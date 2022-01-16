Багато хто любить креветки – цей легкий і поживний білковий продукт корисний і під час дієти, і просто якщо хочеться потішити себе чимось смачненьким. Однак, наші знання про методи їх приготування зазвичай досить обмежені. Пропонуємо вам розширити спектр смакових якостей цього морепродукту з допомогою нашого рецепту – легкого, швидкого та корисного.

Спершу креветки потрібно промаринувати.

Вам знадобляться:

креветки;

імбир свіжий;

оливкова олія;

соєвий соус;

лимонний сік;

суміш перців.

Змішайте усе, накрийте кришкою або харчовою плівкою та лишіть маринуватися протягом 30 хвилин.

Далі все дуже просто: обсмажуємо креветки на електрогрилі протягом 3-4 хвилин, на сковорідці – протягом 2-3 хвилин.

Смачного!