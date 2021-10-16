Вважається, що фокача стала першим національним блюдом Італії. Навіть знаменита піца – це всього лише нащадок плоского хліба, який еволюціонував.
Італійська фокача з соковитими томатами, маслинами та сушеними травами
Інгредієнти:
- 300 г борошна
- 7-10 г дріжджів
- 2 ст. л. оливкової олії
- пів ч. л. цукру
- дрібка солі
Додатки:
- в’ялені томати або звичайні
- маслини
- 1 ст. л. прованські трави (орегано, базилік, тим’ян і т.д.)
Спосіб приготування
Сухі дріжджі заливаємо 100 мл теплої води, додаємо туди цукор, і ставимо в тепле місце на 10-20 хв.
Окремо в мисці змішуємо борошно, дрібку солі та дріжджі, що вже підійшли. Додаємо туди оливкову олію та 100 мл теплої води. Вимішуємо тісто й відправляємо його в тепле місце на 30 хв.
Далі в тісто, що підійшло, вмішуємо маслини, томати та сушені трави. Залишаємо ще на 15 хвилин.
Запікаємо 20-25 хв до хрусткої золотистої скоринки.
Фокача готова! Смачного!