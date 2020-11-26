Вчора прем’єр заявив, що Уряд розглядає можливість введення карантину на зимові свята. Натомість міністр внутрішніх справ вважає, що його запровадити треба якомога швидше. Чому урядовці не можуть дійти згоди та коли українців можуть закрити, намагалися з'ясувати Букви.

Перші чутки про можливий повний локдаун з’явилися минулого тижня завдяки меру Івано-Франківська Руслану Марцинківу. Тоді він озвучив про що йшлося на нараді з прем’єром і сказав, що з середини грудня країну може очікувати повний локдаун.

Марцинківа у Кабміні виправили та сказали, що Денис Шмигаль попередив про таку можливість мерів, якщо вони й далі уникатимуть карантину вихідного дня.

Ще однією умовою запровадження тотального карантину буде продовження зростання захворюваності. Правда, яка ця межа неясно – МОЗ вже кілька разів змінював свою покази. Якщо раніше вони говорили про 12 тисяч як критичні для лікарень і колапс при 15, то тепер це 30 тисяч.

Вчора на засіданні уряду Денис Шмигаль заявив, що наразі про посилення карантинних заходів не йдеться. Але не виключив, що уряд вдасться до них на різдвяні свята.

“Ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня — період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати. Уряд не приховує та говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на випадок погіршення ситуації. Бо наші кроки мають бути зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу”, – додав прем’єр.

Втім, зі слів Шмигаля, до початку грудня уряд не переходитиме до радикальніших кроків, ніж карантин вихідного дня.

Натомість у четвер міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що локдаун потрібно вводити “якомога швидше”.

“Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше, дійсно, тривалістю 3 або 4 тижні. І не потрібно при цьому ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями. Тому що мова йде про великі ризики для здоров’я людей”, – зазначив Аваков.

За словами очільника МВС, локдаун потрібно вводити відразу ж, як тільки Кабінет Міністрів підготує програми компенсацій для бізнесу.

Добрий і злий поліцейський

Як розповідають співрозмовники Букв у владі, слова високопосадовців відбивають внутрішній конфлікт, який є в Кабміні.

«Є позиція економічного блоку, який каже, що ми зараз не можемо закритись, бо економіка ляже. І є позиція Авакова, який каже, що карантин треба оголошувати вже зараз», – зазначив високопосадовець в розмові з Буквами.

На запитання, чи є в Кабміні такий конфлікт, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко так пояснив, що міністр був на громадському заході й журналісти поставили питання, на яке міністр висловив свою позицію.

“Те, що має бути повний локдаун, а не карантин вихідного дня – це позиція міністра. Який обсяг карантинних заходів – це питання до МОЗ і поки міністр Степанов таких позицій не озвучував уряду”, – додав Геращенко.

Він також вказав на сьогоднішню статистику з коронавірусу, яка перетнула 15 тисяч, а також те, що серед поліцейських за останню добу виявлено 401 хворого і 2 померли. “Власне ці дві цифри також вплинули на позицію міністра”, – додав він.

Окрім міністрів, звісно, важлива також позиція Банкової.

“В Офісі президента вже давно готові стати на бік лікарів і оголосити локдаун, але уряд кричить, що ляже економіка. Також до закриття треба виплатити людям компенсації”, – каже співрозмовник «Букв» у “Слузі народу”.

Журналістам доводилось чути, що економічний блок уряду лише з відео президента дізнався “благу вість”, що вони мають виплатити ФОПам по 8 тисяч, а це приблизно 10 мільярдів гривень. І це при тому, що в ЗМІ вже з’явилася інформація про припинення фінансування всіх незахищених статей, а це пенсії, соцвиплати, зарплати чиновникам, покриття держборгу.

“Ну як же з відео, у них вже законопроєкт (про компенсації) майже готовий- не сьогодні-завтра внесуть. Так швидко вони б не зробили”, – заперечує співрозмовник у “Слузі народу” незнання Мінфіну.

Весняний варіант чи гуманніший?

Окрім того, що немає точної дати, коли буде запроваджено локдаун, немає і чіткого уявлення, кого і як він зачепить.

Хоча бізнесмени вже не раз казали, що готові піти на локдаун, і це для них вигідніше ніж карантин вихідного дня.

“Скажемо чесно: ми нічого не очікуємо від держави. Карантин в Україні не перший місяць. Але ані адекватного діалогу, ані стратегії, ані хоча б своєчасної комунікації рішень – ми, як частина “індустрії гостинності”, не отримали. Оголошення карантину вихідного дня за три дні до його початку – це ляпас цілій сфері”, – розповів нещодавно Буквам засновник “Ветерано брауні” Роман Набожняк.

“Чесно – ми готуємося до локдауну. Так, це боляче, але може спрацювати. Це форсмажор, коли щодня у нас по +10 тис. виявлених хворих. І ще один локдаун міг би бути адекватною реакцією на це. Плюс локдаун, на відміну від карантину вікенду, міг би дати рестораторам можливість отримати кредитні відтермінування, домовитися про орендні канікули тощо», – додав він.

Втім локдаун боляче вдарить по крамницях, які в грудні мають найбільший виторг завдяки тому, що люди скупляються перед святами.

І як кажуть співрозмовники Букв, уряд дає їм заробити.

Ще одне болюче питання – транспорт. Навесні Україна мала тут одну з найгірших позицій у світі. Тоді як навіть Італії та США з найгіршою ситуацією працював наземний громадський транспорт і метро, в Україні ця сфера була жорстко обмежена.

Зараз, за словами співрозмовників Букв, транспорт не планують так обмежувати. “Це все-таки свята, і люди повинні мати можливість потрапити до рідних. Також обмеження не будуть стосуватись літаків, адже ними користується дуже малий відсоток”, – зазначив співрозмовник Букв.

“Ми точно будемо наполягати на тому, щоб в Києві працювало цього разу метро”, – зазначає співрозмовник у київській мерії.

Він розповів, що після згаданого “селектора” більше розмов прем’єра з мерами не було й очікувати карантин, скоріше за все, варто після 25 грудня.

“Вони дадуть нам змогу скупити вино і светри з оленями, і закриють на карантин. Так що вочевидь, тепер постраждають ті, хто замовив собі відпочинок у Карпатах”, – зазначає співрозмовник Букв.