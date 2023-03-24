Прах Миколи Кравченка “Крука” – ідеолога українського націоналізму та співзасновника підрозділу АЗОВ – поховано в особливій артилерійській гільзі.

З одного боку на ній намальовано шеврон “Крук” – особливий нарукавний знак, котрий використовують бійці підрозділу АЗОВ та інші військові в памʼять про Миколу. Нижче написані роки життя ідеолога – місяць позначено римськими цифрами, так, як це заведено в українських націоналістів ще з часів ОУН.

З іншого боку зображено фрагмент вишиванки. Ці візерунки з українського одягу використовують на Слобожанщині – у тій місцевості, де народився Микола Кравченко. Під час своєї наукової діяльності він вивчав історію власного краю, доводячи, що Харківщина була, є та завжди буде частиною Великої України.

Довідка: 14 березня 2022 року в селі Горенка (Бучанський район, Київська область) загинув Микола Кравченко (позивний “Крук”). В ту ніч росіяни накрили вогнем з “Града” авто, в якому він з побратимом супроводжували іноземних журналістів. У віці 38 років “Крук” загинув у бою. Військового кремували, проте через бойові дії в столиці прощання неможливо було організувати належним чином.

Рік потому, в День добровольця, прах “Крука” провели в останню путь його побратими, посестри, близькі, родичі та друзі. Біографію Героя та деталі його поховання читайте в матеріалі #Букв.