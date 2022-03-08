В Японії немає навіть власної армії. Вона у них заборонена після 2 світової війни.

Те як Японія підтримує сьогодні Україну у війні з Росією, це вперше за 70 років.

Світ розуміє що Путін і Гітлер в історії – це один типаж.

Пряма мова посла в Японії Сергія Корсунського:

“Сьогодні (8 березня – ред.) відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією стосовно надання на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб Збройних Сил, а саме — бронежилетів, шоломів, наметів, зимового одягу, медикаментів. генераторів, камер, різноманітного знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях.

Подібний акт відбувся вперше в історії Японії. Хочу, щоб ви знали — Японією надається безпрецедентна підтримка Україні.”