Набридла вівсяна каша на сніданок? Пробуйте швидке та корисне печиво!
Вівсяне печиво – це улюблені ласощі з нашого дитинства. Але що, якщо ми скажемо вам про те, що печиво може не додавати сантиметрів на талії (яка і так страждає після новорічних свят)?
У нашому рецепті немає цукру, ароматизаторів, глютену тощо. Зате є багато клітковини та поживні речовини. корисні для організму.
Для цього печива вам знадобляться:
- 200 г бананів (~2 шт);
- 100 г вівсяних пластівців;
- 50 г сушеної вишні або журавлини;
- 20 г родзинок;
- 1 ст. л. кунжуту;
- насіння чіа;
- 1 ч. л. кориці.
Робити їх дуже просто. Перебийте у блендері банани до однорідної маси. Додайте решту інгредієнтів і ретельно все перемішайте. Залиште цю масу на 10-15 хвилин, щоб вівсяні пластівці набухли. Сформуйте кульки, придавіть їх та викладіть на застелене пергаментом деко. Покладіть у попередньо розігріту до 180 градусів духовку та випікайте 15-20 хвилин.
Смачного!