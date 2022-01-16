Багато хто любить креветки – цей легкий і поживний білковий продукт корисний і під час дієти, і просто якщо хочеться потішити себе чимось смачненьким. Однак, наші знання про методи їх приготування зазвичай досить обмежені. Пропонуємо вам розширити спектр смакових якостей цього морепродукту з допомогою нашого рецепту – легкого, швидкого та корисного.
Спершу креветки потрібно промаринувати.
Вам знадобляться:
- креветки;
- імбир свіжий;
- оливкова олія;
- соєвий соус;
- лимонний сік;
- суміш перців.
Змішайте усе, накрийте кришкою або харчовою плівкою та лишіть маринуватися протягом 30 хвилин.
Далі все дуже просто: обсмажуємо креветки на електрогрилі протягом 3-4 хвилин, на сковорідці – протягом 2-3 хвилин.
Смачного!