Високі показники захворюваності коронавірусом не пускають українців вільно подорожувати Європою. Втім це не означає, що не можна влаштувати собі трохи Європи вдома, побалувати себе, наприклад, французькою кухнею.

Незважаючи на те, що французи ще з давніх часів використовували в стравах шафран, мигдаль і рожеву воду, вишуканість в їх кухню прийшла разом з італійкою Катериною Медічі. Вона навчила французів мити руки перед їжею і використовувати столові прилади, зокрема, вилки.

Подавати страви по черзі стали за Людовіка XIV, а відкрив французьку кухню світу Огюст Еськоф’є. Шеф-кухар паризьких і лондонських ресторанів в 1903 випустив свій «Кулінарний путівник», який і зараз популярний як збірник рецептів і підручник молодих кулінарів.

Кожен регіон Франції привніс щось своє в кухню. Перігор – батьківщина фуа-гра та трюфелів. Прованс – супу буйбес і рататуя. Лотарингія – кіш лорена.

Букви зібрали 5 рецептів, які дозволять вам влаштувати вдома свято живота для рідних на вихідні.

Салат Нісуаз

Найпростіше французьке блюдо, яке ви можете приготувати – це салат нісуаз. Колись він був повсякденною їжею прованських рибалок і навряд чи хтось думав, що його будуть готувати і для дуже багатих людей.

Складові:

тунець (консервований або підсмажений) – 1 банка (або 200гр),

листя салату – 150 г,

стручкова квасоля – 100 гр,

8 помідорів чері,

4 яйця,

10 оливок,

зубчик часнику,

2 чайних ложки винного оцту,

чайна ложка гірчиці,

4 столових ложки оливкової олії для заправки.

Перець і сіль – за смаком.

Відваріть сручкову квасолю і яйця, посмажте тунець (якщо хочете багатший смак) або просто візьміть консервований, помідори і листя салату помийте. У велику тарілку або салатницю викладіть листя салату, стручкову квасолю, оливки, яйця, помідори і тунець і полийте зверху заправкою.

Coq au vin (Півень у вині)

Півень у вині – це одна з класичних страв французької кухні. І хоча зараз півня замінила курка (її м’ясо більш доступне і м’яке), цей рецепт зберіг свою первинну назву.

Головний інгредієнт крім м’яса – безумовно, бургундське вино, в якому півень і маринується. Також для приготування страви використовують коньяк і бекон, які надають додатковий смак і аромат.

Єдиний мінус цього рецепта – час приготування. Якщо хочете подати Coq au vin на обід, м’ясо доведеться замаринувати з вечора.

Інгредієнти:

курка – 1 шт.

цибуля – 1 шт.

морква – 2 шт.

селера – 2 стебла

лавровий лист – 3-4 шт.

чебрець (краще свіжий) – 3-4 гілочки

перець чорний (горошком) – 4-5 шт.

часник – 3-4 зубчики

вино (червоне, сухе) – 400-500 мл

бульйон (курячий) – 200-300 мл

борошно – 3-4 ст.л.

сіль за смаком

перець – за смаком

петрушка – 1 пучок

гриби (шампіньйони) – 150 гр.

цибуля (шалот або сріблястий) – 2 шт.

вершкове масло – 100 гр.

За бажанням:

Бекон -100 гр.

Коньяк – 3-4 ст.л.

Спочатку потрібно приготувати маринад. Ріпчасту цибулю, моркву і селеру нарізати невеликими шматочками. Часник подрібнити. Овочі покладіть у каструлю, додайте лавровий лист і тмін. Залийте вином і доведіть до кипіння. Дайте маринаду схолонути.

Курку або півня розділіть на 8-10 частин, добре промийте, щоб не було слідів крові.

Складіть м’ясо птиці в каструлю і залийте маринадом. Поставте в холодильник на 5-6 годин.

Курку дістаньте з маринаду. Посоліть, поперчіть. Обсмажте на сковороді з двох боків на олії. (Якщо використовуєте бекон, то спочатку обсмажте його, потім вже курку).

Овочі дістаньте з маринаду, викладіть в каструлю з товстим дном, додайте вершкове масло. Потім висипте всі мариновані овочі. Обсмажте на сильному вогні 2-3 хвилини. Додати кілька ложок борошна, добре перемішайте.

Влийтк вино і курячий бульйон. Доведіть до кипіння. Додайте перець-горошок і петрушку.

Потім перекладіть в чисту глибоку сковороду шматочки курки і бекону, намагаючись розподілити їх рівномірно. Полийте коньяком і підпаліть.

Тепер знову заливаємо курку винним бульйоном і тушкуємо ще годину. Дістаємо м’ясо на тарілку.

У цей час нарізаємо цибулю та печериці. Гриби і цибулю, солимо і перчимо і обсмажуємо до золотистого кольору.

Решту соусу переціджуємо, без овочів. Вливаємо соус в гриби, додаємо сіль і петрушку.

Повертаємо назад курку на сковорідку, все акуратно змішуємо, готуємо ще 5 хвилин.

la bouillabaisse (рибний суп)

В середні віки французькі рибалки готували собі просту юшку, зварену з непридатних для продажу решток улову. Зараз це знаменитий суп, до складу якого входять більше 10 сортів найдорожчих морепродуктів. Сучасні кухарі варять буябес з лобстерів, гребінців, мідій і рідкісних видів риби.

Сталося це через те, що в 1998 році вийшов у Нью-Йорк Таймс рецепт шеф-кухаря ресторану Le Bernardin Жильбера Ле Козе, де було тринадцять стадій приготування і 25 інгредієнтів. Але і в простій версії суп буде теж смачним.

Складові:

асорті з декількох сортів морської риби – 0,5 кг;

набір морепродуктів, що включає кальмари, мідії, креветки та інше – 400 грамів;

часник – 5-6 зубчиків;

картопля – 3 штуки;

помідори – 4 штуки;

лимон;

оливкова олія;

біле сухе вино – 1 склянка;

ріпчаста цибуля – 1 головка;

вода – 1,5-2 склянки;

сіль і спеції для рибних страв – за смаком.

Очистіть від лушпиння зубчики часнику і цибулину, наріжте ці овочі на тонкі скибочки (цибуля – півкільцями). У сотейник налийте кілька ложок оливкової олії і обсмажте подрібнені овочі до прозорості.

Помідори опустіть на декілька секунд в окріп і легко зніміть шкірку. Наріжте їх невеликими шматочками.

Картоплю очистіть і поріжте маленькими шматочками.

У сотейник, де обсмажували цибулю з часником, додайте порізані томати і картоплю. Також покладіть лавровий лист і натерту цедру половинки лимона. Розмішайте інгредієнти дерев’яною лопаткою і обсмажте на невеликому вогні близько 5 хвилин.

Влийте в сотейник воду і доведіть до кипіння. Зменшіть трохи вогонь і додайте склянку сухого білого вина. Періодично помішуючи, варіть суп до готовності ще 10-15 хвилин.

Попередньо розморожену і почищену рибу і морепродукти поріжте на невеликі шматочки. Прагніть не дуже подрібнювати, інакше суп перетвориться в пюре.

Опустіть морепродукти в суп і проваріть ще 5-10 хвилин.

Суп готовий, подавайте його зі скибочками підсушеного багета і соусом з прованськими травами.

Камамбер запечений в сирному тісті

Складові:

Для тіста

50 г розтопленого масла,

сир -200 гр,

1 яйце,

2 ложки сметани,

200 г борошна,

сіль,

перець.

начинка:

2 порції камамбера по 125 г кожна.

1 яйце

1/2 ст ложка раст.масла

кмин або кунжут для посипання.

Змішайте всі продукти для тіста. Одержану кулю загорніть в харчову плівку і поставте на годину в xолодильник. Розділіть тісто на 2 частини і розкачайте одну частину діаметром 18-20 см. Покладіть посередині головку сиру і загорніть його в тісто. Те ж саме зробіть з другої головкою.

У форму для випічки з обрізків тіста розкачайте «килимок» (можна просто розім’яти його там руками по дну). Викладіть на тісто сири в «ковдрі». Зверху змастіть їх яйцем і маслом, посипте кмином або кунжутом і поставте в духовку (розігріту до 170 градусів) на 20 хвилин.

Готовий сир подавати гарячим з грінками, горіхами, вишнею, ожиною або грушею.

Тарт зі сливами

Для тіста:

Масло вершкове (охолоджене) – 100 г

Жовток яєчний – 1 шт.

Цукор – 20 г

Борошно пшеничне – 200 г

Вода холодна (крижана) – 2 ст.л.

Сік лимонний – 1 ст.л.

Для начинки:

Сливи (свіжі) – 400 г

Йогурт – 150 г

Яйця – 2 шт.

Білок яєчний – 1 шт.

Цукор – 130 г

Крохмаль – 2 ст.л.

Охолоджене масло поріжте на дрібні кубики.

Борошно просійте до масла, додайте цукор і дрібку солі. Розітріть все ложкою або в комбайні. Можна порубати ножем прямо на столі.

Зробіть поглиблення і додайте жовток, перемішайте тісто ложкою.

Змішайте холодну воду і лимонний сік, потроху додавайте в тісто і перемішайте. Коли тісто перетвориться в еластичну кулю, загорніть її в харчову плівку і покладіть на годину в холодильник.

У глибокій мисці зробіть заливку для тарта: йогурт, цукор, 2 яйця, 1 білок і крохмаль збийте вінчиком або міксером на маленькій швидкості, просто до однорідності.

Розподіліть руками тісто по поверхні форми, сформувавши бортики висотою приблизно 3 см. Викладіть нарізані сливи без кісточок, в довільній формі.

Залийте сливи заливкою. Поставте сливовий тарт випікатися в розігріту духовку на 60 хвилин при 180 градусах. Заливка повинна загуснути і не “братися” на палець.

Дайте тарту охолонути і перекладіть на блюдо.