Герцог і герцогиня Сассекські заявили про намір скласти повноваження як "старші" члени королівської сім'ї, почати працювати, щоб стати фінансово незалежними, і жити на дві країни - між Великобританією і Північною Америкою. Як на це відреагувала королева, що означає їх зречення від королівського статусу, чим вони збираються займатися і що стало прецедентом - розбиралися #Букви.

Розкол в королівській родині: реакція королеви Єлизавети II

Такому рішенню Меган і Гаррі була здивована навіть сама королева – і відреагувала відповідно. Схоже, герцоги Сассекські не в змозі запропонувати його детально з іншими членами королівської сім’ї, про що свідчить відповідь Букінгемського палацу: “Обговорення з герцогом і герцогинею Сассекськими знаходяться на ранній стадії. Ми розуміємо їх бажання використовувати інший підхід, але це складні питання, для вирішення яких потрібен час”.

Сьогодні головне інституційне питання – що означає відмова Меган і Гаррі від королівських повноважень для всієї королівської сім’ї? І чи може нова роль герцогів бути королівською? За прогнозами BBC, можливо, “це лише проміжний етап, щоб покинути королівську сім’ю”.

За словами королівського кореспондента BBC Джонні Даймонда, чиновники палацу розчаровані: “Я думаю, це вказує на справжню силу почуттів у палаці – можливо, не стільки про те, що було зроблено, але про те, як це було зроблено, нестача консультацій позначиться на це болісно. До того ж, це явно серйозний розрив між Гаррі і Меган і іншою частиною королівської сім’ї”.

Вважається, що старші члени королівської сім’ї “постраждали” від оголошення. Конфлікт назрівав уже давно, і, схоже, сама Єлизавета II не визнає їх частиною британської монархії. Так, головний предмет обговорень в мережі в ці святкові дні – новорічне звернення британської королеви, на столі якої не знайшли фото Меган, Гаррі і їх семимісячного сина Арчі. У той час як в минулому році на королівському столі стояв весільний портрет герцогів Сассекських.

Майбутні плани: що означає нова роль герцогів Сассекських

Молода – поки що королівська – пара планує створити “прогресивну нову роль” і має намір працювати на повний робочий день. Так, принц Гаррі і Меган думають створити нову “благодійну організацію”. Цілком можливо, їх діяльність буде зосереджена на США і Африці.

Так, під час першого офіційного закордонного туру пари в 2019 році з їхнім сином Арчі герцогиня Сассекська звернулася до дівчат-підлітків бідного і кримінального району Південної Африки зі словами: “Я тут з вами, як мати, як дружина, як жінка, як кольорова жінка і як ваша сестра” і висловила намір захистити їх від чоловічої жорстокості і сексуального насильства. Любов до Африки не раз висловлював і принц Гаррі. За його словами, це місце, “з яким я відчуваю особливий зв’язок, ніж де-небудь ще в світі”.

Крім боротьби з насильством в Африці, благодійна діяльність пари, швидше за все, буде присвячена глобальному руху за рівність жінок #MeToo і розширенню їх прав і можливостей: принаймні, на ці питання Меган публічно пообіцяла “пролити світло” два роки тому в лютому. Мабуть, час прийшов.

Прецеденти: що стоїть за рішенням Меган і Гаррі

За словами герцогів, за цим рішенням “багато місяців роздумів і внутрішніх дискусій”. Прецедентів в життя герцогів було досить.

Вагому лепту внесла британська преса. Справлятися з роллю члена королівської сім’ї для обох було емоційно і психологічно важко. У документальному фільмі ITV, знятому під час туру по Африці, герцогиня Сассекська зізналася, що не була готова до вивчення ЗМІ своєї персони під мікроскопом, незважаючи на те, що вона як зірка звикла до уваги преси. Але в якийсь момент нав’язлива увагу журналістів була не завжди позитивною для герцогині і, можливо, загрозливою для її життя і психологічного здоров’я.

Від нападок і критики преси на адресу Меган не раз захищав її чоловік і навіть виступив з різким зверненням до таблоїдів на їх офіційному сайті в жовтні 2019 року.

“На жаль, моя дружина стала однією з останніх жертв британської таблоїдної преси, яка веде кампанії проти людей, не замислюючись про наслідки – безжальної кампанії, яка загострилася за останній рік на протязі всієї її вагітності і під час виховання нашого новонародженого сина. Ця невтомна пропаганда вимагає людських витрат, особливо коли вона свідомо помилкова, перекручена і зла, і хоча ми продовжуємо демонструвати гідне обличчя, мені складно описати, наскільки болючою вона була”, – писав Гаррі, який “надто довго був мовчазним свідком особистих страждань” своєї дружини.

“Стояти осторонь і нічого не робити – це суперечить всьому, у що ми віримо”.

Гаррі допекли і негативні історії про витрати, включаючи вартість ремонту їхнього будинку, який був покритий грошима платників податків, і обговорення вартості її дизайнерських нарядів, що досягали сотні тисяч фунтів, і чутки навколо їхнього весілля (від освіжувачів повітря в каплиці Святого Георгія до конфлікту Меган і Кейт через примірку сукні подружки нареченої принцесою Шарлоттою). Принц Гаррі бачить в цьому повторення історії з його матір’ю принцесою Діаною, причиною і свідком смерті якої стали нав’язливі британські папараці.

“Я втратив свою матір, і тепер бачу, як моя дружина стає жертвою тих же самих могутніх сил”.

Королівський кореспондент BBC Джонні Даймонд стверджує, що неприязнь Гаррі до таблоїдів була неприкритою: “Гаррі ненавидів камери”.

Мали місце бути і конфлікти традицій в королівській родині, які невпинно підривали Меган і Гаррі, вводячи нові прогресивні правила – в дусі покоління мілленіалів. Так, герцогиня Сассекська спочатку відмовилася народжувати в госпіталі Святої Марії, де народжували Кейт Міддлтон і принцеса Діана, потім віддала перевагу відомим королівським лікарям-чоловікам невідому жінку-гінеколога і доулу, а потім і зовсім домоглася права не виходити після пологів до фотографів.

До слова, тут проявляється і прихований конфлікт між Меган і Кейт, як стверджують в пресі: герцогиня Сассекська хотіла робити все не так, як герцогиня Кембриджська, з якої її постійно порівнювали.

Правилами Меган Маркл була не рада і сама королева: чого коштував бебі шауер в честь майбутнього народження Арчі, який обійшовся герцогині в 500 000 доларів і який обговорювала вся світова преса. Судячи з усього, амбіції Меган і Гаррі бути фінансово незалежними продиктовано бажанням не підставляти більше ім’я королівської сім’ї в очах платників податків.

На які гроші будуть жити герцоги Сассекські?

У пари є власні заощадження, до того ж доходи їх сім’ї забезпечують батько Гаррі, які оплачує їм проживання, проїзд та одяг (до слова, принц Уельський фінансує своїх синів і їх сім’ї доходами герцогства Корнуолл). Ще одна стаття доходів герцогів – акторська діяльність Меган Маркл. Згідно з контрактом, її гонорар за кожен епізод в серіалі “Костюми” склав 50 000 доларів, а будь-яка ретрансляція шоу передбачає відрахування відсотків.