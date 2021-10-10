Користь в’ялених помідорів забезпечується тим, що овочі, приготовані даними способом, здатні зберігати практично всі корисні речовини, необхідні людському організму. При регулярному вживанні даного продукту в їжу можна домогтися поліпшення обмінних процесів у своєму організмі.
Рецепт в’ялених помідорів
Інгредієнти:
- помідори Черрі (сорт сливка)
Заправка:
- 2 ч. л цукру
- 3 ч. л солі
- 2 ч. л італійських трав
- 60 г оливкової олії
- часник свіжий
- гострий перець чилі
Спосіб приготування
Помідори розрізаємо на 2 частини, заливаємо заправкою і викладаємо на пергамент.
Відправляємо в духовку при 100-130C° (орієнтуйтеся по своїй духовці) на 4-6 годин до готовності.
Смачного!
Рекомендуємо додавати в’ялені помідори в салати, закуски, брускети, тости з паштетом та до піци.