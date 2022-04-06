Про це він повідомив на сторінці в Instagram.
“Мами не стало. Вночі перестало битися серце. Важко писати, але я це зроблю. За час війни я розмовляв із сестрою двічі. По хвилині. Коли вони нарешті змогли виїхати — мені зателефонували родичі. Я зрадів. Але потім зателефонувала сестра і сказала, що мама у комі…
“Вона вже у комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з’явилася можливість, ми поїхали … я не хотіла ховати маму біля під’їзду … Як це робили інші”
З початку війни мама слабшала з кожним вибухом. Мама хворіла. Але вона б ще ЖИЛА!
“Руській мір” – гірший за найстрашнішу хворобу. Гірший від раку та Альцгеймера. Ця ідеологія та армія тягне на той світ швидше.
Страшним є те, що я не зможу навіть попрощатися з мамою. Адже я доїхав би до найближчого поста. Але я впевнений, що рано чи пізно – я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території знову висітиме український прапор.
Путін забрав у мене найрідніше. У мене та ще у тисяч українців. Але ми обов’язково дочекаємось…
“Я не хотіла ховати маму біля під’їзду. Як робили інші”… нехай ця фраза з’являється щоразу у вашій голові, мої російські “друзі-мовчуни”, коли згадуєте про мене!
НЕ НАДУМАЙТЕ МЕНІ ПИСАТИ!
Потрібно терміново ЗВІЛЬНИТИ МАРІУПОЛЬ! Потрібно врятувати людей!”
- Російські окупаційні війська почали використовувати мобільні крематорії у Маріуполі для знищення доказів своїх злочинів. Вони збирають та спалюють тіла вбитих через російське вторгнення.
- Нагадаємо, Міністерство оборони Великобританії трохи доповнило свій попередній аналіз останньої ситуації на місцях в Україні – згідно з інформацією, якою вони володіють, у Маріуполі в оточенні залишаються 160 000 жителів міста.
- Голова Черкаського осередку політичної партії “Національний Корпус”, командир полку “Азов”, який зараз бере участь у вітчизняній війні з РФ, Дмитро Кухарчук закликає країну не забувати про Маріуполь і говорити про нього постійно, вимагаючи деблокади міста, доки не стало занадто пізно.