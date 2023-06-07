Український захисник Іван Тарн отримав поранення внаслідок боїв за Бахмут та переніс ампутацію нижньої частини ноги. Іван тривалий час мешкав у Європі,  де зміг реалізувати власний бізнес, створивши підґрунтя для подальшого розвитку. Проте у 2020 році він повернувся до України через патріотичні переконання, направивши власні сили у напрямку медичного забезпечення. Після 24-го лютого Іван посів чітку позицію – боронити державу. Сьогодні захисник проходить реабілітацію та не залишає намірів щодо повернення на фронт.

Фото: особистий архів Івана

Про поклик до батьківщини крізь роки, щире братерство на полі бою, відстоювання українцями цінностей для усього світу, а також про чоловіків, які використовують український паспорт для отримання гуманітарної допомоги за кордоном – в інтерв’ю Івана для #Букв.

Іване, яким був головний вектор Вашого життя до повномасштабного вторгнення? Зважаючи на реалізацію власного бізнесу у Європі, чому врешті вирішили піти у військову справу?

В Європі я прожив загалом 21 рік, більшість часу в Бельгії, де власне навчався, працював і побудував власний бізнес. Декілька років прослужив у Французькому легіоні, у 2-му парашутному полку у Кальві, деякий час жив у Голландії. В легіоні я служив фактично одразу після школи. Тоді я спочатку почав працювати і за пів року отримав хорошу позицію в офісі логістичної компанії, але зрозумів, що офісна робота за графіком не для мене. Тому й вирішив шукати пригод. Останнім часом, до повномасштабного вторгнення, займався бізнесом в різних сферах, починаючи від будівництва і клінінгу – до бізнес-консультацій із ведення малого бізнесу. 

Фото: особистий архів Івана

Врешті, що стало основною передумовою повернення до України? Якою Ви вбачали власні перспективи на батьківщині? Перейнявши закордонний досвід, чи прагнули до конкретних змін в рідній країні?

Я затримався в Україні під час періоду коронавірусного карантину. Це було вперше за багато років, коли я провів декілька місяців в Україні і вона мене більше не відпускала. Я почав жити на дві країни і переводити бізнес в дистанційне керування. Також, під час пандемії, на основі компанії, яку я вів з партнером, унікальним українським хірургом, який також багато років проживає у Бельгії, утворився благодійний проєкт в медичному напрямку. Нам вдалось поставити апарати штучної вентиляції легень та кисневі генератори в різні лікарні Тернопільської області. По закінченню пандемії і особливо на початку повномасштабного вторгнення переключились на ВАК терапію [ред: методика лікування ран, яка передбачає використання від’ємного тиску для очищення поверхні рани і прискорення загоєння], мій товариш Ігор великий спеціаліст в цій сфері. Ми привозили ВАК апарати та Ігор навчав як їх використовувати. Зараз ця терапія рятує нашим захисникам кінцівки. Я, до речі, і сам лежав під одним з тих апаратів, що приїхали з Бельгії.

Повернімося до рішення боронити рідні землі на фронті. Як змінилося Ваше життя далі? Передусім, якою Ви відчували власну місію у війні і що стало для Вас точкою опори на лінії фронту?

Я на службі з квітня 2022 року. Перші тижні повномасштабного вторгнення займався евакуацією до кордону цивільних, а також низкою волонтерських проєктів. Знаєте, в мене передусім є відчуття відповідальності за побратимів. Незалежно від яких міркувань людина вирішує йти воювати в бою, ти воюєш за побратима справа від тебе і зліва, бо розумієш, що розраховувати можна тільки на них. І вони на тебе також розраховують. 

Фото: особистий архів Івана

Ви дуже щиро почали говорити про побратимів, тож хочеться детальніше акцентувати на значенні цього “братерства” на полі бою. Чи є історії, пов’язані з побратимами, що безпосередньо сформували Ваше бачення?

Побратим – це той, на кого ти можеш покластися навіть більше ніж на себе. Бо один в полі не воїн. Я впевнений, що це братерство –  це наша зброя номер один від цієї навали орків. Є історія, пов’язана з моїм побратимом – хлопцем, якому 24 роки і який є чемпіоном світу по кікбоксингу. Він одружився перед новим роком і замість медового місяця поїхав з нами в Бахмут…

Я ніколи не забуду як отримав травму і як ми виходили до евакуації. Для мене, Бахмут – моменти життя, які запамʼятаються назавжди. Я отримав поранення, підірвався на протипіхотній міні, коли ніс на ношах пораненого побратима. Після того як мені наклали турнікет і доповіли про травму, мій побратим “Циган” взяв мене на плечі і ніс на собі. Через метрів 200 він також наступив на міну, ми обоє повалились на землю. Цього разу вже я накладав йому турнікет. З допомогою побратимів, які зняли першого пораненого з ношей і взяли на плечі, ми, шкандибаючи, подолали кілометр до евакуаційної машини.

Фото: особистий архів Івана

Іване, розуміємо, що кожна історія порятунку – це не лише про друге життя, а й нову боротьбу за його становлення. Що є найтяжчим викликом на цьому етапі? Зважаючи на гостро виражене відчуття обов’язку, чи є думки щодо продовження військової справи?

Звісно, після побачених жорстоких картин війни, безслідно це не минає як в моральному, так і у фізичному плані. Але, особисто для мене, сьогодні найтяжчим є все-таки мій фізичний стан. В процесі реабілітації та адаптації до нього, виникають труднощі щодо  прийняття того, що дуже мало маєш впливу на процес, можна постаратися, докладати зусилля, але на відновлення потрібен час. Я чітко знаю, чого хочу, а саме – повернутися до служби. Але за час лікування і реабілітації зрозумів, що такі процеси не сплануєш, тому довірився лікарям. Хочеться якнайшвидше стати на ноги і повернутись до хлопців.

Фото: особистий архів Івана

Які рішення, що доводилось Вам приймати в умовах війни, дають сили та впевненість в теперішньому та майбутньому? Що є рушійною силою йти далі, коли спогади повертають до переломних подій?

Одруження. Ми познайомились з дружиною за тиждень до повномасштабної війни, але дуже швидко зрозуміли, що хочемо разом будувати майбутнє. І хоча, в теперішніх реаліях, це були стосунки на відстані, ми вирішили розписатися і зробили це наприкінці вересня. Історія кохання, що переросла в родину в умовах війни.

Також, сьогодні я відчуваю силу завдяки впевненості в чудове майбутнє. І завдяки розумінню того, як змінилось українське суспільство за цей час. Це дає мені впевненість і у нашій майбутній боротьбі.

Фото: особистий архів Івана

Фото: особистий архів Івана

Зважаючи на досвід, який принесла  війна та безпосередня участь в місці її активного розгортання, які нові виклики перед собою бачите зараз? Яке відображення війни залишило відбиток на Вашому власному світогляді?

Попри поранення я маю сильне бажання робити Україну сильною та успішною, тому я хочу використати свої професійні знання, любов до Батьківщини та досвід життя понад 20 років в одній із самих розвинутих країн світу. У мене багато сил для боротьби і плідної праці, тому сподіваюсь, що для мене лише все починається. 

Особисто в моєму світогляді війна нарешті показала єдність цілої нації і мою особисту любов до своєї землі. Я ціную кожен день, що живу і кожен день буду працювати на благо українського народу. Я нічого не переосмислив, а навпаки переконався в тому, що завжди відчував серцем.

Фото: особистий архів Івана

Ваша історія є зразковою, адже маючи стабільну та міцну позицію за кордоном, Ви без сумнівів стали на захист Батьківщини. Натомість деякі чоловіки вдаються до низки маніпуляцій, аби поїхати з країни. Яким є Ваше ставлення до таких історій?

У мене особисто подвійне відчуття з цього приводу. Я розумію, що є різні обставини, є люди, які мають природний страх перед війною, не вміють воювати, є єдиними членами сім‘ї, які утримують власну родину – таких людей я не готовий критикувати, оскільки існують складні обставини, що диктують свої правила. І виїзд за кордон їм життєво необхідний. 

Є професіонали, наприклад представники ІТ сфери, які є патріотами і працюючи можуть значно більше допомагати захисникам України через власні персональні донати. На жаль, певні люди можуть маніпулювати цією позицією і даючи мізерний відсоток від свого бюджету, стверджувати, що вони не безпідставно знаходяться за кордоном. Таким – Бог суддя.

А ось є значна частина чоловіків, які втікаючи з України, забувають, що у нас іде війна, при цьому використовують український паспорт для отримання гуманітарної допомоги і користуються всіма привілеями біженця. На жаль, таких людей не мало і вони не мають любові до своєї землі і свого народу. Прикро те, що в тилу є державні структури, які за великі гроші роблять їм білі білети, щоб ті люди могли виїхати з країни, а саме ці шалені кошти використовують на власні потреби. Наочний приклад – воєнком з Одеси і його вілла в Іспанії. З такими персонажами ми обов’язково незабаром розберемось.

Користуючись нагодою, хочу подякувати тим українцям, які залишилися в Україні і працюють заради нашої перемоги. Це звичайні водії швидкої, лікарі, енергетики, кухарі, робітники сільськогосподарської сфери. Всім, хто не втік, а залишився зі своїм народом. Такі люди доводять, що подвиг воїнів, які борються за свою землю, є не даремним і у нас є майбутнє на своїй благословенній землі.

Фото: особистий архів Івана

Ваш шлях є показовою історією  українця, який не залишив Україну, маючи підґрунтя закордоном, а впевнено став на захист Батьківщини. Чи маєте слова для українців, що можуть стати настановою щодо важливості відчувати та відстоювати своє?

Ця війна має велике значення не лише для України, але і для всього світу. Вона вказує на основні цінності та норми Західних країн. Боротьба за свободу, демократію та правду – є пріоритетом для сучасної людини. Це не лише війна між росією та Україною – це війна кожного, хто прагне миру, справедливості та світлого майбутнього для себе та нащадків. Це справжня війна добра і зла, про яку нам розповідають з дитинства. Я вважаю, що ми маємо пишатися тим, що саме нам випала доля відстояти ці цінності для всього світу.