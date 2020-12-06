Цього року Netflix обіцяють рекордне число номінацій на Оскар. Пов'язано це багато в чому з локдауном і тим, що багато фільмів були віддані не в кінотеатри, а на стрімінговие платформи. У грудні на платформі виходять «Манк» і «Ма Рейні», а також «Північне небо» Джорджа Клуні, яким пророкують Оскара.

Бриджертон

Вихід 25 грудня

Якщо ви фанати «Скандалу» або «Анатомії Грей», то ви повинні з нетерпінням чекати католицького Різдва. Саме на цей день на Netflix запланований дебют нової роботи шоуранера Шонди Раймс.

На цей раз Шонда переносить свою драму з сьогодення на 2 століття назад, в довікторіанську Англію. Дія «Бріджертон» відбувається на початку 1800-х років, під час світського сезону лондонського вищого світу, коли веселі дебютантки і їх сім’ї борються за увагу і соціальний статус. І тут на кожну з них чекає скандал.

“Ви не знаєте мене, але я знаю все про вас. І якщо буде скандал, я розкрию його і поділюся усіма подробицями», – ця загрозлива фраза леді Вістлдаун буде доводити до божевілля красунь і їх батьків.

Одного разу це повідомлення торкнеться Дафни Бриджертон (Фібі Дайневор), яка щоб викрутитися зі скрутного становища піде на змову з герцогом Гастінгсом (Реджо-Жан Пейдж), який є переконаним холостяком. Хитрість стане прелюдією до стосунків. Але їхні стосунки не єдині в 8-серійній драмі, яку вже назвали костюмованою «Пліткаркою».

Північне небо

Вихід 23 грудня

Постапокаліптична фантастика з Джорджем Клуні в головній ролі, знята за книгою Лілі Брукс-Далтон. Клуні грає немолодого астронома Августіна Лофтхауса, який працює на арктичній дослідній станції, і в один прекрасний день розуміє, що на Землі сталася катастрофа. І він має зв’язатися з екіпажем NASA, який тільки що відкрив живий супутник на орбіті Юпітера, що їм краще залишитися там. Але передати сигнал буде непросто. А тут ще незрозуміло звідки візьметься дівчинка Айріс.

Загалом, в умовах коронавірусу земляни повинні задуматися, що все ще не так і погано, як могло би бути від їхньої бурхливої діяльності.

Сам Клуні охарактеризував свою роботу як суміш «Гравітації» Альфонсо Куарона і «Того, що вижив» Алехандро Гонсалеса Іньярріту.

Ма Рейні: матір блюза

Вихід 18 грудня

Вибух чистої акторської вогняної сили – так назвав The Guardian кіноверсію театральної п’єси Августа Уїлсона 1982 року.

Фільм розповідає про співачку Гертруду «Ма» Рейні, яку називали «матір’ю блюзу». Дія фільму розгортається в 1927 році в Чикаго, де Рейні готується зробити черговий запис, але тут починаються проблеми з менеджерами і новим учасником її групи, амбітним трубачем Леві. Його зіграв Чедвік Боузман («Чорна пантера»), і це його остання робота – актор помер цьогоріч від раку.

А ось Гертруду зіграла Віола Девіс, з такою величчю, що навіть королева Єлизавета Кейт Бланшет могла б здивуватися, відзначає той же The Guardian. І ось уявіть тепер, що вискочка Леві абсолютно без дозволу Ма, підготував геніальну нову версію Black Bottom, яка применшує її вокал, але дає більше місця оркестровці групи.

Хто ж виграє в цій боротьбі талантів і складних відносинах митців і студій звукозапису?

Cелена

Вихід 4 грудня

Серіал розповідає про співачку в стилі «Техано», латиноамериканку Селену, яку вбили в 1995 році, коли їй не виповнилося і 25 років. Що можна розповісти про настільки молоду зірку, що так рано загибла, про яку і так вже зняли фільм? (До речі, він дав старт кар’єрі іншої співачки – Дженіфер Лопес).

Звичайно ж історію її родини, яка будує своє життя навколо дівчинки, у якої батько в один прекрасний день чує чудовий голос і вирішує, що сім’я могла б створити групу і виступати на сімейних святах.

«Навіщо?», – запитує старша дочка. «Тому що музика – це привілей», – відповідає батько.

Тому цей серіал не стільки про Селену, а про сім’ю Кінтанілья, які створюють для себе краще життя своїми руками. Це серіал про боротьбу латиноамериканців за процвітання в індустрії розваг – не такий мелодраматичний, як їхні серіали, але оповідає як з любові і турботи може вирости не тільки яскрава співачка, але і стиль в музиці.

МАНК

Вихід 4 грудня

На ранчо «Норт-Верде» в Вікторвіллі привозять чоловіка зі зламаною ногою і ящиком випивки. Такого собі Германа Маркевича. Але тут він повинен пройти не реабілітацію, а, як виявиться пізніше , написати сценарій найвідомішого фільму Голлівуду «Громадянин Кейн». Ось тільки те, що журналіст-гультяй – автор геніального сценарію не дізнаються з титрів, адже він працює анонімно.

До 70-х автором «Громадянина Кейна» вважатимуть лише Орсона Уеллса, поки не вийде викривальна стаття в The New Yorker. А ось всю належну данину слави Маркевич отримає тільки в фільмі Девіда Фінчера ( «Загадкова історія Бенджаміна Баттона», «Соціальна мережа» і «Зникла»), який той створив за сценарієм, написаним його батьком. Джек Фінчер теж був журналістом і сценаристом, і слава до нього може також прийти завдяки одному фільму, якому вже пророкують номінацію на Оскар – «Манку», фільму про творчість і компроміси в ній.

До речі, робота виконавців головних ролей Гарі Олдмена і Аманди Сейфрід тут теж на висоті.

Що варто зробити перед переглядом серіалу – таки подивитися «Громадянина Кейна», це так само важливо, як знати трагедію дружини Поланськи при перегляді «Одного разу в Голлівуді».

.