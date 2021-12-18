Після зауважень літредакторки #Букв дайджест ОП став майже досконалим.

#Букви не лише критикують. Ми вміємо тішитися через успіхи тих, кого критикували. Ми не тролі. Ми лише прагнемо вдосконалення.

Отже, надійшов черговий дайджест про роботу Президента України та його офісу цього тижня.

У цьому випуску дайджесту слово проєкт і його похідні написані з помилкою, тобто проект. Вкотре хочемо нагадати, що за новим правописом має бути “є”. Новий правопис насправді містить зовсім мало тексту, тож запам’ятати нові норми абсолютно нескладно.

Далі. ЄС підтримав європейські прагнення та європейський вибір партнерів, а також право визначати рівень амбіцій і цілей, яких вони прагнуть у своїх стосунках із ним. Це стилістична помилка. Стосунки лише поміж людьми. Держави мають відносини, як й інституції.

Наступне. У першу п’ятірку увійшли Франція, Ірландія, Іспанія, Польща та Естонія. Слід писати – до першої п’ятірки, це стилістично правильний варіант.

Фахівці Офісу Президента написали, що Україна покращила свої показники. Якщо стисло, то:

поліпшувати — це робити досконалішим якістю чи властивістю, робити більш досконалим, задовільним: поліпшувати умови праці, поліпшувати якість, поліпшувати показники.

— це робити досконалішим якістю чи властивістю, робити більш досконалим, задовільним: поліпшувати умови праці, поліпшувати якість, поліпшувати показники. покращувати слід вживати тоді, коли йдеться про красу: покращувати зачіску, покращувати вигляд.

Врешті ми вітаємо прагнення й спроби головного офісу країни працювати над собою.

Раніше ми зробили аналіз дайджесту ОПУ і в шести реченнях знайшли шість помилок.

Згодом ми намагалися допомогти “покращити” дайджест ОПУ.