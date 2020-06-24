Інтернет вже майже добу обговорює сексистські висловлювання двох лідерів «Слуги народу» про свою колегу, але президент досі не випустив відео про те, що потрібно вивести цих «засранців» на чисту воду. Як він напередодні пообіцяв далекобійникам. Чи соромно президенту, чи його просто захистили від інформації, і як самі «Слуги» відреагували на скандал, дізнавалися Букви.

Вчора ввечері, на тлі природних катаклізмів на Західній Україні і вибуху в будинку на Позняках, президент вийшов на зв’язок з «милим» відео, в якому розповів країні, що він зареєструвався в чаті далекобійників в вайбері і стежив, як вони обходять зважування фур.

Слід визнати, що питання перевантаженості фур – досить болюче для бюджету України, тому що саме такі перевантаження і добивають дороги, особливо між селами, які для таких перевезень не призначені.

Щоб вирішити цю проблему депутати навіть прийняли восени минулого року спеціальний закон.

Будівництво доріг, як і «Велике будівництво» – 100 садків, 100 шкіл, 100 спортмайданчиків – це фішка Зеленського, якою він планує показати електорату свою роботу.

Але все це ніяк не скасовує того, що розмова президента про те, як він виведе «засранців» на чисту воду, у вівторок увечері виглядала зовсім неадекватною – ні по тону, ні за змістом – для глави держави на тлі подій на Закарпатті, на які він відреагував тільки сьогодні вранці.

Соцмережі на всю потішалися над президентом, пропонуючи зайти в чат до олігархів, і вивести на чисту воду їх. А через дві години – це ж пропозиція стала актуальним для чату «Слуги народу».

Ближче до півночі вся Україна дізналася, що лідери партії «Слуга народу» Давид Арахамія і Олександр Корнієнко не помітили під носом включені мікрофони і вирішили обговорити, наскільки гарна їх колега Ірина Аллахвердієва.

Корнієнко: Алахвердіеєа – взагалі красуня.

Арахамія: Так.

Корнієнко: Така піддута. Звичайно, трошки. Трішечки тюнінг, тон too much. Загалом вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут відтху@ить триста зустрічей за чотири місяці. І виграє. Вона така вживу. Енергетика.

Арахамія: Енергії багато.

Корнієнко: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне, викурить всі айкоси. Скаже: “Баба так. Баба так”.

Через годину Корнієнко вибачився за свої слова, але сказав, що це монтаж, тому що стосувалися слова іншої жінки (кандидата в мери міста Тетяни Домбровської). А Арахамія в ефірі 112 спробував розповідати про політтехнологічний сленг і що це все підступи ворогів.

Незважаючи на те, що деякі колишні депутати стверджували, що Аллахвердієва після засідання «Слуг» в Миколаєві обматюкала Корнієнка, на публіці вона теж стала захищати глав фракції.

Аналогічна ситуація була і в чаті «Слуг народу».

За інформацією «Букв», з критикою керівництва виступили тільки Данило Гетманцев, Євген Шевченко і Олександр Качура.

Всі інші їх захищали керівників або просто мовчали.

«Арахамією багато хто незадоволений, але і міняти його не хочуть. Він непоганий хлопець, але голоси він не може зібрати, а кожен його вихід до преси – це черговий факап. Нам спочатку темник дають, що коментувати на тижні, а потім, як в це ще вбудувати те, що наговорив Арахамія », – розповів один з депутатів.

«Що ви дивуєтеся – якщо проковтнули насильника в списку, проковтнуть і це», – додав інший депутат.

Публічно «печерним сексизмом» це зважився назвати тільки Гео Лерос.

Решта вважали за краще промовчати. Навіть фракційні “феміністки”.

Але це не найсумніше в цій темі. Депутати, з яким спілкувалися Букви, вважають, що вчорашню історію приховали від президента.

«Єрмак на них накричав, він був дуже незадоволений. Але президенту про це не розказав. А сам президент не читає вже ні телеграм, ні фейсбук. Тільки те, що приносять в аналітичках. Тобто вони його тримають в теплій ванні і розповідають, як його любить народ », – розповідає один зі «Слуг».

У тому, що він не читає Facebook через порохоботів Зеленський зізнався сам в інтерв’ю «Українській правді».

До цього Зеленський не раз давав зрозуміти журналістам, що він дуже втомлюється від роботи главою держави. Вічні скарги, що немає часу на сім’ю і сльозливі історії від Дмитра Гордона про те, як президент гриз печеньку, побічно підтверджують його стан. Яким користується оточення.

Місяць тому Букви писали про ситуацію з Укравтодором, коли на нараді в офісі Зеленського Олександр Кубраков поскаржився, що його утискають старі корупціонери, а президент на нього накричав.

Президент, за словами учасників зустрічі, не дуже хотів вникати в те, що відбувається і звинуватив Кубракова, що він не може дати комусь кілька кілометрів дороги під Кривим Рогом. А представники Офісу президента запропонували Зеленському поставити в Укравтодор своїх заступників, щоб стежити за тим самим грандіозним будівництвом.

На що гарант виголосив, за словами учасників ринку, приблизно наступне: “Я що повинен опуститися до призначення заступників в ваш вонючий Укравтодор? Призначайте самі “.

В результаті заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов спробував туди призначити екс-главу Запорізької ОДА Віталія Туринка.

Це один епізод, який показує відношення глави держави до галузі, бюджет якої близько 100 мільярдів.

Зеленський вважає за краще уникати складних тем і асоціювати себе з позитивом. Тому в п’ятницю він полетить відкривати в Каховку штучне футбольне поле, а не контролювати, як організовують допомогу Закарпаттю.

Здається, главі держави вже час позичити скандальну куртку Мелані Трамп з написом «мені все одно».

Але таке самоусунення президента має наслідком те, що державою керує незрозуміло хто, а в країні відроджуються схеми часів Януковича.

Поки писалася стаття, Корнієнко вибачився і визнав, що запис не монтаж. Тепер залишається гадати – дізнався про це президент і попросив перестати влаштовувати цирк, або стало зрозуміло, що не можна протягнути версію про монтаж.

Корнієнко каже, що Зеленський знав про ситуацію відразу. За свої висловлювання заступник голови фракції буде “покараний” – і буде відстоювати правку про гендерну квоту 50/50, яка так багатьом не подобалась.

Втім, до вечора цей зашквар змінився іншим. З Третьковою і дітьми низького сорту. Тож несемося!