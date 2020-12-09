У вівторок відбулась чергова сесія Київради, на якій обрали заступників мера та затвердили склад комісій. Ще зранку в депутатів найбільшої фракції ЄС було передчуття, що вони підуть в опозиції, а в Раді натомість утвориться більшість із УДАРу, «Слуг», ОПЗЖ та «Батьківщини». Але до публічної заяви поки не дійшло.

Як Кличко рік виривався з обіймів Порошенка і не вирвався

Як відомо, вся виборча кампанія в Києві пройшла під знаком сепарації мера Віталія Кличка від президента Петра Порошенка і його політсили. Майже все літо ЄС намагався домовитись з мером про спільну участь у виборах або хоча б майбутню більшість, але ці спроби були невдалими.

Справа в тому, що крім небажання лишатись молодшим партнером у Петра Олексійовича, за останній рік мер суттєво покращив стосунки з Банковою, від якої залежить перебування його на посаді голови КМДА. Як кажуть, подружитися Кличку з президентом допоміг не лише нинішній голова ОП Андрій Єрмак, але й сірий кардинал міста Денис Комарницький, який зайшов у містобудівні схеми в добу Леоніда Чероновецького.

Хитросплетінням стосунків Комарницького та Офісу президента достатньо часу приділили в своїх розслідуваннях Гео Лерос та журналісти «Бігус. Інфо», описавши, хто і як «розпилює» гроші на будівництві в Києві.

Ще в серпні-вересні у мера Києва було сподівання, що його політсила отримає більше 30% на виборах і іншим політсилам буде важче під час торгів.

Але результати місцевих виборів принесли Кличку не лише перемогу в першому турі, але й склад Київради з 7 фракцій, де найбільшу кількість депутатів отримала ЄС. У неї 31 депутат, в УДАР – 30 (плюс мер), “Єдність Олександра Омельченка” складається з 14 депутатів, фракція “Слуга народу” налічує 12 депутатів, “Опозиційна платформа – За життя” – 12 депутатів , “Батьківщина” – 12 депутатів ,”Голос” – 9 депутатів.

Для більшості треба 61 депутат. І от тут Кличко опинився перед перспективою, як сісти на перехресний шпагат і не покалічитися. Адже більшість з ЄС наче очевидна, але небажана в силу спогадів 5-річної давнини. Можна зібрати коаліцію зі «Слуг», УДАРУ, «Батьківщини», Голосу, але це теж лише 62. І ти має задовольняти кожну примху фракції. І вже не однієї, а трьох.

Можна створити коаліцію з ЄС і Єдністю Сан Санича Омельченка, але це знову повторення попередніх 5 років, від яких Кличко хоче здихатись як від фантомних болів.

Якщо зібрати коаліцію з УДАР, «Слуг», «Голоса», «Батьківщини» і ОПЗЖ, то вийде аж 75 депутатів. Але коаліція з ОПЗЖ – це завжди чорна мітка. А торги на 5 фракцій ще складніші.

Давайте не тягнути ковдру на себе: як Кличко пробував бути миротворцем

Тому на першій сесії мер закликав депутатів показати роботу на благо міста, з реалізацією потрібних Києву проєктів, «без політичних ультиматумів, боротьби за посади та інтереси окремих політиків».

«Можна говорити про більшість і опозицію, але не може бути опозиції до позитивних змін у місті. Нам всім потрібна велика коаліція, яку об’єднує захист киян, усіх киян.. Людям не цікаві сварки і політичні переговори, інтриги, їм важлива праця, результати, робота, яка впливає на якість життя», – заявив мер на першій сесії.

На другому засіданні він знову закликав депутатів «не тягнути ковдру на себе, не сваритись чи ставити ультиматум», але зауважив, що ЄС і УДАР становлять «ядро ради».

Перед другим засіданням мер запропонував фракціям диспозицію, яка начебто демонструє його нейтралітет до двох конфліктуючих сторін. Собі Кличко взяв посаду секретаря Київради для Володимира Бондаренка, відомого в основному завдяки скандалу з фальшивим дипломом, а ЄС і «Слугам» запропонувати по 2 заступники.

Чому в ЄС два заступники – зрозуміло, а от зі «Слугами» виходячи з суто результатів виборів не дуже.

«Банкова тримає Кличка за горло рішенням по КМДА і може протягнути закон і забрати в нього цю посаду, плюс призначає голів районів», – кажуть у ЄС, пояснюючи такий щедрий подарунок мера.

«Ми ще хочемо отримати від Ради перегляд розподілу ПДФО в бюджет. І крім того, де ви бачили мера в опозиції до влади», – додають в УДАРі.

Перед першим засіданням Кличко прийшов до фракції ЄС і сказав їм, що бачить їх та УДАР як кістяк Київради.

Але далі почалось усе як в українській політиці. «Коли почалось голосування за Бондаренка, то ЄС до останнього не брав бюлетені і торгувався. І тільки, коли стало зрозуміло, що голоси є і без них, то швиденько проголосували», – каже один із соратників мера.

Він же визнає, що за чутками у вівторок зранку фракція «Європейської солідарності» у Київраді могла заявити про перехід в опозицію. Але де пробігла чорна кішка між мером і ЄС не зізнався.

З самого ранку з Київради доходили чутки, що там може утворитись «коаліція» УДАР, «Слуг», «Голоса», «Батьківщини» і ОПЗЖ, хоча як така коаліція в міськраді не створюється. Тобто йдеться про негласний союз.

Проявитись він мав вочевидь при голосуваннях.

«План Банкової – прибрати Кличка руками ЄС»

Першими Київради проголосувала на посаду заступників Олексія Кулебу, який офіційно є протеже Андрія Єрмака, а також позаштатну радницю голови Офісу президента, колишню відому легкоатлетку Олену Говорову.

За них дали 67 і 71 голос. Не голосували ЄС і «Єдність».

Далі після перерви було голосування за двох заступників від ЄС. Колишній секретар Київради пройшов це випробування майже безболісно і отримав 96 голосів на свою підтримку. Тут вже не голосували «Слуги народу».

Наступним питанням було призначення Костянтина Усова і от тут завертілось. Депутат УДАР Валентин Мондриївський сказав, що не буде голосувати за Усова. Його ж колеги стали розпитувати Усова про досвід роботи, значно прискіпливіше ніж Олену Говорову чи Кулебу.

Позиційна боротьба затягнулася і щоб якось вириішити питання, депутати вдруге пішли на перерву.

Десь в цьому моменті здалося, що голосування зірветься і ЄС таки, як планував, оголосить про перехід в опозицію.

«Насправді ця перерва була потрібна, щоб з’ясувати диспозицію. УДАР не хотів голосувати за Усова, але не розумів, чи є за нього голоси. Коли вони дізнались, що голоси за нього є і без них, тоді вони терміново проголосували, щоб не ламати концепцію Кличка, що він хоче всіх об’єднати», – каже співрозмовник в Київраді.

Після голосування за заступників Київрада пішла на ще одну перерву, яка з години затягнулась довше ніж на дві.

Після того, як депутати повернулись в зал, там почався скандал і парад заяв про вихід з комісії, оскільки депутатів записали не туди, куди вони хотіли. Найбільше в ньому відзначились депутати «Єдності». Іноді ці відмови звучали як анекдот: «Віталій Володимирович, неможливо змусити людину працювати. Особисто депутата. Ви щось переплутали», – заявив Ваган Товмасян, відмовляючись від посади заступника голови комісії з регуляторної політики.

В результаті дві комісії, які невідомо навіщо утворили, виявились на межі зникнення. А колишній мер Києва Олександр Омельченко навіть звинуватив Кличка в тому, що йому цей список спустили згори.

«Я не вірю, що це ви приймали участь в формуванні комісій… Бо таке формування, яке ви представили: бюджетна комісія – з 21 члена 12 УДАРа, будівельна комісія – 24 члени, з яких 12 УДАР. Це дві комісіїі хлєбні, як їх в народі називають. Ви плануєте признаки корупційної діяльності в майбутньому і з бюджетом, і з земельними питаннями. Це коли в комісії по освіті 4 людини всього, в інших три», – заявив Омельченко.

«Склад цих комісій робили як в народі кажуть смотрящіє, люди, які ніякого відношення до цього залу не мають, але, на превеликий жаль, мають плив на панів у президії – Віталія Володимировича і Володимира Володимировича (секретаря Київради)… Я вас прошу, я маю право вас попросити, не робіть цього… зробіть перерву, зберіть голів фракцій і ухваліть рішення, яке відповідає вашій посаді. Якщо ви цього не зможете зробити, зробіть перерву на 5-10 хвилин і подзвоніть своїм наставникам – ми хвамілії всі знаєм, да – і прийміть рішення, які відповідають вашій посаді», – заявив колишній мер, який не втрачає нагоди покритикувати Кличка, що в молодості працював його агітатором, і з яким коли треба він мило спілкується про потрібне йому.

В результаті ЄС і «Єдність» відмовились голосувати за склад комісій.

«По суті ця перерва була для того, щоб умовити нас проголосувати за комісії. Нам пропонували якісь точкові зміни, щоб ми все це підтримали, що вони там назмінювали з Комарницьким», – скаржиться офрек депутат ЄС.

«Ми їм дали все, що вони хотіли. В тих комісіях склад неважливий, важливі голова і секретар. І в бюджетній, і земельній ЄС своїх перших заступників отримав. Комісію для Марини (Порошенко) вони теж отримали», – відповідають в УДАРі.

«Ми правда наполягали на тому, щоб Марина Анатоліївна очолила комісію з питань здоров’я. Щоб вона могла втілити свої ініціативи в часи епідемії коронавірусу. Все решта нам не було важливо. Це нам навіть дасть більше можливості для критики», – кажуть в ЄС.

Всю суть конфлікту соратники Кличка пояснюють тим, що Порошенко не отримав повний контроль над Кличком, як він того хотів, і не загнав у потрібну більшість.

У ЄС навпаки вважають, Кличка накручує Банкова через його оточення, щоб він пішов на конфлікт з ЄС.

«Вони хочуть, щоб цей конфлікт вже вилився назовні і ми почали їсти Кличка, а вони його будуть нібито захищати. До пори, до часу, поки їм це вигідно. Потім і самі накинуться слідом за нами. Бо їм треба знищити його як кандидата в президенти, і зробити це хочуть нашими руками», – відповідають у ЄС.

Судячи з того, як тему Кличка-кандидата в президенти стали роздувати анонімні телеграм-канали, то ця теорія виглядає цілком імовірною.