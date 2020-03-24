Після гучної зустрічі з низкою великих бізнесменів, на якій були присутні в тому числі Коломойський, Ярославський, Ахметов і представники Пінчука Офіс президента відрапортував про те, що шановні люди обговорювали з Володимиром Зеленським наповнення фонду по боротьбі з епідемією.

За фактом же з’ясувалося, що президент запропонував впливовим представникам олігархічних кланів де-факто очолить антикризові штаби в регіонах. Області поділили пропорційно економічній присутності того чи іншого олігарха.

Олігарх Області Рінат Ахметов Донецька, Луганська, Івано-Франківська, Львівська Ігор Коломойський Запорізька Віктор Пінчук Дніпропетровська Вадим Новинський Херськонська Геннадій Буткевич Житомирська Ігор Воронов Київська Ігорь Палиця Волинь Андрій Верейський Полтавська, Кіровоградська Юрій Косюк Вінницька і Черкаська Андрей Ставніцер Одеська Олександр Ярославський Харьківська

(Розподіл областей між олігархами. За матеріалами Української правди та Інтерфакс-Україна)

Місце в ряду боротьби з невивченою наукою заразою знайшлося навіть натхненнику православних хресних ходів з будь-якого приводу Вадиму Новинському, який буквально сьогодні гордо сидів праворуч з главою ОДА на якомусь заході в Херсонській області. Поки що без обов’язкового цілування ікон.

Цікаво й те, що першим симптомом цього ефективного управлінського рішення стала зовсім не вироблення будь-якого прогресивного антивірусного плану в окремо взятій області, а кооперація Ярославського з Кернесом в Харкові для образливої за своєю формою атаки на голову обласної адміністрації. З полів паралельного антикризового штабу в мерії, створеного в піку антикризового штабу в будівлі Харківської ОДА. Безсумнівно, де два українці – там три гетьмани, а де два наперсточника – там три антикризових штаби.

Ухвалюючи подібне рішення Володимир Зеленський звичайно ж уявляв собі дещо інший результат та інші заголовки. Щось гучне, в стилі Голобородька. “Президент поставив олігархів на службу Україні!”, Або “Зеленський наказав олігархам фінансувати області”. Однак насправді все виявилося набагато гірше і небезпечніше.

Володимир Зеленський звичайно і далі може вести себе як герой власного серіалу. Налягаючи на ефектність, а не на ефективність. І думаючи, що реальний світ і його закони сформовані під нього як сценарій фільму. Але за часів такого серйозного виклику як світова пандемія мавпування власних серіалів і перекладення їх в реальні управлінські рішення може мати фатальні наслідки для держави.

У реальному житті є одне просте правило. Я б назвав його правилом чарівної пігулки. І воно полягає в тому, що чарівної пігулки не існує. Фуфломіцин не вбереже вас від коронавірусу. Шанси не захворіти дасть тільки чітке дотримання рекомендацій і протоколів. Фуфломіцин простих обивательських рішень в держуправлінні – не менш небезпечний. Бо дає ілюзію захищеності тоді, коли небезпека по-справжньому наростає.

Розповім президенту одну історію. Під час Віктора Ющенка Адміністрація президента з ініціативи Романа Безсмертного провела масштабне дослідження виконання місцевими адміністраціями указів президента. Результат, м’яко кажучи, здивував. Посткучмівська все ще досить централізована і дисциплінована вертикаль вже тоді видавала на гора не більше 30% результату. Іншими словами – дві третини спущених зверху інструкцій просто не виконувалися, виконувалися неправильно, або зовсім ігнорувалися.

Укази президента не виконувалися з різних причин. У класичних працях Карла фон Клаузевіца досить докладно розібрана тема так званого “тертя” великих систем. На прикладі війни і військ Клаузевіц досліджує властивість, яка в принципі характерна для всіх великих управлінських систем, в тому числі для державних.

А саме властивість поступового збільшення випадкових чинників які, які в підсумку ставлять під питання саму керованість армією. Десь не дійшов наказ. Десь підвернув ногу кінь. У когось не спрацював запал. Сам процес синергії величезної маси людей для досягнення загального результату породжує таку масу труднощів, яка може поставити під питання досягнення кінцевої мети і без зусиль противника.

Державна вертикаль і горизонталь – це фактично армія мирного часу. З різними гілками влади – родами військ, з розмежуванням повноважень і зон відповідальності. Ця махіна сама по собі створює величезну масу тертя. І для виконання своїх функцій споживає масу ресурсів. У питаннях виконаня указів і розпоряджень в державі дуже чітко спостерігається територіальний принцип, сформульований невідомим прапорщиком радянської армії: “Ближче до кухні, подалі від начальства”.

В ідеалі будь-який представник вертикалі в регіоні втілює центральну владу – президента, або Кабміну, але ні в якому разі сам не є владою. Не держава – це я, а я – це держава. Він замінюваний. Він змушений проводити рішення, бо за над ним стоїть система контролю. Він – гвинтик системи.

А тепер давайте уявимо, що гвинтику дають наказ крутитися в іншому напрямку. У Харкові, де Ярославський і Кернес фактично посягнули на президентську владу шляхом підриву авторитету представника президента в регіоні, антикризовий штаб мерії почне давати антогінистичні вказівкам з центру розпорядження? Кого послухається чиновник? Главу антикризового штабу мільярдера Ярославського, чи далекого київського президента, коміка Зеленського? Або в Херсоні замість закупівлі антисептиків антикризовий штаб почне проводити цілодобові молебні в церкві. Що протиставить глава ОДА Новинському? Що буде з державою в такому випадку?

Так, всі керівники України завжди бігали короткими перебіжками в олігархічний публічний будинок. За телеефірами, грошима і іншою підтримкою. Але ніколи ще в історії олігархи не були інституалізовані якимись квазіпосадами. Зеленський – перший президент, які запросив їх в подружнє ліжко.

Мені скажуть, що першим був Турчинов. Коли призначав Коломойського і Таруту главами обласних адміністрацій. На що я відповім – Турчинов інкорпорував частина олігархів в вертикаль. З її системою відповідальності. А не розвалив вертикаль для того, щоб створити в областях паралельні органи влади – фактичні множинні “ЛДНР”. Крім того, у випадку Донбасу цей підхід не виправдав себе. Тарута з Ахметовим успішно “прогуділи” Донецьк. Коломойський в Дніпрі отримав можливості державної вертикалі для захисту власного бізнесу одночасно із захистом території. До того ж, завдання тоді стояли більш лінійні. Прикопувати людей в лісі все ж простіше, ніж лікувати їх.

Не буду обговорювати тут особистісний потенціал нашого олігархату. Відзначу лише, що в уявленні обивателів ці люди часто зображуються набагато масштабнішими, ніж насправді. Скажу лише з точки зору логіки існування держави. Володимир Зеленський виявився людиною настільки позбавленою інстинкту влади, що добровільно перетворив себе з президента України в президента Печерська. Підірвав непрозорою і таємною “понятійкою” з олігархами самі основи державного ладу України. І своїм рішенням заклав основи для дефрагментації України в разі розгортання масштабної кризи. Володимир Зеленський виявився досить діяльним главою держави. Як натхненний землекоп-ентузіаст він енергійно риє собі і нам глибоку яму.