Цей рецепт дуже простий, але водночас мафіни виходить неймовірно смачними. Цілком підходять до кави чи чаю, або ж як самостійний сніданок. Лохину можна замінити іншими ягодами за бажання – це може бути малина, вишня, чорниця або що вам підкаже фантазія.

Вам знадобляться:

  • 240 г борошна;
  • 120 мл теплого молока;
  • 150 г цукру;
  • 120 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 2 яйця;
  • 10 г розпушувача;
  • 1 ст.л. какао;
  • ягоди.

Далі все дуже просто: масло збийте з допомогою міксера із цукром, після чого додайте яйця та молоко – і знову все гарно збийте.

Змішайте сухі інгредієнти – борошно, розпушувач і какао. Просійте в місткість з іншими інгредієнтами та ретельно збийте. Опісля додайте ягоди та акуратно перемішайте, щоб не пошкодили їх цілісність.

Викладіть тісто у форму та зверху також прикрасьте ягодами. Покладіть у розігріту до 180 градусів духовку і випікайте 25-30 хвилин.

Смачного!