Вчора ввечері, на тлі природних катаклізмів на Західній Україні і вибуху в будинку на Позняках, президент вийшов на зв’язок з «милим» відео, в якому розповів країні, що він зареєструвався в чаті далекобійників в вайбері і стежив, як вони обходять зважування фур.
Слід визнати, що питання перевантаженості фур – досить болюче для бюджету України, тому що саме такі перевантаження і добивають дороги, особливо між селами, які для таких перевезень не призначені.
Щоб вирішити цю проблему депутати навіть прийняли восени минулого року спеціальний закон.
Будівництво доріг, як і «Велике будівництво» – 100 садків, 100 шкіл, 100 спортмайданчиків – це фішка Зеленського, якою він планує показати електорату свою роботу.
Але все це ніяк не скасовує того, що розмова президента про те, як він виведе «засранців» на чисту воду, у вівторок увечері виглядала зовсім неадекватною – ні по тону, ні за змістом – для глави держави на тлі подій на Закарпатті, на які він відреагував тільки сьогодні вранці.
Соцмережі на всю потішалися над президентом, пропонуючи зайти в чат до олігархів, і вивести на чисту воду їх. А через дві години – це ж пропозиція стала актуальним для чату «Слуги народу».
Ближче до півночі вся Україна дізналася, що лідери партії «Слуга народу» Давид Арахамія і Олександр Корнієнко не помітили під носом включені мікрофони і вирішили обговорити, наскільки гарна їх колега Ірина Аллахвердієва.
Корнієнко: Алахвердіеєа – взагалі красуня.
Арахамія: Так.
Корнієнко: Така піддута. Звичайно, трошки. Трішечки тюнінг, тон too much. Загалом вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут відтху@ить триста зустрічей за чотири місяці. І виграє. Вона така вживу. Енергетика.
Арахамія: Енергії багато.
Корнієнко: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне, викурить всі айкоси. Скаже: “Баба так. Баба так”.
Через годину Корнієнко вибачився за свої слова, але сказав, що це монтаж, тому що стосувалися слова іншої жінки (кандидата в мери міста Тетяни Домбровської). А Арахамія в ефірі 112 спробував розповідати про політтехнологічний сленг і що це все підступи ворогів.
Незважаючи на те, що деякі колишні депутати стверджували, що Аллахвердієва після засідання «Слуг» в Миколаєві обматюкала Корнієнка, на публіці вона теж стала захищати глав фракції.
Аналогічна ситуація була і в чаті «Слуг народу».
За інформацією «Букв», з критикою керівництва виступили тільки Данило Гетманцев, Євген Шевченко і Олександр Качура.
Всі інші їх захищали керівників або просто мовчали.
«Арахамією багато хто незадоволений, але і міняти його не хочуть. Він непоганий хлопець, але голоси він не може зібрати, а кожен його вихід до преси – це черговий факап. Нам спочатку темник дають, що коментувати на тижні, а потім, як в це ще вбудувати те, що наговорив Арахамія », – розповів один з депутатів.
«Що ви дивуєтеся – якщо проковтнули насильника в списку, проковтнуть і це», – додав інший депутат.
Публічно «печерним сексизмом» це зважився назвати тільки Гео Лерос.
Решта вважали за краще промовчати. Навіть фракційні “феміністки”.
Але це не найсумніше в цій темі. Депутати, з яким спілкувалися Букви, вважають, що вчорашню історію приховали від президента.
«Єрмак на них накричав, він був дуже незадоволений. Але президенту про це не розказав. А сам президент не читає вже ні телеграм, ні фейсбук. Тільки те, що приносять в аналітичках. Тобто вони його тримають в теплій ванні і розповідають, як його любить народ », – розповідає один зі «Слуг».
У тому, що він не читає Facebook через порохоботів Зеленський зізнався сам в інтерв’ю «Українській правді».
До цього Зеленський не раз давав зрозуміти журналістам, що він дуже втомлюється від роботи главою держави. Вічні скарги, що немає часу на сім’ю і сльозливі історії від Дмитра Гордона про те, як президент гриз печеньку, побічно підтверджують його стан. Яким користується оточення.
Місяць тому Букви писали про ситуацію з Укравтодором, коли на нараді в офісі Зеленського Олександр Кубраков поскаржився, що його утискають старі корупціонери, а президент на нього накричав.
Президент, за словами учасників зустрічі, не дуже хотів вникати в те, що відбувається і звинуватив Кубракова, що він не може дати комусь кілька кілометрів дороги під Кривим Рогом. А представники Офісу президента запропонували Зеленському поставити в Укравтодор своїх заступників, щоб стежити за тим самим грандіозним будівництвом.
На що гарант виголосив, за словами учасників ринку, приблизно наступне: “Я що повинен опуститися до призначення заступників в ваш вонючий Укравтодор? Призначайте самі “.
В результаті заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов спробував туди призначити екс-главу Запорізької ОДА Віталія Туринка.
Це один епізод, який показує відношення глави держави до галузі, бюджет якої близько 100 мільярдів.
Зеленський вважає за краще уникати складних тем і асоціювати себе з позитивом. Тому в п’ятницю він полетить відкривати в Каховку штучне футбольне поле, а не контролювати, як організовують допомогу Закарпаттю.
Здається, главі держави вже час позичити скандальну куртку Мелані Трамп з написом «мені все одно».
Але таке самоусунення президента має наслідком те, що державою керує незрозуміло хто, а в країні відроджуються схеми часів Януковича.
Поки писалася стаття, Корнієнко вибачився і визнав, що запис не монтаж. Тепер залишається гадати – дізнався про це президент і попросив перестати влаштовувати цирк, або стало зрозуміло, що не можна протягнути версію про монтаж.
Корнієнко каже, що Зеленський знав про ситуацію відразу. За свої висловлювання заступник голови фракції буде “покараний” – і буде відстоювати правку про гендерну квоту 50/50, яка так багатьом не подобалась.
Втім, до вечора цей зашквар змінився іншим. З Третьковою і дітьми низького сорту. Тож несемося!