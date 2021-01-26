У вівторок Верховна Рада підтримала законопроєкт "Про всеукраїнський референдум" у другому читанні та в цілому. Напередодні президент навіть обурився на депутатів, що вони можуть не підтримати законопроєкт, а Давід Арахамія сьогодні попередив парламентаріїв, що це межа, яку не варто перетинати.

Що передбачає закон

Згідно із текстом законопроєкту, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції (Загальні основи; Вибори. Референдум; Внесення змін до Конституції України), загальнодержавного значення, про зміну території України, про втрату чинності закону України або окремих його положень.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози національній безпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі.

Також на рефередум не можуть бути винесені питання, які суперечать положенням Конституції України, загальноприйнятим принципам і нормам міжнародного права, закріпленим у Загальній декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Також на референдум не можна винести питання податків, бюджету, амністії, а також питання, віднесені до відання органів правопорядку та судів.

За закон проголосувало 226 народних депутатів «Слуги народу» (всього 255). Перед цим Давид Арахамія попередив колег, що ті хто ризикнуть проголосувати проти, будуть виключені з фракції.

Хто тут не виконує програму президента?

Напередодні президент, як відомо, теж обговорював це питання з фракцією і заявив, що він не розуміє, чому він має вмовляти голосувати за закони, які були внесені до програми партії “Слуга народу”, від якої ці депутати й обрались.

“Голоси на підтримку законопроєкту були й учора, але ми не виключали, що на це можуть накластися вчорашні події навколо одного з депутатів, і це призведе до неголосування певної групи. Цього не сталося”, – зізнався Буквам депутат від “Слуг народу”.

Як відомо, законопроєкти про народовладдя є однією з “фішечок”, з якими Зеленський прийшов до влади. Втім, остання спроба його спроба це народовладдя реалізувати, як відомо, закінчилася грандіозним скандалом. Йдеться про пріснопам’ятне опитування, яке команда президента організувала 25 жовтня, в день місцевих виборів.

Акцію розпіарили, але реалізувати нормально не змогли. Через три місяці так і не ясно, навіщо те опитування було і куди тепер його причепити.

Референдум же — один з законопроєктів про народовладдя Руслана Стефанчука, про які всі вже почали забувати. 18 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про референдум. Також менше ніж за місяць було отримано висновок Венеціанської комісії щодо тексту документа.

Хоч комісія і відзначила, що цей законопроєкт краще ніж той, що написаний у часи Януковича, але все ж зробила чимало зауважень.

Венеціанка рекомендувала уточнити зв’язок між референдумом всенародних ініціатив про скасування законів або частини законів та референдумом щодо “розв’язання питань загальнодержавного значення”, а також, яка роль парламенту в процедурі проведення всенародного референдуму і які наслідки має референдум.

Рекомендувалося продовжити термін збору підписів та ретельно перевіряти всі підписи, а також гармонізувати з виборчим кодексом, і водночас розмежувати фінансування партій та фінансування референдуму.

Також Венеціанка рекомендувала викинути з тексту згадку про можливість електронного голосування на референдумі.

Навіщо Єрмак дзвонив Юлі?

На початку розгляду законопроєкту фотокореспондент Букв зафіксував дзвінок голови Офісу президента Єрмака лідерці “Батьківщини” Юлії Тимошенко.

Судячи з тексту переписки, Єрмака цікавило, чи встигла Тимошенко переговорити з Сергієм (вочевидь, Власенком). Лідерка “Батьківщини” ж відповіла, що вже поговорила зі Стефанчуком. З попередньої переписки було видно, що Тимошенко хоче зустрітися з Єрмаком і кличе його увечері в гості.

“Там все просто – поправки від імені Тимошенко та Власенка. Цих поправок 300 – на пів дня, тому просили не зривати», – пояснив Буквам один з депутатів фракції.

Справді, перед розглядом Разумков зібрав керівників фракцій, де попросив одразу подати поправки, на яких вони наполягатимуть.

У ОПЗЖ їх виявилось 100. Саме їх Рад й розглядала більшість часу. Здебільшого це були поправки нардепа Німченка, щоб на референдум винести більше одного питання.

“Я ж так розумію, що йде латентна спроба уже готувати референдум під продаж землі іноземцям. Скажіть, як же можна поставити питання стосовно: так продавати землю чи не продавати? Це вже 2 питання. Про що ми ведемо мову? Це перше”, – запитав Німченко у голови.

“І, по-друге, шановні колеги, як це робоча група, скажіть, де в практиці у світі є обмежено одним питанням? Я хотів би, щоб доповідач назвав підстави, на яких ця робоча група сказала, від Болівії до Польщі та Мексики, там, де проходило, де ви це найшли”, – додав він.

Рада мала завершувати роботу о 15 годині. Правки ОПЗЖ тривали до 14:17. Депутати СН нудились в залі, і провалювали правки. Депутат Кабанов поскаржився в телефоні знайомій, що ЖОПА (так поза очі називають ОПЗЖ) поливає їх лайном.

Але часу на поправки решти майже не лишалось часу. За менш ніж хвилину було провалено 8 поправок групи “За майбутнє”.

І тут настала черга “Батьківщини”. І замість 300 поправок Юлія Тимошенко взяла виступ на 10 хвилин. Виступ був епічним – вона розбила закон в “пух і прах”.

“Я хотіла б зараз звернутися до зали та поставити одне нериторичне запитання. Скажіть, будь ласка, ви всі, хто знаходяться в цьому залі, ви плануєте дати народу право впливати на рішення державні, зокрема у Верховній Раді, в уряді, в Адміністрації Президента? Якщо ви плануєте народу дати це право, то цей закон професійно непридатний, і я зараз скажу чому. Якщо ви не плануєте дати народу право впливати на рішення, тоді цей закон – це те, що треба приймати, тому що люди не проб’ються через цю стіну”, – заявила Тимошенко.

Голосів “Батьківщина” за закон звісно не дала і просила скерувати на повторне друге читання.

“Насправді її найбільше цікавило, чи встигне вона провести референдум по ринку землі для іноземців. Саме це її найбільше непокоїло. Вона там вишукала якісь норми та хотіла їх прибрати. Тож Банкова і заспокоювала її, що не збирається ставити їй палиці в колеса. Судячи з усього вийшло”, – розповів співрозмовник Букв у “Слузі народу”.

Останнє слово було за Голосом та ЄС. Сергій Рахманін передав право на виступ Руслану Князевичу. Той вдруге за день закликав депутатів відмовитися від норми, що дозволяє скасовувати на референдумі закони.

Слід зауважити, що зранку Рахманін вже озвучив свої застереження щодо цього. Вони були навіть красномовніші ніж у Тимошенко.

“Якщо закон буде ухвалено, то будь-хто з будь-якого приводу зможе змінювати, коригувати або скасовувати закони з невідомих причин, прикриваючись волею народу. Таке робили неодноразово, це дуже старий трюк, який використовували лиходії та шахраї навіть вселенських масштабів. Гітлер цим скористався 4 рази, зміцнивши свою владу, виправдавши агресію та окупацію. І парламент, який пішов йому назустріч, після цього не обирався. І кілька десятків парламентарів були за Гітлера розстріляні”, – застеріг депутат.

“Законодавство — надто тонка матерія. Але Верховна Рада виявилася єдиним органом, який фактично відлучений від процесу. Громадські організації, Центральна виборча комісія, президент — будь-хто впливає на процес, крім Верховної Ради. Верховна Рада не проводить експертиз, не впливає на остаточний текст закону. І виходить, що сьогодні, якщо цей закон буде ухвалено, будь-хто натискатиме ядерну кнопку, використовуючи маніпулятивні референдуми”, – зауважив Рахманін.

Він закликав колег не ставитися до законопроєкту як до валізи без ручки, бо цей закон — “це ядерна валізка, яка може поховати цю країну”.

Але не допомогло.

Зеленський отримав свій подарунок від депутатів на день народження. Приклад Brexit нікого нічому не навчив. Люди, які не розуміють, чому кажуть так чи ні, отримали в руки механізм, який в епоху постправди набагато легше спрямувати на деструктив ніж позитив.