Цей рецепт дуже простий, але водночас мафіни виходить неймовірно смачними. Цілком підходять до кави чи чаю, або ж як самостійний сніданок. Лохину можна замінити іншими ягодами за бажання – це може бути малина, вишня, чорниця або що вам підкаже фантазія.
Вам знадобляться:
- 240 г борошна;
- 120 мл теплого молока;
- 150 г цукру;
- 120 г вершкового масла кімнатної температури;
- 2 яйця;
- 10 г розпушувача;
- 1 ст.л. какао;
- ягоди.
Далі все дуже просто: масло збийте з допомогою міксера із цукром, після чого додайте яйця та молоко – і знову все гарно збийте.
Змішайте сухі інгредієнти – борошно, розпушувач і какао. Просійте в місткість з іншими інгредієнтами та ретельно збийте. Опісля додайте ягоди та акуратно перемішайте, щоб не пошкодили їх цілісність.
Викладіть тісто у форму та зверху також прикрасьте ягодами. Покладіть у розігріту до 180 градусів духовку і випікайте 25-30 хвилин.
Смачного!