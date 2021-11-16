Пандемія коронавірусу не вщухає майже два роки. Всі країни світу зіткнулися з цією проблемою, деякі з них швидше відійшли від шоку нової хвороби і впровадили систематичні дії щодо спротиву цій гострій респіраторній вірусній інфекції. Україна, що й не дивно, знову на дні рейтингу успішності боротьби з коронавірусом.

У цьому контексті наша команда StateWatch не тільки зосередилась на відстеженні бюджетних витрат на боротьбу з SARS-CoV-2, але й спробувала моніторити стан постачання вакцин.

Перш за все зауважу, що вітчизняні посадовці проґавили час, коли країни-першопроходці оперативно замовили розроблені вакцини. Тому ми могли лише спостерігати, як дехто вже вакцинує своє населення, а в Україні лише починали думати, як дістати вакцину.

Зокрема, перші 500 тисяч доз вакцини від Oxford/AstraZeneca надійшли в межах глобальної ініціативи COVAX у лютому 2021 року. Індійські потужності виробництва шведсько-англійської розробки значно погіршили старт вакцинальної кампанії в Україні.

У квітні надійшло 684 тисячі дози вакцин, а саме – 117 тисяч американсько-німецького дуету Pfizer-BionTech, 200 тисяч доз китайської CoronaVac від Sinovac Biotech та 367 тисяч вакцини CoviShield (AstraZeneca).

У травні Україна отримала 1 млн 654 тис. 476 доз, з яких понад 1 млн Sinovac, що постачався з затримками харківським “Лекхімом”, та 641 тис. Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

У червні темпи постачання вакцин почали зростати – отримано понад 2,2 млн доз, серед них 705 тисяч препарату від AstraZeneca корейського виробництва SK Bio (через погіршення епідемічної ситуації в країні індійський уряд заборонив будь-який експорт вакцин, що виготовляються національними потужностями), 700 тис. інактивованої вакцини від Sinovac та 641 тис. мРНК-вакцин Pfizer-BioNTech.

Наступного місяця Україна отримала понад 7 млн доз, а саме 153 тисячі векторної вірусної вакцини від AstraZeneca, що отримала комерційну назву Vaxzevria, 3,7 млн Sinovac, 959 тис. Pfizer-BioNTech, та вперше Україна отримала мРНК-вакцину Spikevax від американської компанії Moderna. В межах ініціативи COVAX американський уряд передав 2,1 млн доз цієї вакцини.

Серпень – рекордний: 7,8 млн доз, а саме 1,5 млн Comirnaty (Pfizer-BioNTech), 3,1 млн CoronaVac (Sinovac) та 3,2 млн Vaxzevria (AstraZeneca). Вересень – майже 4 млн доз, а саме 1 млн 590 тис. Sinovac та 2,38 млн Pfizer-BioNTech. У жовтні надійшло 2,4 млн доз від американсько-німецького дуету фармкомпаній. Наразі у листопаді надійшло 11 тис. доз AstraZeneca та 6 млн доз мРНК-вакцин, серед яких 2,9 млн американської Spikevax (Moderna) та 3,1 млн Pfizer-BioNTech.

Варто зазначити, що Україна нарощує показники. Це дійсно велике досягнення, якщо порівнювати з початком постачання вакцинами країн у всьому світі та врахувати розірвання контракту з Serum Institute of India на постачання 10 млн вакцин від американської Novavax та 1,6 млн CoviShield через недотримання індійським фармгігантом досягнутих взимку домовленостей.

24 жовтня з’явилась новина про наступне отримання від Німеччини 1,5 млн доз Covid-вакцини AstraZeneca. Хоча на початок листопада запаси вакцин проти Covid-19 становили близько 9 млн доз. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в Україну до кінця року надійде 13,5 млн доз Pfizer. І вже на початку листопада в країну привезли близько 3 млн доз Moderna. Станом на 15 листопада Україна отримала 32 402 476 доз вакцин від різних виробників та джерел фінансування.

Підсумовуючи, зауважу, що Україна наразі уклала контракти на наступні 2 роки, які забезпечать усім охочим можливість отримати третю, “бустерну”, дозу. Безумовно, гарні результати, хоча темпи вакцинації населення, м’яко кажучи, не вражають. Сьогодні лише 21% населення отримав подвійну дозу вакцини, тож у Європі ми пасемо задніх. Тому не дивно, що органи влади мають не тільки замовляти потрібні ліки, але й проводити широкомасштабну адвокаційну кампанію. Адже ми постійно стаємо свідками утилізації прострочених вакцин, як це було з ліками від AstraZeneca.

Водночас гарно відображається ситуація щодо постачання вакцин, проведених щеплень у різних параметрах на вебсайті Ради нацбезпеки і оборони.

Наприклад, на цьому офіційному ресурсі можна побачити, що найбільше щеплень зроблено у жовтні 2021 року – 3 млн 172 тис. У попередні три місяці (липень-вересень) було зроблено від 1,6 млн до 1,8 млн щеплень, а насправді повноцінна вакцинація населення стартувала лише у червні поточного року.

Загалом українські можновладці наростили постачання вакцин, але провалились безпосередньо у процесі підготовки населення до вакцинації. Недовіра, побудована роками на антивакцинаторських догмах, руйнує будь-які спроби врятувати українців від найбільшої у XXI столітті пандемії.

І наостанок, президент Зеленський у понеділок, 15 листопада, запропонував кожному, хто вакцинувався двічі, виплачувати через застосунок “Дія” по 1000 гривень.

Їх можна буде використати на придбання абонемента у спортзал, фітнес-клуб; можна буде відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або виставковий центр. Або ж купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні перевезення.