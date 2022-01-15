Набридла вівсяна каша на сніданок? Пробуйте швидке та корисне печиво!

Вівсяне печиво – це улюблені ласощі з нашого дитинства. Але що, якщо ми скажемо вам про те, що печиво може не додавати сантиметрів на талії (яка і так страждає після новорічних свят)?

У нашому рецепті немає цукру, ароматизаторів, глютену тощо. Зате є багато клітковини та поживні речовини. корисні для організму.

Для цього печива вам знадобляться:

200 г бананів (~2 шт);

100 г вівсяних пластівців;

50 г сушеної вишні або журавлини;

20 г родзинок;

1 ст. л. кунжуту;

насіння чіа;

1 ч. л. кориці.

Робити їх дуже просто. Перебийте у блендері банани до однорідної маси. Додайте решту інгредієнтів і ретельно все перемішайте. Залиште цю масу на 10-15 хвилин, щоб вівсяні пластівці набухли. Сформуйте кульки, придавіть їх та викладіть на застелене пергаментом деко. Покладіть у попередньо розігріту до 180 градусів духовку та випікайте 15-20 хвилин.

Смачного!