У вівторок Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про податкову амністію. Влада розраховує завдяки ній вивести з тіні мільярди грошей, тоді як опозиція називає цей намір профанацією. Чому так, розбирались Букви.

Податкова амністія – одна з передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського. Він обіцяв, що законопроєкт про неї буде внесено до кінця 2020 року. Кабмін розробив перший проєкт ще влітку минулого року, але законопроєкт ще довго узгоджувався з Банковою.

Верховна Рада у вівторок проголосувала законопроєкт в першому читанні. Свої голоси на його підтримку дали 245 депутатів від «Слуг народу», «За майбутнє» та «Довіри».

Які ставки застосують

Законопроєкт, який поданий президентом в Раду 25 лютого передбачає, що під амністію потраплять гроші та майно, з яких не були сплачені податки і збори, що мало місце до 1 січня 2021 року.

Амністія відбудеться за наступними ставками:

5 % щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні

9 % щодо валютних цінностей, розміщених за кордоном на рахунках у банках або які зберігаються у фінансових установах, та щодо права грошової вимоги до нерезидентів України

2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

18% у разі встановлення порушення декларантом деяких вимог щодо умов розміщення валютних цінностей у банківських та/або в інших фінансових установах

При цьому є важливий нюанс: перед тим як подати нову звітність декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валюті у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках зі спеціальним режимом використання в банках України.

На кого поширюється законопроєкт

Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, в тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до цього Кодексу є чи були платниками податків.

Не потраплять під дію амністії особи, які з 2005 року подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади).

Декларацію можна подати в електронному вигляді (після отримання відповідного ідентифікатора) або через нотаріуса (без ідентифікатора).

Яких статків та майна не торкається законопроєкт

активи, сумарна вартість яких не перевищує 400 000 гривень;

квартира загальною площею, яка не перевищує 120 квадратних метрів;

житловий будинок, зареєстрований у встановленому порядку в Україні, загальною площею, яка не перевищує 240 квадратних метрів; або аналогічний недобуд;

об’єкти нежитлової нерухомості – нежитлові будівлі некомерційного призначення та/або нежитлові будівлі незавершеного будівництва некомерційного призначення загальною площею, яка не перевищує60 квадратних метрів;

земельні ділянки, розмір яких не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України (2 гектари) ;

один транспортний засіб особистого некомерційного використання (крім транспортного засобу, призначеного для перевезення 10 осіб i більше, включаючи водія, легкового автомобіля з робочим об’ємом циліндрів двигуна не менше як 3 000 куб. см та/або середньоринковою вартістю 2,250 млн грн;

Коли подати декларацію

В разі якщо законопроєкт буде схвалено в цілому, декларацію потрібно подати з липня 2021 по липень 2022.

Чим лякає влада тих, хто не подасть декларацію?

До тих українців, що не захочуть скористатись можливістю “нульового декларування” будуть застосовуватись непрямі методи виявлення прихованих доходів.

«Після закінчення амністії ми почнемо оцінювати громадян за видатками: будемо запитувати й перевіряти, а на яких офіційних підставах ви заробили кошти, щоб купити будинок, автомобіль тощо», заявив в інтерв’ю РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко.

Чого чекає влада від податкової амністії?

Влада очікує, що цим законопроєктом вдасться вивести кошти з тіні. За розрахунками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2019 році рівень тіньової економіки склав 29% від обсягу офіційного ВВП, у І кварталі 2020 року – 31%.

“Ми проаналізували досвід 20 країн, які впровадили таке декларування, також проаналізували як успішні так і неуспішні кейси. Ми очікуємо, що це будуть доволі значні об’єми; різні країни отримували від 500 тисяч доларів до мільярдів доларів, які поверталися в “білий” оборот держави. Ми розраховуємо, що це будуть значні суми. Хотілося б, щоб це були мільярди гривень”, – зауважив прем’єр Денис Шмигаль на Кабміні.

Втім в пояснювальній записці до законопроєкту не вказано, яку суму влада розраховує отримати від такої ініціативи.

Також слід звернути увагу, що влада підштовхує українців купити ОВДП, щоб отримати найнижчу ставку оподаткування у 2,5%.

Чому опозиція вважає цей законопроєкт недієвим

Практично всі фракції опозиції висловили сумніви щодо дієвості механізму одноразової амністії.

Так, представниця «Європейської солідарності» Ніна Южаніна наголосила, що всі доходи, отримані з офшорів завдяки раніше ухваленим законам будуть легалізовані під нуль і через це бюджет недоотримає значні кошти.

«Яка ж цільова аудиторія цього закону? Це звісно менеджмент та власники українських підприємств, засновники, керівники, які за нинішньої системи великого навантаження на фонд оплати праці змушені були довгий час існувати за мінімальну заробітну плату. І якраз у них є відкриті рахунки за кордоном – для навчання дітей, для лікування. Це буде їх стосуватися цей закон», – зазначила Южаніна.

«Це трудові мігранти, які працюють за межами країни і отримують значною мірою неофіційні доходи, а потім перераховують в Україну. В країні 1,5 мільйона внутрішньопереміщених осіб, … будьте впевнені, що до них прийдуть податкові органи», – попередила депутат.

Альона Шкрум висловила сумнів, що від цього законопроєкту можна отримати 20 мільярдів доларів. «Нам хоч би соту чи тисячну від цього отримати», – зауважила депутат, додавши, що без зміни податкової системи така разова акція не матиме результату, про що свідчать аналогічні амністії в інших країнах.

«Амністія в такому вигляді не має ні сенсу і не буде мати результату. Чистий популізм. Без податкової реформи, правоохоронних органів це не працює і ми це вже бачили в попередні спроби амністій», – переконана депутат від «Голосу», колишня заступниця міністра економіки Юлія Клименко.

«В законах є тільки податкова амністія, але основна проблема, що після деклараціі коштів і сплати податків до підприємця прийде не податкова, а всі інші багаточисельні правоохоронні органи. Тому ніхто нічого декларувати не буде. Це мертвонароджений закон для громадян і підприємців і чудова лазівка для легалізації капіталів «своїх» і корупціонерів», – сказала депутатка в коментарі Буквам.