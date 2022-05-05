Погибшие. Память. Мариуполь – это название Telegram-канала, где публикуют имена и детали гибели мариупольцев, которые погибли от рук российских военных. 22 тысячи участников.

“Иван Гринько. 2005-2022. Погиб в Мариуполе в своём доме под обстрелами”

Ване было 17, вся жизнь впереди. Была.

Пока Россия не пришла освободить его от “нацистов”. Освободила от жизни, от права любить, страдать, достигать, переживать, быть счастливым и ненавидеть.

“Лотков Александр Григорьевич, 1960 года рождения, дворник ОШ № 1. Размещал людей в школьном бомбоубежище и школе (до 184 человек одновременно). Погиб вследствие обстрела 10.03.2022, обходя территорию после ночного обстрела соседнего детского садика. Дядя Саша…”

Два предложения об обстоятельствах смерти Дяди Саши от тех, кто его знал, описывают его жизнь и душу… Заботился о других, спасал, оберегал, делал обход под обстрелами. Любил свою работу и людей.

Но Россия слишком торопилась зачистить город, чтобы провести свой чёртов парад 9 мая буквально на костях таких как Дядя Саша.

В Telegram-канале в закрепленных бесконечный файл-таблица “Актуальный список погибших жителей г. Мариуполь на 25.04.2022 12:00”. Сейчас там 753 записи.

В файле есть графа причина/обстоятельства смерти. Среди них:

“артобстрел”

“осколочное ранение”

“вывозил семью из города, попал под миномётный обстрел”

“следы избиения, руки и глаза завязаны скотчем”

“погибла с мамой”

“прямое попадание снаряда в квартиру/машину”

“во время пожара после попадания снаряда”

“погиб от осколочных ранений, тушил дом, в котором были женщина и маленький ребенок, тем самым спасая им жизнь”

“остановилось сердце”

“застрелен в машине”

“погибла от голода и обезвоживания”

“убит”

“от прямого попадания в дом”

“вследствие продолжительной болезни, сопряжённой стрессом на фоне военный действий и отсутствия медикаментов”

“авиаудар в дом”

“погибла от обстрела установкой “Град”

“засыпало вместе с сыном Николаем в подвале”

“побежал спасать бабушку с папой в квартиру, туда попал снаряд”

Много сообщений о братских могилах:

“Братская могила на Победы 97, погибших людей хоронили прямо в яме в воронке от снаряда, фамилий не знаем и фото людей нет…”

Это не просто Telegram-канал. Это место скорби людей, объединенных невообразимым горем войны, которая покалечила жизни десятков тысяч людей.

“Сегодня узнала о смерти своего мужа, Войтов Виталий Василевич, 1984 года рождения, находится во дворе своего дома по улице Римского Корсакова,17, не похоронен, солнышко люблю тебя, ты был самым любимым человечком – жена и дочка Анастасия — ты был лучшим отчимом и мужем.

Царство небесное, помним любим, никогда тебя не забудем, ты в наших сердцах. Жди меня я буду рядом с тобой, мне без тебя не жить!!! Люблю тебя мой родной!!!”

Сообщение админа: Всем доброго дня, ребят, делимся информацией о погибших: фото, имя фамилия, по возможности, где находится тело и причина смерти. Все мы не хотим увидеть тут своих близких, но, к сожалению, жизнь не Голливуд”

Согласна. Не Голливуд. Это русский мир, который уничтожает всё, что не смог ограбить и изнасиловать, или смог, но потом всё равно уничтожает.

Публикации с информацией с самодельных надгробий. Им “повезло” – похоронены на кладбище, а не в братской могиле или под завалами дома.

Иван Гагарин 13 июля 2010 – 2 апреля 2022

Анна Гагарина 10 октября 2013 – 2 апреля 2022

Очевидно, брат и сестра. Ване было 12, а Ане 9 лет.

По российскому телевидению, наверное, скажут, что Ваня и Аня были фашистами. Или не скажут ничего, потому что “русская армия уничтожила очередной объект военной инфраструктуры”.

“Паращевин Сергей. Погиб 7 апреля возле своего дома на ЖД-вокзале,пошел хоронить брата Павла и был убит снайпером, похоронили вместе с братом у них во дворе”.

Дети. Много погибших детей. Тут люди не только делятся информацией. Они делятся болью.

“Сегодня нашему светлому, любимому мальчику 40 дней. Волык Андрей Вадимович (13.06.1996-24.03.2022) . Похоронен на Виноградном. Вечная память. Помним, любим, скорбим. Спи спокойно, родной”

В перерывах между сообщениями умерших, я порой читаю в Instagram: “Давайте распространять информацию о зверствах Путина среди россиян, чтобы россияне знали правду”.

Отбросьте иллюзии. Россияне знают правду. Знают, что Россия убивает украинцев. Они не против самого факта. Убийство людей для них не проблема, детей или взрослых – не важно, пока это можно как-то объяснить. А это уже задача российского телевидения, с которой оно успешно справляется.

“Баканова Татьяна Николаевна погибла 3 марта по адресу Меотиды 12, 2 подъезд. Погибла в подъезде от прямого попадания снаряда в дом, не похоронена. Мамуля ты всегда в моем сердце!”

Пока каждый из россиян не похоронит в огороде собственного дома или на городской клумбе своего ребенка или хотя бы соседа. Или не похоронит, потому что невозможно под пулями. Или невозможно, потому что некому. Невозможно, потому что завалы. Снаряды над головой. До тех пор нет шанса, что россияне что-то поймут.

Нацистская пропаганда культивируемая Россией в войне против Украины и цивилизованного мира – это не про факты, а про религию. Нести смерть, боль, страх – это их религия. Россияне миссионеры зла.

“Мой зять — Валентин Филькевич 1977 г. р. погиб 15.03.2022 от взрыва артснаряда во дворе дома № 65 ул. Олимпийская. Похоронен в зелёной зоне (между д.№ 65 ул. Олимпийская и д.№ 7 ул. 130 Таганрогской дивизии) в воронке от снаряда”

Похоронен в воронке от снаряда. На осознание этих слов нужно некоторое время.

Путин не сумасшедший. Он просто следует своему плану – уничтожить украинцев. Россия осознанно совершает геноцид украинского народа. При поддержке своего 140-миллионного русского народа.

Хаджава Анастасия, 27 лет, дочь Каролина 2,5 года, вместе с мужем погибли в Драмтеатре. О смерти Буквам сообщила подруга Анастасии. Дочь Лера 7 лет с бабушкой и дедушкой спаслись.

Фото с Instagram-страницы Анастасии, опубликовано в июле 2020-го года, Каролине тут 11 месяцев. Мама желает своей дочери счастливой судьбы, которой лишил ребёнка Путин, русская армия и русский народ.

Последнее фото в Instagram Анастасии опубликовано 6 февраля 2022 года. С подругой и детьми они катались на катке у Мариупольского драмтеатра, улыбались и наслаждались жизнью.

Через месяц этот театр стал могилой для Насти, ее дочери Каролины и мужа.

Под завалами театра около 600 погибших, большинство из которых женщины с детьми. Точную цифру не знает никто.

Сейчас в городе коммунальные службы “русского мира” поспешно разбирают завалы – торопятся, чтобы “был порядок” на 9 мая. Российские передвижные крематории нужны для того, чтобы Россия скрыла свои преступления.

Драмтеатр – жемчужина центра города. Был. Там пройдет парадом Россия. По костям, по руинам, по жизням и сердцам.

Мариуполь сейчас — это братская могила под чертовым российским флагом. Флагом воров, насильников, мародеров и убийц.

“Никогда не переставай быть хорошим человеком из-за плохих людей!!!” – написала Анастасия в описании своего профиля в Instagram.

Настя, мы не станем плохими. Мы восстановим справедливость за тебя, за твою дочь Каролину, которая не дожила до своего третьего дня рождения, за твоего мужа, за 7-летнюю Леру, которая осталась сиротой. В прошлом году она только пошла в первый класс.

За каждую жизнь, которую забрала и искалечила фашистская Россия. За разрушение физического и ментального здоровья выживших. За каждый разрушенный дом. За нашу память, за наше наследие и наше будущее. За Украину.

Я пишу этот текст не потому, что это моя работа. Писать тексты — не моя работа. Я просто участник Telegram-канала “Погибшие. Память. Мариуполь” и тоже надеюсь никогда не увидеть там имена тех, кого ищу и люблю.