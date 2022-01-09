Пропонуємо вам рецепт мафінів з лохиною від шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Цей рецепт дуже простий, але водночас мафіни виходить неймовірно смачними. Цілком підходять до кави чи чаю, або ж як самостійний сніданок. Лохину можна замінити іншими ягодами за бажання – це може бути малина, вишня, чорниця або що вам підкаже фантазія.

Вам знадобляться:

240 г борошна;

120 мл теплого молока;

150 г цукру;

120 г вершкового масла кімнатної температури;

2 яйця;

10 г розпушувача;

1 ст.л. какао;

ягоди.

Далі все дуже просто: масло збийте з допомогою міксера із цукром, після чого додайте яйця та молоко – і знову все гарно збийте.

Змішайте сухі інгредієнти – борошно, розпушувач і какао. Просійте в місткість з іншими інгредієнтами та ретельно збийте. Опісля додайте ягоди та акуратно перемішайте, щоб не пошкодили їх цілісність.

Викладіть тісто у форму та зверху також прикрасьте ягодами. Покладіть у розігріту до 180 градусів духовку і випікайте 25-30 хвилин.

Смачного!