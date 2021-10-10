Користь в’ялених помідорів забезпечується тим, що овочі, приготовані даними способом, здатні зберігати практично всі корисні речовини, необхідні людському організму. При регулярному вживанні даного продукту в їжу можна домогтися поліпшення обмінних процесів у своєму організмі.

Рецепт в’ялених помідорів

Інгредієнти:

  • помідори Черрі (сорт сливка)

Заправка:

  • 2 ч. л цукру
  • 3 ч. л солі
  • 2 ч. л італійських трав
  • 60 г оливкової олії
  • часник свіжий
  • гострий перець чилі

Спосіб приготування

Помідори розрізаємо на 2 частини, заливаємо заправкою і викладаємо на пергамент.

Відправляємо в духовку при 100-130C° (орієнтуйтеся по своїй духовці) на 4-6 годин до готовності.

Смачного!

Рекомендуємо додавати в’ялені помідори в салати, закуски, брускети, тости з паштетом та до піци.

 

 