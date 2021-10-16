Італійська фокача - один з найпопулярніших стародавніх видів хліба, що дійшли до наших днів. З одного класичного рецепта в сучасній кухні народилося безліч варіантів випічки з різноманітними приправами. Пропонуємо сьогодні приготувати фокачу з соковитими томатами, маслинами та сушеними травами за рецептом шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Вважається, що фокача стала першим національним блюдом Італії. Навіть знаменита піца – це всього лише нащадок плоского хліба, який еволюціонував.

Італійська фокача з соковитими томатами, маслинами та сушеними травами

Інгредієнти:

300 г борошна

7-10 г дріжджів

2 ст. л. оливкової олії

пів ч. л. цукру

дрібка солі

Додатки:

в’ялені томати або звичайні

маслини

1 ст. л. прованські трави (орегано, базилік, тим’ян і т.д.)

Спосіб приготування

Сухі дріжджі заливаємо 100 мл теплої води, додаємо туди цукор, і ставимо в тепле місце на 10-20 хв.

Окремо в мисці змішуємо борошно, дрібку солі та дріжджі, що вже підійшли. Додаємо туди оливкову олію та 100 мл теплої води. Вимішуємо тісто й відправляємо його в тепле місце на 30 хв.

Далі в тісто, що підійшло, вмішуємо маслини, томати та сушені трави. Залишаємо ще на 15 хвилин.

Запікаємо 20-25 хв до хрусткої золотистої скоринки.

Фокача готова! Смачного!