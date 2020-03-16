У п’ятницю після того як у ЗМІ виплили документи, які засвідчили, що наша делегація в Мінську надала суб’єктність, кілька десятків депутатів «Слуги народу» висловили свою стурбованість подібними діями. Але через кілька годин заяви зі сторінок деяких депутатів зникли. Сталося це після зустрічі з Єрмаком на Банковій, і не від того, що він переконав депутатів.

Другий бунт за два тижні

-То що, ви тепер в опозиції, – запитав кореспондент Букв в одного з депутатів «Слуги народу», хто не проголосував за уряд Дениса Шмигаля, а потім і відставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

Таких депутатів серед «Слуг» виявилось більше 20. А за тиждень потрохи про свою незгоду стали говорити десь до 50 депутатів президентської фракції.

Вперше це стало публічним після появи тексту домовленостей про створення консультативної ради при мінській контактній групі.

«Ми, народні депутати України – представники політичної партії «Слуга народу» не можемо не звернути увагу на низку подій навколо переговорів з Російською Федерацією.

Поділяємо стурбованість громадськості триваючими заявами різних посадових осіб щодо можливості відновлення постачання води до окупованої Автономної Республіки Крим; неприйнятними заявами про те, що на сході України відбувається внутрішній конфлікт та ін. Не можемо також не помітити схвалене представниками України в рамках Тристоронньої контактної групи рішення про створення Консультативної ради в рамках політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи», – ця заява з’явилась на сторінці голови антикорупційного комітету Анастасії Красносільської о 17 годині.

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В ній депутат закликала президента Володимира Зеленського зобов’язати контактну групу в Мінську повернутися в законодавче поле Україні і не визнавати жодних представників окупованих територій, крім тих, кого призначить влада України.

Як відомо, в документах мінської групи представники ОРДЛО вперше отримали суб’єктність і були підписані не як фізичні особи, а як представники територій. А знизу під документом красувався підпис «Согласен, Ермак» російською мовою.

Брифінг голови Офісу президента не зняв питань у депутатів, тому вони вирішили публічно висловити своє фе.

«Ініціативна група чесно попередила керівництво фракції – Давида Арахамію і Олександра Корнієнка. Давид повідомив про настрої президента. З Банкової попросили не робити публічних заяв до 18 години, на цей час якраз була запланована інформаційна зустріч з заступниками по ефірах», – розповідає співрозмовник Букв у фракції «Слуга народу».

Але депутати все таки запостили заяву, і почали збирати підписи.

На зустріч на Банкову прийшло від сили 30 депутатів. Єрмак був зі своєю помічницею, він пояснив свою позицію, яку потім переказала одна з заступників фракції Євгенія Кравчук.

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Частина депутатів після цього забрала свої дописи, частина написала пости на підтримку Єрмака, частина навпаки репостнула заяву колег з критикою.

«Для мене це не був якийсь супер принциповий протест», – каже один з депутатів в розмові з Буквами.

Натомість інший його колега навпаки укріпився в позиції після зустрічі.

«Я зробив репост заяви після зустрічі, хотів почути аргументи, бо знаю, що емоційна людина, тому хотів дочекатися, що скажуть», – розповів Буквам після зустрічі один з депутатів.

У відповідь на закиди, що заяву інспірували ззовні, депутати заперечують. «Прочитали, поматюкалися, вирішили якось відреагувати», – пояснюють бунтарі.

Втім при цьому вони дуже не хочуть, щоб згадували їхні прізвища.

«На Банковій образились, що це винесли назагал, до того ж ще не поговоривши з Єрмаком», – кажуть учасники зустрічі.

Нові управлінські традиції Андрія Єрмака

З того часу як президент Володимир Зеленськый звільнив Андрія Богдана і призначив на його місце Андрія Єрмака той всіляко намагається запровадити своє «єдиноначаліє».

У Єрмака навіть була ідея звільнити усіх заступників голови ОП і призначити голів департаментів, які б підпорядковувались лише йому. Потім, коли йому пояснили об’єм обігу документів, який пройде в такому разі через його руки, голова ОП передумав.

Але в інших випадках міцно тримає руку на пульсі.

Після звільнення Богдана ухвалення рішень на Банковій сконцентрувалось в рамках трійки Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Сергій Шефір.

Саме через них вирішують питання, як олігархи, так і ті, хто хочуть протягнути своїх людей.

Після призначення уряду Дениса Шмигаля фотографи Букв зняли спілкування депутатів Сергія Тарути та Дмитра Наталухи зі «Слуги народу», де вони обговорюють список кандидатур.

Коли кореспондент Букв спитала, кого з цих кандидатів розглядають на Банковій у одного з наближених до президента, то той відповів, що не знає, бо тепер ходоки йдуть напряму по визначеному маршруту, натякаючи на Шефіра та Єрмака.

Ні фракція «Слуг», ні її очільники не були залучені до формування складу уряду, попри те, що Україна все ж парламентсько-президентська республіка.

Анонімні телеграм-канали періодично мусують тему, що Давид Арахамія втратив доступ до Банкової і отримав на горіхи за несанкціонований виступ фракції, і що це може навіть вплинути на зміщення його з посади голови.

«Думаєте, це велика радість бути головою такої величезної фракції? Давида ще рятує, що він дуже комунікабельний і легко згладжує конфлікти», – каже один зі «Слуг».

Втім, про те, що в комунікаціях Банкової і фракції не все гаразд може свідчити і те, що депутати вирішили означити вголос, що хочуть бачити новим генпрокурором Сергія Іонушаса, а не Сергія Кізя.

«Я, думаю, що вони спеціально поставили тоді на голосування підтримку Іонушаса на генпрокурора, щоб перебити ініціативу Банкової», каже один з депутатів зі «Слуг».

«Так ми звузили коридор для Банкової – тепер вони мають рахуватися з цим волевиявленням, тим більше, що воно вже набуло розголосу», – каже один з депутатів.

Тим часом, депутати натякають, що Єрмак одразу спробував встановити жорстку дисципліну у фракції – і запропонував застосовувати санкції проти тих, хто не голосує. Про це йшлося і на зустрічах з заступниками голови фракції.

«Довелося йому пояснити, що це депутати, а не кріпосні і що це в Офісі президента можна звільнити клерка і він піде, а з депутатом все складніше, особливо, якщо це мажоритарник», – каже співрозмовник у фракції.

Після неголосування за уряд Шмигаля низка депутатів написали пояснювальні щодо свого неголосування.

«Я не виключаю, що ця ідея могла виходити від Єрмака, бо раніше такого не було», – каже один з депутатів на умовах анонімності.

Прес-секретар Єрмака Дарія Зарівна не відповіла на запитання Букв, чи мав Єрмак якийсь стосунок до написання цих пояснювальних.

Поки новий керівник ОП ще не зустрічався з фракцією і, може, це відбудеться цього понеділка.

Тим часом, ряд депутатів, вочевидь вирішили, що їм своя репутація дорогше, і звернулись сьогодні до президента з вимогою звільнити радника секретаря РНБО Сергія Сивоху.