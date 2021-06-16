Не минуло й пів року після останнього гучного скандалу довкола "1+1", як соцмережі знову оголосили телеканалу Коломойського і Медведчука бойкот.

#Букви розповідають, чим телеканал з 22-річним “стажем” не догодив користувачам соцмереж.

Січень 2021 року запам’ятався, серед іншого, YouTube-скандалом між автором каналу “Geek Journal” і “1+1 media”. “Плюси” намагалися заблокувати канал блогера, який жваво їх критикував, але на його захист піднялися соцмережі, і це дало результат — “Geek Journal” було врятовано.

Минуло лише кілька місяців, і соцмережі знову майорять закликами бойкотувати телеканал. Але тепер проблема є глибшою, а вимоги — серйознішими.

Все почалося минулого тижня. В четвер на традиційному етері шоу “Право на владу” з Наталією Мосейчук обговорювали так звані плівки Медведчука. Етер ряснів емоційними репліками гостей і ведучої, заявами із “гострою критикою” Петра Порошенка, чиє ім’я у плівках неодноразово згадує Медведчук. Мосейчук разом із правником Геннадієм Друзенком в прямому етері вдалися до образ присутньої на шоу співголови фракції “ЄС” Ірини Геращенко. Друзенко навіть назвав українську політикиню “російською пропагандисткою”. Відтоді обговорення телеканалу не вщухає.

Колеги Геращенко за фракцією висловили їй свою підтримку і заявили, що бойкотуватимуть телеканал “до моменту визнання ними власних помилок і публічних вибачень”. І причина — не тільки останній етер “Права на владу”. В “ЄС” акцентують, що маніпуляції, сексизм і проросійські меседжі є незмінними “гостями” студії “плюсів”.

Депутатка Іонова, зокрема, висловила думку, що олігарх Ігор Коломойський як співвласник телеканалу “1+1” разом із кумом Путіна Віктором Медведчуком “фактично тримає в заручниках журналістів і змушує медіа виконувати роль інформаційних кілерів на замовлення Офісу президента”.

Канал не лишився осторонь і на звинувачення з боку “ЄС” відреагував окремою заявою. Однак ця заява не тільки не сприяла реабілітації репутації “1+1”, а й стала для українців додатковим приводом той самий телеканал висміяти.

Особливу увагу користувачів привернув фрагмент заяви, присвячений роз’ясненням щодо появи серед власників “1+1” Оксани Марченко, дружини кума Путіна і одного з лідерів “ОПЗЖ” Віктора Медведчука: