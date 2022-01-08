Чи знаєте ви, що найперший рецепт цього десерту був не з яблуками чи навіть вишнями? Перший рецепт штруделя, який зараз обережно зберігається у Віденській національній бібліотеці та датується 1969 роком, має молочно-кремову начинку.

Особливість цього десерту – надзвичайно тонке пісне тісто та акцент на начинці. Зараз є багато варіантів, чим саме начиняють штрудель. Класичний варіант, звісно, передбачає яблучну начинку. Однак, ще зустрічаються десерти, начинені вишнею, маком, горіхами та навіть вершковим сиром.

Ми пропонуємо спробувати простий рецепт найбільш розповсюдженого – яблучного штруделя!

Для тіста вам знадобляться:

1 яйце;

90 мл теплої води;

200 г борошна;

2 ст.л. олії;

1/4 ч.л. оцету.

Для начинки потрібні:

яблука;

сухарі (крихти білого хліба);

кориця;

вершкове масло (топлене);

цукор;

підсмажені та подрібнені горіхи;

за бажанням родзинки.

З’єднайте воду, яйце, оцет й олію, ретельно перемішайте масу. Додайте до цього борошно та замісіть тісто, опісля залиште його в плівці щонайменше на 30 хвилин.

Готуємо начинку: обріжте з яблук шкірку та наріжте їх дрібними кубиками. Додайте цукор, корицю, горіхи, родзинки та сухарі, ретельно все перемішайте. Сухарі тут потрібні для того, щоб сік яблука не витікав під час випікання.

Розкатайте тісто, щоб воно стало напівпрозорим. На край тіста поставте начинку, загорніть її, змастіть поверхню штруделя вершковим маслом. Покладіть його у попередньо розігріту до 180 градусів духовку та випікайте 35-40 хв.

Смачного!