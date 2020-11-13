Можна було сказати, що другий тур виборів міського голови Одеси жахає людей. Але це було б неправдою. Не жахає вже навіть притомних. Тому що приреченість і безвихідь стали емоціями, які супроводжують нас останнім часом.

Чинний мер Геннадій Труханов і представник ОПЗЖ Микола Скорик через 2 дні зійдуться у сутичці. Але це не буде битва гігантів чи зіткнення кардинально протилежних світоглядів. Мімікруючий мер і відверта кремлівська консерва хочуть одного і того ж: перший – зберегти доступ до міських ресурсів, а другий – поновити/отримати той доступ.

Одеса все ще залишається ласим шматком. Ще є комунальне майно, земля і комунальні підприємства, через які можна мудрити різноманітні схеми збагачення вузького кола причетних.

Перемога Труханова залишить місто в тому ж стані, який є зараз. Тому основним лозунгом другого туру Труханов оголосив такий: збережемо мир в Одесі. Труханов, хто б міг подумати, застерігає одеситів від повторення донбаського сценарію! І саме такий стан речей влаштовує проукраїнських виборців, які страшенно бояться приходу до влади Миколи Скорика. Це той, якого, і цілком справедливо, звинувачують у побитті одеських майданівців і у спробах силового придушення Євромайдану.

Скорик тоді очолював Одеську ОДА і мав достатній рівень впливу і достатньо можливостей, щоб відіграти силовий сценарій в Одесі, як це було зроблено на Донбасі.

Він був першим із голів ОДА в Україні, хто бетонними блоками забарикадував вхід до будівлі ОДА. За що і залишився в історії як Коля-блок або ж Коля-Тетріс.

На жаль, мандат народного депутата врятував Скорика від кримінальних переслідувань, а минула влада виявилась занадто слабкою, щоб серйозно зайнятися збором доказової бази злочинів Скорика і зробити подання в парламент щодо позбавлення його депутатського імунітету і ініціювати судовий процес.

Скорик – це однозначне зло для міста. Він давно і щільно знаходиться навіть не в проросійському, а в прокремлівському порядку денному. Він і його партійці саме зараз шматують і знекровлюють країну, безсовісно перетворивши телевізійні канали ще одного упиря Медведчука в цілодобовий пропагандистський рупор. Загаджуючи мозок співгромадянам, вони хочуть одного – повернути собі вплив і контроль над країною, яка досить скоро може опинитися в обіймах шаленої бензоколонки. Як це вже сталось з частиною української території, як це відбувається з Білоруссю, з Вірменією і Азербайджаном.

Одеса – стратегічне місто для ОПЗЖ. Останні парламентські вибори перед російською військовою агресією продемонстрували, що Одеса і область делегували в парламент по мажоритарній системі депутатів лише від Партії регіонів. Такого не було навіть з Донецьком і областю. Там, серед регіоналів, все-таки затесався один представник Батьківщини.

Одні із останніх опитувань щодо євроінтеграційних настроїв показали, що таких в Одесі лише 9 відсотків. До прикладу, у Харкові, 12.

Тому саме через небезпеку приходу до влади однозначного зла у вигляді Скорика, проукраїнські виборці проводять серйозні баталії і серйозну агітацію, закликаючи всіх, хто мислить розсудливо, голосувати за Труханова.

І, мені здається, саме в таких закликах і причаїлась небезпека для рейтингу Труханова. Поясню.

Електорат Скорика і Труханова тотожний. Це – страшенно патерналістська більшість містян, які і досі ностальгують самі не знають, за чим, хочуть дешевих цін, кредитів, комунальних платежів, не розуміються на найпростіших економічних законах, фанатично вірять у те, що одного разу прийде хтось, хто вирішить їхні проблеми, і найскоріше. Частина цієї частини хто вороже, а хто знущально ставиться до Україні, до Києва, до всіх прогресивних процесах, які відбувалися і відбуваються в країні. Там мало ідеології, зате багато страхів, стереотипів, ненависті і несприйняття.

Проти Труханова зараз в Одесі об’єднались практично кілька кандидатів в одеські мери – Голубов, Червоненко, Ківалов… Вони активно всі ці дні закликають голосувати проти Труханова, який «продався Майдану», є «порохоботом» і так далі. При цьому одеські Телеграм-канали, яких, як і всього медійного в Одесі, досить багато, навипередки розміщують вперемішку зливняки, фейки і правдиві факти то на одного, то на іншого кандидата.

Наприклад, сюжет, який має відвернути від Скорика його потенційний електорат, стосується батьків Миколи. І там стверджується, що вони «відверті націоналісти, які підтримали обидва Майдани – і Помаранчевий, і Революцію гідності».

Сам Микола Скорик цього не спростовує. Більше того, на одному із телевізійних політичних шоу, у 2017 році, він сказав таке: «Моя мама — доцент Одеського університету ім. Мечникова, тато — зараз пенсіонер, раніше був інженером-електриком, спеціалізувався на складному обладнанні й у радянські часи вважався досить великим і відомим фахівцем у цій галузі. Мама була відомим фізиком, але в 90-ті фізика в Україні закінчилася, і відтоді вона викладає низку економічних спеціальностей в університеті. Додам, що мої батьки — дуже політично активні люди. Я особисто ніколи не думав, що займатимуся політикою. А от моя мама була однією із засновниць Українського народного руху в Одесі й Одеській області. Загалом вони в мене дуже «національно свідомі».

Такі зізнання для його електорату – смерті подібні.

Сюжет, яких має вплинути на потенційних виборців Труханова, стосується слів підтримки чинного одеського мера на адресу тодішнього Президента Порошенка. Навесні минулого року, під час візиту Порошенка в Одесу, Труханов сказав: «Все, що ми сьогодні говоримо … що нас поважають, що нас підтримують, що у нас високі рейтинги … Якщо говорити чесно, Петро Олексійович – це завдяки вам. Завдяки тому, що ви дали можливість нам проявити своє ставлення».

Зрозуміло, що подібне нівелює імідж Труханова в очах його потенційного електорату – ті, м’яко кажучи, Порошенка не люблять.

Гадаю, що якби хто сказав Геннадію Труханову у 2014 році, коли він переміг на довиборах (після добровільно-примусової відставки тодішнього мера Костусєва) в Одесі, що через деякий час його вважатимуть проєвропейським, проукраїнським і антиопезежешним кандидатом, у Геннадія Леонідовича стався би серцевий напад.

Але, як відомо, у політиці немає друзів чи ворогів, у політиці є інтереси. Інтереси Труханова і проукраїнської частини, а це приблизно 12 відсотків виборців і з тих, хто взяв участь у виборах 25 жовтня, ситуативно співпали. Ці виборці ладні залишити Одесу ще на кілька років під управлінням Труханова, лиш би не віддати ворогам країни. І це – логічна і зрозуміла тактика.

Чи спрацює вона 15 листопада? Багато у кого є сумніви. Тому що, нехай і вимушена підтримка проукраїнського електорату Труханова, точно не на користь Труханову. В Одесі голосують ще і так: якщо вони за нього, то я точно проти. І це якраз така ситуація.

А проукраїнський електорат раптом вирішив отямитися. Жалко, звісно, що не напередодні першого туру. Результати виборів в Одесі – це історія про те, як патріотичні і проукраїнські сили відчайдушно топили одна одну.

Попри шалений супротив, кандидат від ЄС, 36-річний Петро Обухов, математик і IT-спеціаліст, підприємець і екс-депутат Одеської обласної ради, набрав 11,5 відсотків голосів і зайняв 3-те місце в мерській боротьбі. Популярний колись шоумен Олег Філімонов, який балотувався від Слуги народу, посів лише 4- те місце зі своїми 10 відсотками.

Якби політика місцевого ЄС була більш відповідальна плюс прагматична колаборація з ситуативними прибічниками, вихід Петра у 2-й тур міг бути цілком реальним. І от тоді це була б боротьба цінностей і світоглядів, візії майбутнього і тактики розвитку.

До речі, всі опитування прогнозували Петру на виборах мера втричі менше відсотків, аніж він набрав в результаті.

Тому зараз і є болючим питання, хто, в результаті, стане одеським мером. Стовідсоткових гарантій немає у жодного із кандидатів.

Варто сказати, що вибори мера в Одесі завжди були схожими на драматичний серіал. Який, в результаті, закінчувався більш менш прогнозовано. А от що буде зараз, сказати тяжко.

Очевидним є те, що Труханов і його партія Довіряй ділам – це ті, хто пиляє міські бюджети роками, хто захищає і лобіює власний бізнес і прогнозовано виграє на тендерах. Там мало ідеології і турботи про місто. Вони зайняті собою і своїми гаманцями.

Фракція ОПЗЖ – колоборанти і вороги. Це ті, яким страшенно заважає українська мова і вони стогнуть на всіх ефірах, що потрібно щосили захищати російську. Це ті, хто плює на Україну і доводить, що Путін – практично рідний батько для нас, те. що не ворог – так точно. Ну і інша пурга. Вони не опоненти. Вони – вороги.

Тактика багатьох виборців на цих виборах є вимушеною тактикою голосування справді за менше зло. Тобто, за Труханова.

Частина виборців не підуть на вибори через те, що не хочуть вибирати із жаби і гадюки. Частина піде і зіпсує бюлетень.

Найменша частина дуже добре розуміє, що наша боротьба – попереду. Чим би не закінчились ці неймовірно недолугі вибори. Тому варто створювати громадські інституції і впливати на порядок денний з боку громадянського суспільства.

Ще частина говорить про стратегію «чим гірше, тим краще» і говорить про тактику дострокових перевиборів.

Зрозуміло одне: Одесу не врятує жодний із тих, хто вже найближчої неділі виграє ці вибори.

Одесу врятує лише стійке громадянське суспільство і відповідальні громадяни, які прагнуть і спроможні на ціннісні зміни.

Принаймі, ми знаємо, що нас тут є 12 відсотків.