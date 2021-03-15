Декілька місяців тому 8-річна модель з Києва Міла Маханець та 13-річний блогер Паша Пай оголосили, що тепер вони — пара. Діти активно висвітлюють свої стосунки, а їхні батьки не тільки не занепокоєні, а й "режисують" все, що відбувається. Дитячий омбудсмен Микола Кулеба звернувся до правоохоронців.

#Букви розповідають про цю історію та реакцію суспільства в деталях.

Про героїв. Мілана Маханець

Зараз Мілані 8 років та 5 місяців. Вона — модель. Дитина навчалася на курсах моделінгу в Києві і останні два роки активно бере участь в різноманітних показах, фотосесіях для дитячих брендів одягу та взуття, конкурсах краси тощо.

Все це на її сторінці в Instagram (@milamaxanets) активно висвітлює її мати — блогерка на ім’я Дар’я Маханець.

Перші фото в профілі дитини датовані ще 2017 роком. На перших публікаціях 4-річна Мілана грає з друзями, проводить час з родиною вдома.

Геолокаціями фотографій спершу був Ірпінь (рідне місто Мілани), згодом — переважно Київ та Москва. Зміст фотографій почав змінюватися у 2018 році, коли п’ятирічна Мілана стала брати участь у фотосесіях. Відтоді на фото вона переважно мандрує з мамою або позує у фотостудіях.

В тому ж 2018 році мати завела для Мілани акаунт в популярній серед дітей соцмережі для створення коротких відео Likee. Зараз дівчинка має 6 млн підписників і у 20 разів більше лайків.

Тепер мати влаштовує для маленької блогерки не тільки фотосесії для брендів, але й сходки фанатів. Такі цьогоріч вже відбулися в Києві та Москві.

Також Мілана бере участь в блогерських шоу в Росії. До прикладу, таке відбулося під Новий рік в Санкт-Петербурзі.

Деякі фото дитини, що виставляє її мати, є доволі відвертими: Мілана позує або напівоголена, або у відкритому одязі з недитячим мейкапом.

Про героїв. Паша Пай

13-річний Паша теж Likee-блогер. Свою сторінку в Instagram веде з 2019 року, ймовірно, самостійно (принаймні, його батьки не з’являються в кадрі і не просять звертатися до них для співпраці). Геолокація його фотографій — переважно Буча та Київ, чимало кадрів зроблені у Львові.

На деяких фото позначено, що вони зроблені в Спеціалізованій школі №185 ім. Володимира Вернадського в районі Святошина в Києві.

Він, як і Мілана, має чимало підписників. В Likee за ним стежать понад 500 тисяч осіб, в Instagram — 32 тисячі. Щоправда, це значно менше, ніж у його подруги.

“Стосунки”

В серпні минулого року на сторінці Паші з’явилися перші фото з Міланою. Відтоді обидва доволі часто з’являлися у профілях один одного. На відео та фото вони танцювали, розповідали про блогінг тощо. Щоправда, мама Мілани не виставляла сумісних фото аж до січня. 9 тижнів тому на сторінках обох з’явилася інформація про те, що вони більше не друзі, а “пара”. Новина про це одразу сколихнула хвилю непокоєння, оскільки різниця у віці між дітьми суттєва. Ось які відповіді на запитання щодо віку дали на сторінці Паші: “Я думав, я для Міли замалий”, “Ми дружимо 5 місяців, інтереси однакові, і в мене Міла єдина подруга (вже дівчина)”, “У коханні всякий вік гарний”.

День закоханих діти провели разом в орендованій квартирі, де разом зі старшим за них блогером Анатолієм Білоусом знімали відео. Чи був присутній при цьому хтось з їхніх батьків — зі змісту відео не випливає.

В їхніх акаунтах в Likee можна знайти й не по-дитячому відверті кадри. Паша носить Мілану на руках, цілує, обіймає тощо. Діти розповідають і про те, що сплять разом, і про те, як прив’язали себе один до одного ланцюгами задля челенджу.

А що батьки?

За кілька тижнів заява про “стосунки” між дітьми набрала широкого розголосу. Багато хто почав замислюватися над питанням щодо того, як до цього ставляться батьки “закоханих”.

Батьки Паші жодним чином не коментують ці події. Мати 8-річної блогерки не реагує на те, що відбувається, від свого імені. Лише каже, що любові всі віки покірні. Однак її позицію можна зрозуміти з того, як вона висвітлює “стосунки” дітей в соцмережах.

Тільки за останню добу вона відреагувала на шквал занепокоєння та критики щонайменше тричі. В дописах, написаних від імені дочки, вона запевняє, що люди довкола просто “не вірять в кохання”.

“Люди думають, що ми разом тому, що нас змусили, на нас заробляють, це хайп. Вас шкода, ви не вірите в кохання. Ви, не знаючи нас, вигадуєте щось про нас. Не розуміючи, що саме ви ламаєте наші життя, а не наші батьки”, — йдеться в дописах на сторінці дівчини.

Реакція суспільства Поки батьки, здається, не тільки зовсім не стурбовані, але й використовують “стосунки” дітей задля привернення уваги до їхніх акаунтів, експерти б’ють на сполох. Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба вже звернувся до правоохоронців.