у Маріуполі їхній будинок і все їхнє життя, їхати просто нікуди і грошей немає. Я сказала, що зобов’язана поїхати, краще потрапити під обстріл, намагаючись вибратися, ніж не намагатися і померти на місці, і якщо буде будь-хто, хоч найменший шанс, я відразу ж поїду, а потім витягну батьків. І тут же я дізнаюся, що мої сусіди Наташа та Артур готові мене взяти в автомобіль, тільки вони їдуть прямо зараз, організовувались з іншими трьома машинами з нашого двору, і ніхто на мене не чекатиме, якщо я не встигну. Через 5 хвилин я вже в машині, не встигнувши обійняти маму та тата, виїжджаємо з двору. Останнє, що я побачила – мамине перелякане обличчя, ніколи його не забуду. Це дуже страшно. Я не можу впоратися з істерикою, ридаю і дивлюся, як ми віддаляємось від нашого двору. Я не знаю чи виживемо ми, але найстрашніше, я не знаю, чи я побачу своїх батьків. Я намагалася їх умовити їхати, але тато ні в яку.

Ми мчали під обстрілами через все місто, навколо все горить, одні руїни, я плачу, прикриваю голову ковдрою, однією рукою обіймаю песика моїх сусідів і абсолютно не знаю, що буде з нами за хвилину. Фух. Ми доїхали до Мелекіне – це курортне селище під Маріуполем. Там нам добрі люди дали нічліг, де не було тепла, світла та води. Але вибухи були чутні здалеку – і це вже ВЕЛИЧЕЗНЕ ЩАСТЯ. Правда, я не могла відчути себе щасливою, тепер разом зі страхом я відчувала провину, що не змогла вмовити батьків виїхати. Вночі ми втрьох із двома собаками в пуховиках, загорнувшись у пледи, намагалися зігрітися та заснути. А я плакала, гірко плакала, згадуючи мамине обличчя. І зараз пишу це і плачу… наступного ранку, ми знайшли три машини тих, хто готовий був їхати на страх і ризик до Бердянська. Всі такі ж замерзлі, не поснідавши, не сходивши до туалету, ми помчали до Бердянська. 13 годин ми їхали до Бердянська, коли їхати там 40 хвилин!

Тисячі машин та 5-6 російських блокпостів. Страшно щохвилини. Фух. Нас пропустили і вночі ми вже заселилися в готель, де так само не було теплої води, але була холодна і була електрика і не чути було бомбардування! Ми святкували! Я вам не можу передати, наскільки ми відчували себе щасливими! Близько 12-ї ночі лунає дзвінок від матусі! Я плачу!!! Мама з татом, маминою подругою, собакою та кішкою під’їжджають до Бердянська! Господи, я не вірю, що ти існуєш, але якщо ти є і це ти врятував мою сім’ю, то я тобі вдячна! Я побачу своїх батьків! Так і було, я встигла їх обійняти і поцілувати!

Через пару днів я знайшла сім’ю, що підвезла мене до Запоріжжя, а далі до Олександрії і звідти дістануся до Дениса до Кременчука. Батьки самі поїхали тимчасово до Мелітополя. За кілька днів, як поїхали мої батьки, до нашого будинку в Маріуполі прилетіло 4 снаряди, сусіди гасили пожежу самостійно. Ми дуже великі щасливчики.

В мене багато що є розповісти, але то це вже ціла книга. Може, колись я її напишу. Адже тепер я не зможу позбутися того, що буду тією Бабою Нюрою, що пережила блокаду Маріуполя. Головне, що зараз ми вижили, ми вибралися і майже всі мої знайомі теж. З декількома я досі не маю зв’язку, але кожен день вірю, що вони зможуть вибратися з цього пекла і будуть в порядку.

Чи могло таке статися у 21 столітті? Тепер я вже не знаю у що вірити.



Але я пишаюсь і вдячна усім, хто захищає нашу країну, всім, хто допомагає і я вірю в нашу перемогу! Україно, все буде добре! Ми переможемо! Слава Україні!