Почнемо з того, що страх хоч і просте, але вкрай неприємне почуття. Тому воно часто і проживається, і проявляється непрямо - в замаскованих або перекручених формах. Іноді люди не можуть не тільки зрозуміти, чого саме вони бояться

У новинну стрічку липневого тижня вмістилося багато страшних і трагічних подій – вибухи, захоплення заручників, загострення на фронті, атаки на громадських активістів, в тому числі смертельні. Нібито природа і людство дійсно змовилися перетворити 2020 рік у безперервний кошмар. Як тільки природа ненадовго припиняє генерувати нові віруси, потопи, урагани, посухи та навали сарани, до діла одразу беруться люди, і починають один одного залякувати як вміють, своїми руками.

Політика страху – поняття не нове. На загрозу громадяни всього світу (навіть ті, які живуть поза державністю) звикли реагувати приблизно однаково – об’єднанням навколо своїх лідерів і добровільним відчуженням на їх користь куди більшого обсягу влади і ресурсів, ніж це було б можливо в безпечний час. Є ще й більш буденні з’яви політики страху, які можна проілюструвати влучним виразом Сета Годіна: страх – це дешевий спосіб забезпечити дотримання формальних вимог. Налякані люди більш лояльні, слухняні і податливі до різних, в тому числі вельми сумнівних ініціатив влади, і менш схильні до протестів, змін режиму і інших форм «розгойдування човна».

Після терористичних атак 11 вересня американський народ не тільки переобрав Джорджа Буша мол., незважаючи на всі дивацтва, на другий президентський термін, але і видав йому мандат на безпрецедентне згортання прав і свобод в обмін на гарантії безпеки. Нееквівалентність і підступність такого розміну зараз стає все більш помітною на прикладі путінської Росії: свобод стає все менше, а загроз – все більше, оскільки сама держава стає небезпечною для своїх громадян.

Проте, політика страху залишається вельми спокусливим і досить дешевим, як зазначив Годін, інструментом упокорення громадського інстинкту до свободи і непокори. Однак є одна важлива обставина, яка робить втілення таких комбінацій в сучасних умовах погано прогнозованою і малоефективною справою. Перефразовуючи Черчилля (сильно перефразовуючи): єдине, чого слід побоюватися адептам політики страху – це сам страх.

Почнемо з того, що страх хоч і просте, але вкрай неприємне почуття. Тому воно часто і проживається, і проявляється непрямо – в замаскованих або перекручених формах. Іноді люди не можуть не тільки зрозуміти, чого саме вони бояться, але і усвідомити, що вони в принципі бояться.

Свіже опитування групи «Рейтинг» показує, що найбільш часті емоційні стани, про які повідомляють українці, – це розчарування (41%) і надія (30%). Страх відчуває, за даними дослідження, лише кожен десятий опитаний. Так, опитування проводилося до захоплення заручників в Луцьку, але ж вже після пандемії і всьго з нею пов’язаного. Або ще приклад. У 2017 році для 51,6% американців і 40% росіян одним з головних страхів був страх війни.

В Україні, в якій реальна, а не абстрактна, війна йде вже 6 років (майже як Друга світова), побоюються нападу зовнішнього агресора всього 38,3% громадян. Так, ці дані не можна порівнювати в силу різних підходів до проведення опитувань. Але тут важливо відзначити, як по-різному в суспільній свідомості можуть відображатися реальні і гіпотетичні загрози. Чим страшніше реальність, тим суспільство більш схильне до її витіснення.

На жахи сталінського терору, наприклад, радянський народ видавав абсолютно патологічну емоційну відповідь – у вигляді шаленої віри в світле сьогодення, не кажучи вже про майбутнє. В такому покаліченою історією «довгого двадцятого століття» суспільстві, як українське, страх аж ніяк не є прямою дорогою до політичної мети. Непрожите горе по загубленим життям Олександр Еткінд називав «кривим». За аналогією, напевно, можна назвати непрожитий страх «кривим страхом». У якого можуть бути вельми непередбачувані наслідки.

Другий важливий момент пов’язаний з тим, що архітектори політики страху самі теж бояться, і теж не завжди це чітко усвідомлюють. При цьому сам страх -і власний, і чужий, і реальний, і уявний, стає основним критерієм відбору та прийняття політичних рішень. В результаті політики транслюють все більш і більш спотворену картину світу, з якій випадає все, що не пов’язане зі страхом, але при цьому становить значну частину повсякденності.

Рішення стають все менш адекватними, і керованість замість того, щоб підвищитися, різко падає. Тому потенціал позбавлення людей від страху за допомогою підкручування державних гайок сьогодні виглядає вичерпаним. Не бачачи більше опори в державі, люди втрачають і бажання, і здатність до продуктивної мобілізації у відповідь на загрозу, і відповідають або паралічем волі, якої неконтрольованою агресією. Тобто чимось прямо протилежним планованому ефекту.

І останнє. Навіть якщо до організації цьогорічного керованого хаосу дійсно доклав руку міністр внутрішніх справ України – досвідчений, розумний і витончений політик, якому не займати ресурсів, необхідних для реалізації складних політичних комбінацій, його можливості в цьому плані сильно обмежені. По-перше, таку комбінацію важко провести таємно і непомітно. Українці за замовчуванням вірять в теорії змови, які роблять світ більш зрозумілим, а, значить, і більш стерпним місцем. Тобто думка про те, що в усьому винен Аваков, і перша приходить в голову, і остання її покидає. А боротися з теоріями змови можна тільки за допомогою інших теорій змови, більш міцних.

По-друге, Арсен Аваков сьогодні є одним з абсолютних чемпіонів з громадської недовіри. Політика страху експлуатує не лише ресурс страху, але і ресурс довіри. А коли для громадян силові органи в цілому, і міністр внутрішніх справ зокрема становлять куди більш реальну небезпеку (див. Кирило Тлявов, Кагарлик і так далі), ніж важливий терорист, який закликає всіх подивитися фільм на захист тварин, саме терорист може здатися тієї гідною фігурою, навколо якої громадяни згуртуються у відповідь на загрозу.

Навряд чи такий результат був кимось запланований. Хоча почекайте …