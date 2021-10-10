В'ялені помідори - це чудова закуска і доповнення до будь-якої іншої страви. Пропонуємо приготувати популярну італійську закуску за рецептом шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Користь в’ялених помідорів забезпечується тим, що овочі, приготовані даними способом, здатні зберігати практично всі корисні речовини, необхідні людському організму. При регулярному вживанні даного продукту в їжу можна домогтися поліпшення обмінних процесів у своєму організмі.

Рецепт в’ялених помідорів

Інгредієнти:

помідори Черрі (сорт сливка)

Заправка:

2 ч. л цукру

3 ч. л солі

2 ч. л італійських трав

60 г оливкової олії

часник свіжий

гострий перець чилі

Спосіб приготування

Помідори розрізаємо на 2 частини, заливаємо заправкою і викладаємо на пергамент.

Відправляємо в духовку при 100-130C° (орієнтуйтеся по своїй духовці) на 4-6 годин до готовності.

Смачного!

Рекомендуємо додавати в’ялені помідори в салати, закуски, брускети, тости з паштетом та до піци.