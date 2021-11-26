26 листопада Президент України Володимир Зеленський провів великий пресмарафон до екватора свого президентства, тривалістю майже 5 годин 30 хвилин.

Про це повідомляють #Букви.

Протягом п’яти годин, які тривав марафон, деякі користувачі соцмереж навчилися розуміти одне одного без уточнень деталей.

Головною темою дня був потенційний “державний переворот”, який планується 1-2 грудня (згідно зі словами президента). Володимир Зеленський також заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки цього перевороту за участі Росії.

Не обійшла увагою аудиторія також словесна перепалка Зеленського з головним редактором Цензор.нет Юрієм Бутусовим. А те, як телеведуча програми ТСН та ток-шоу “Право на владу” на телеканалі 1+1 Наталія Мосійчук заступилася за президента, породило цілу хвилю мемів.

І хоч подейкують, що кількість журналістів обмежили для створення “теплої ванни”, було чимало гострих запитань.

Володимир Зеленський стверджує, що задоволений результатами своєї роботи. Нагадаємо, що згідно з даними опитування, яке було проведене 21-23 жовтня 2021 року, Зеленського на виборах підтримали б 25,1%,

Здається, багато хто не зрозумів деякі тези президента:

Дехто, зокрема засновник Bellingcat, порівняв чинного президента з колишнім очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом:

І хоч навіть тут українці знайшли з чого посміятися, не усім було зрештою смішно.

І навіть засновник платформи Bellingcat Еліот Гіґґінс потрапив у цю підбірку зі словами “Мені соромно за цю пресконференцію”.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський все ще тримає інтригу стосовно того, чи буде йти на другий президентський термін. Каже, це вирішуватиме народ України.