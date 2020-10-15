Офіс президента викликав справжню баталію в Мережі, опублікувавши фото з обіду президента Володимира Зеленського і голови його Офісу Андрія Єрмака з військовослужбовцями на Донбасі.

#Букви розібралися що до чого і, як завжди, зібрали найсмішніше.

14 жовтня, у День захисника України Зеленський разом з Єрмаком мали робочий візит до зони проведення операції Об’єднаних сил. Під час візиту президент спілкувався з воїнами, вручав державні нагороди та цінні подарунки тощо.

Мав місце і спільний з військовими обід, з фоторепортажу через який власне і почалася війна у соцмережах. Ось ця серія знімків:











Пусті тарілки військових, трапеза Зеленського і борщ Порошенка: як через обід президента в Мережі розпочалась війна // 6 фото

На ній уважні користувачі помітили, що Єрмак та Зеленський розпочали трапезу у той час, як військовим не було видано тарілки. На останніх кадрах тарілки у військових вже є, але ось столових приладів все ще нема.

Неприємний випадок порівнювали з останньою трапезою Христа (в головній ролі — Зеленський) та обідом монарха:

Були і більш принизливі порівняння…

Припускали, що Єрмак та Зеленський голодні, бо часи вже такі:

Чимало юзерів розмірковували над тим, що обід президента і голови його офісу міг бути з сюрпризом:

Не забували й про актуальне: дехто припускав, що це фото могло бути пасхалкою до другого питання зі всенародного опитування, ініційованого главою держави.

Здавалося б, до чого тут Петро Порошенко, однак його приплели і не раз. П’ятого президента ставили у приклад:

Звинувачували у крадіжці тарілок:

Нагадували про його історію з борщем…

Вона мала місце у 2017 році. Тоді Адміністрація президента виклала в Мережу фото з обіду Порошенка вдома у танкіста, героя України Євгена Межевікіна. На одному з фото всі присутні сидять за столом біля пустих тарілок, в цей час борщ для президента вже поданий. Тоді це фото активно поширювали пропагандистські росЗМІ.

Знайшлися і ті, хто вирішив підтримати президента, звинувачуючи інших у нібито поширенні фейків та неправдивої інформації.

Чимало нападали на соратницю Порошенка Ірину Геращенко:

Офіс президента не залишився осторонь. Пан Єрмак запевнив, що військових нагодували, та покритикував тих, кого це питання збентежило:

Але попри пояснення Єрмака у користувачів залишилися питання.

Загалом чимало користувачів стали на захист Єрмака і Зеленського. Армію захисників очолив екснардеп, член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко:

Це для користувачів було очікуваним кроком:

Розібравшись в питаннях етикету Лещенко дійшов висновку: порушень з боку Зеленського і Єрмака не було.

За вправну адвокатську діяльність Лещенко отримав від користувачів персональний мем: