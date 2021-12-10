Володіння державною мовою - обов'язкова умова для державного службовця. Натомість головний офіс країни не цілком впорався з цією вимогою. Але є "покращення".

Коли я була першокласницею, мене надто вразила подія, яку я не забуваю протягом життя. Моя вчителька у спробі вгамувати галасливих малюків голосно запитала: “Де ваша культура ввічливості?” Підозрюю, що той вислів вплинув на мій вибір майбутньої професії. Мріялося про життя з культурою мовлення, культурою поведінки, культурою побуту та ввічливістю.

Отже, надійшов новий дайджест з головного офісу країни — Офісу Президента. Варто зауважити, що сьогоднішній дайджест значно вищої якості ніж попередній.

Але. Вкотре нагадуємо про норми нового правопису української мови, до речі, ухваленого Кабінетом Міністрів. Слово проєкт, як і всі похідні від нього слова пишемо з “є” – йотованим е.

Далі. Обумовлює необхідність. Це висловлювання не є українським. Обумовлює потребу в… Стилістична помилка, якої припускаються всі поціновувачі української радянської мови.

Наступне. Вказані загрози. Це є калька з російського висловлювання – указаны угрозы. В українській мові можна вказати напрямок вітру, можна щось вказати указкою. Зазначені загрози, викладені загрози тощо було б правильним написанням.

Наступне. Комплексного пакета стримування. Слово пакета в родовому відмінку однини має закінчення а. Співробітники з ОПУ написали пакету, що свідчить про потребу пригадати написання відмінкових закінчень іменників чоловічого роду однини.

Далі. Постачання за рахунок диверсифікації скропленого газу. Тут стилістична помилка. Слід сказати – користуючись з диверсифікації…., шляхом диверсифікації…В українській мові рахунок – це, приміром, банківський, тож у таких висловлюваннях це слово недоречне.

Про слово цілі. В українській мові це слово вживається як множина слова мета. Наші цілі. Але якщо є конкретне позначення кількості цілей – як в цьому разі чотири – то чотири мети, не цілі.

Шановне панство! Покращити можна лише зовнішність. Натомість вдосконалення структури – це поліпшення. Це також стилістична помилка.

Ми хочемо зауважити, що ми не маємо на меті осуд. Навпаки. Ми закликаємо вдосконалюватися. Тож вдосконалюймося разом! Чи не так?