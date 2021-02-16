Днями не лише Мережею, а й центральними телеканалами пронеслася новина про неймовірний успіх 10-річної дівчинки зі Львівщини, яка змогла збільшити авдиторію свого каналу про тварин на YouTube в сотню разів завдяки одному простому (ні, не радянському) оголошенню на стовпі.

#Букви розповідають все-все, що відомо про цей канал та його авторку.

Історія каналу

Канал “Природа ТВ” з’явився на YouTube ще три роки тому — в січні 2019-го. Але тривалий час на каналі не було жодних публікацій — аж до 31 травня 2020 року.

Відтоді авторка каналу зняла та виклала в Мережу 34 відео. Тематику роликів можна зрозуміти з лаконічного опису каналу:

“На цьому каналі ви побачите багато мальовничих куточків нашого краю”.

Крім відеопрогулянок Стрийським парком та відеозвіту про відвідування океанаріуму на каналі можна знайти безліч відео про хатніх улюбленців.

Головні герої “Природа ТВ” — руда кішка Пушинка, папуга Кеша, кури Біла, Мері та Коні, цуценя Альфа (перепрошуємо, якщо про когось забули).

На відео тварини сваряться та миряться (вибачте за спойлер), гуляють, бавляться або просто роблять свої справи.

Операторка в процес не втручається, не коментує події у відео. Вона просто споглядає життя тварин та дає глядачам змогу зануритися в атмосферу життя в передмісті.

Ролики “Природа ТВ” тривалий час не знаходили своєї авдиторії. Підписників було менше десятка, і ті — родичі авторки каналу.

Переглядів, відповідно, теж не було густо. Однак одного дня все змінилося. Тепер на канал підписані майже 45 тисяч осіб, а загальна кількість переглядів роликів сягнула майже 1 мільйона.

Історія успіху “Природа ТВ”

Життя каналу змінилося після того, як користувачка Twitter, на ім’я Софія Медвідь сфотографувала написане дитячим почерком оголошення на стовпі в селі Зимна Вода. У ньому йшлося:

“Підписуйтеся на канал “Природа ТВ”, там знімаю цікаві відео. Там такий малюнок побачите з квітами”.

Завдяки Софії ця проста реклама спрацювала. Наразі її твіт має 1,4 тисячі лайків та понад три сотні поширень.

За першу ж добу після публікації твіту Софії підписників на каналі “Природа ТВ” додалося аж 3 тисячі. Їх все більшало й більшало.

Авдиторія “Природа ТВ” виявилася дуже вдячною. Дорослі користувачі Twitter не просто активно підписувалися на дитячій канал і поширювали інформацію про нього, але й активно лайкали й коментували відео, що допомагало розкрутці каналу. Дехто навіть пропонував авторці каналу підтримку — безплатну техніку для зйомок тощо. Словом — авторка змогла у свої (на перший погляд, банальні) відео про тварин закохати тисячі дорослих твітерян.

Жваве обговорення кожного нового відео, поєднане з жартами на політичну тематику, триває в соцмережі й досі (перевіряти тут і тут). Ось кілька жартів для прикладу:

Каналом Природа ТВ нас хочуть відволікти від того, що ОАСК скасував перейменування Московського проспекту на проспект Бандери — чебурек з журбавлиною (@ukrominion) February 11, 2021

Александрович на вініпушському каже "канал природатв дивитись всім" https://t.co/6RA5OS3z9M — друже Пеньок (@dzhigarr) February 12, 2021

схоже, в СБУ таки розібралися в коментарях на ПРИРОДА ТВ і зрозуміли, котра з курок – Коні, котра – Біла, а котра – @anatoliisharii.. 🐓🍾 — Шурон Васильович (@sashkowycz) February 16, 2021

Як журналісти на авторку каналу полювали

Неймовірний успіх каналу одразу привернув увагу журналістів. І поки одні телеканали спамили у коментарях під відео (і не лише) проханнями до авторів зв’язатися з ними…

1+1 вже включилися pic.twitter.com/qDIwWHxynn — washed up wife (@washed_up_wife) February 10, 2021

…інші розповідали про полювання ЗМІ на ютуберку.

Кіт бавиться з курочкою в телевізорі

(відео інтернет-ресурсу "Природа ТВ") https://t.co/cIDinejOpH pic.twitter.com/yVZ6X52U7W — teška hughes 🐸 (@grim_juz) February 11, 2021

На сьогодні сюжети про канал “Природа ТВ” вийшли на кількох центральних телеканалах.

Однак поспілкуватися з юною авторкою телеканалу довелося не всім.

Хто веде канал “Природа ТВ”?

Першими ім’я таємничої ютуберки розсекретили журналісти телеканалу “1+1”. Вони розповіли, що канал веде 10-річна дівчинка, на ім’я Віта. Ірина, мати ютуберки, розповіла журналістам, що нове хобі з’явилося в дочки під час пандемії. Фільмування стало для неї способом боротися з нудьгою на дистанційному навчанні. Розмістити ролики у Мережі допоміг старший брат.

Стрімке збільшення авдиторії дуже надихнуло Віту, зазначала її мама.

“На неї це дуже вплинуло, вона дуже щаслива. Вона сподівалася набрати хоча б тисячу підписників. Дуже зраділа, коли з’явився перший підписник, який прочитав оголошення на стовпі. Зараз вона така натхненна, думає над наступними відео, що знімати, хоче, щоб це було цікаво, і дуже боїться підвести своїх прихильників”, — розповіла жінка.

І це натхнення (за нашою суб’єктивною оцінкою) можна відчути через зміст останніх роликів, оскільки тепер відео можна легко згуртувати за темою.

До прикладу, розвивається історія стосунків між кішкою Пушинкою та курками. Окрема рубрика — життя та пригоди Пушинки. Життю курчат, кожне з яких має власне ім’я, теж присвячена серія роликів.

Поспілкуватися з родиною Віти вдалося і журналістам “Радіо Свобода”. Вони розповіли про те, як батьки Віти підтримували її хобі та допомагали розвішувати оголошення, хоча й не надто вірили в те, що це спрацює.

“Я і дружина не дуже вірили, що це (рекламне оголошення — ред.) спрацює. Але підтримали її задум, бажання і віру, що щось можна змінити. Дітям треба допомагати у мінімальних справах, чим вони цікавляться і захоплюються”, – переконаний тато Віталіни Василь.

Ірина, мати ютуберки, запевнила, що розуміє, наскільки така популярність в Інтернеті може бути небезпечною для дитини, і пообіцяла процес блогінгу контролювати:

“Раділи і радіємо за неї. Думаю, що має шанс створити гарний канал. У неї багато ідей, але контролюватиму, що пише, що знімає. Бо інтернет не дуже безпечний для дітей”.

Сама ж Віта відмовилася спілкуватися з журналістами та фотографуватися. Каже, що популярною стала не вона, а її тварини.

Про те, як Віта започаткувала СММ-тренд

Доволі передбачувано хайпом довкола “Природа ТВ” спробували скористатися СММ-ники. Копіювати стиль 10-річної Віти намагалися Міністерство внутрішніх справ, ДТЕК, Укрпошта, Національне антикорупційне бюро і не тільки. Наскільки це було вдалою ідеєю — вирішувати вам.

І наостанок — добірка улюблених відео “Природа ТВ” авторки статті: