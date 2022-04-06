У ведучого програми "Орел і Решка" Андрія Беднякова в Маріуполі мати не витримала стресу від наслідків російської окупації та померла. Ведучий закликає до деблокади Маріуполя.

Про це він повідомив на сторінці в Instagram.

“Мами не стало. Вночі перестало битися серце. Важко писати, але я це зроблю. За час війни я розмовляв із сестрою двічі. По хвилині. Коли вони нарешті змогли виїхати — мені зателефонували родичі. Я зрадів. Але потім зателефонувала сестра і сказала, що мама у комі…

“Вона вже у комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з’явилася можливість, ми поїхали … я не хотіла ховати маму біля під’їзду … Як це робили інші”

З початку війни мама слабшала з кожним вибухом. Мама хворіла. Але вона б ще ЖИЛА!

“Руській мір” – гірший за найстрашнішу хворобу. Гірший від раку та Альцгеймера. Ця ідеологія та армія тягне на той світ швидше.

Страшним є те, що я не зможу навіть попрощатися з мамою. Адже я доїхав би до найближчого поста. Але я впевнений, що рано чи пізно – я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території знову висітиме український прапор.

Путін забрав у мене найрідніше. У мене та ще у тисяч українців. Але ми обов’язково дочекаємось…

“Я не хотіла ховати маму біля під’їзду. Як робили інші”… нехай ця фраза з’являється щоразу у вашій голові, мої російські “друзі-мовчуни”, коли згадуєте про мене!

НЕ НАДУМАЙТЕ МЕНІ ПИСАТИ!

Потрібно терміново ЗВІЛЬНИТИ МАРІУПОЛЬ! Потрібно врятувати людей!”