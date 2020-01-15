Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сьогодни несподивано оголосив про свою відставку. На посаді прем'єра Медведєв пропрацював 8 років. До цього був ручним президентом при прем'єрі Путіні, а ще раніше очолював адміністрацію російського правителя. Як і чому розпався правлячий російський тандем, розбиралися Букви.

Путін не президент, але на посаді

Медведєв подав у відставку через три години після послання Федеральним зборам, в якому Путін запропонував внести зміни до Конституції.

«Ці зміни, коли вони будуть прийняті, а, ймовірно, це буде зроблено після обговорення, як було сказано, вони внесуть суттєві зміни не тільки в цілий ряд статей Конституції, а й в цілому в баланс влади. У цьому контексті очевидно, що ми як уряд Росії повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні для цього рішення », – сказав Медведєв.

Що ж такого страшно революційного запропонував Путін, що Медведєв пішов?

1. Посилити функції Держради. «Вважаю за доцільне закріпити в Конституції Росії відповідний статус і роль Державної ради», – заявив Путін. Правда, наскільки її функції стануть широкими – поки неясно.

2. Передати Держдумі право затвердження прем’єра і міністрів уряду. Президент не зможе відхилити затверджені кандидатури міністрів.

3. За президентом залишається право звільняти міністрів, а також призначати керівників всіх силових відомств і регіональних прокурорів за підсумками консультацій з Радою Федерації. Як уточнив Путін, Росія не може бути парламентською республікою.

4.Путін пропонує ввести заборону на іноземне громадянство і вид на проживання для прем’єра, міністрів і глав федеральних органів, губернаторів, сенаторів, депутатів і суддів.

5. Змінити вимоги до президента: він повинен проживати на території Росії не менше 25 років (зараз не менше десяти років), не повинен мати іноземного громадянства або дозволу на проживання не тільки на момент виборів, а й раніше. До речі, Путін жив в Росії тільки 10 років до свого президентства, а до цього в НДР. (Чи написана ця норма заради Ходорковського зрозуміти складно).

6. Це найважливіше для України !!! Вимоги міжнародного законодавства і договорів, а також рішення міжнародних органів можуть діяти на території Росії тільки в тій частині, в якій вони не тягнуть за собою обмеження прав і свобод людини і громадянина, не суперечать російській Конституції.

7. Закріпити в Конституції, що мінімальний розмір оплати праці не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму працездатного населення і регулярну індексацію пенсії.

Виходячи з цього, російські політологи роблять висновок, що Путін вирішив не залишатися на посаді президента (хіба що йому вдасться створити єдину державу з Білоруссю і він очолить вже її), але зміцнити способи контролю над своїм наступником.

Анонсоване Путіним посилення повноважень Держради може свідчити про те, що президент планує очолити цей орган після відходу з поста, вважає політолог Тетяна Становая.

Її колеги припускають, що Путін може стати головою Держдуми, яка буде затверджувати прем’єра і всіх міністрів без права президента ці рішення заблокувати.

Російський Forbes пише, що відставка Медведєва була несподіванкою для членів уряду.

За їхньою інформацією видання, причиною стало невдоволення Путіна виконанням національних проектів.

В кінці минулого року у Медведєва було обговорення національних проектів з Путіним, розповідає один з джерел Forbes, знайоме з деталями цієї зустрічі. «Путіну дали папір, з якої було ясно, що нацпроекти і національні цілі лежать в абсолютно різних площинах, і перші ніяк не допомагають досягти других. Це викликало вкрай емоційну реакцію Путіна», – каже один зі співрозмовників Forbes.

Видання запевняє, що до такого рішення ніхто з членів уряду не був готовий. Це ж говорять і два федеральних міністра виданню The Bell. “Нам сказали працювати, ми працюємо. Плануємо роботу – поки на тиждень”, – сказав один зі співрозмовників Forbes. Інший співрозмовник, близький до одного з членів уряду, теж стверджує, що все було несподівано, і кандидатура майбутнього прем’єр-міністра поки не ясна.

Правда, в цей час в соцмережах сміються, що у ТАСС була заготовка новини про відставку за 11 годин до події.

Чесно кажучи, якщо згадати російські протести останніх днів, то вони були спрямовані проти Медведєва, а не проти самого Путіна. Так що той працював таким собі цапом відбувайлом для народного гніву.

А тепер, схоже, російський президент вирішив запропонувати знудженому старими обличчями суспільству не свого Зеленського, який так захопив частину російського суспільства, а хоча б нового короткоповодкового прем’єра.

Who is Mr Мішустін?

На посаду прем’єра ЗМІ називали кандидатури голови Рахункової палати Олексія Кудріна, міністра економічного розвитку Максима Орешкіна, мера Москви Сергія Собяніна і першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка, а також спікера Держдуми В’ячеслава Володіна. Але помилилися.

Путін запропонував цю посаду голові податкової служби Михайлу Мішустіну.

Мішустін очолював податкову службу з 2010 року. До цього він працював в Міжнародному комп’ютерному клубі, в 1998-2004 роках був заступником керівника Державної податкової служби і заступником міністра з податків і зборів, з 2004-го по 2008-й керував Федеральним агентством кадастру об’єктів нерухомості і Федеральним агентством з управління особливими економічними зонами, а з 2008-го по 2010-й був президентом UFG Capital Partners.

До речі фсбшний телеграм-канал «Футляр від віолончелі», який дратує всю російську еліту пікантними зливами про їх життя, вже зробив вітальний пост про кандидата в прем’єри.

Головний зміст досьє – мільярдні доходи Мішустіна і його друзів від кримінального повернення ПДВ. Майбутній прем’єр начебто заплатив експерту Соколову велику суму грошей, після чого той припинив поширювати файл і сів у в’язницю за тероризм. Якщо вірити доповіді, розкрадання ПДВ дозволили чиновнику Мішустіну побудувати палац на Рубльовці.

Новий Кабмін призначать протягом 2 тижнів.

А Дмитро Медведєв стане заступником голови Ради безпеки. Тобто він стане заступником самого Путіна.