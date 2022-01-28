Провідні бізнесмени у всьому світі з великим занепокоєнням спостерігають за тим, як Росію нагромаджує війська та зброю на кордоні з Україною. Цей тліючий вже багато років конфлікт вже декілька разів загострювався, як от у 2014 році, коли Крим був незаконно анексований Росією. #Букви опублікували переклад колонки мільярдера Річарда Бренсона щодо російської агресії.

Протягом останніх років ніколи ще у Європи не зіштовхувалися з загрозою повномасштабної війни, яка, подібно до багатьох інших, що мали місце раніше, не має під собою виправданих підстав. Усім нам важко стримати свою розгубленість. З якого дива, у 2022 році, одна країна влаштовує такі речі з купою танків під кордоном країни сусідки?

Значну частину свого свідомого життя я виступав проти і був учасником протестів проти несправедливих війн. У березні 1968 року я був у юрбі десятків тисячі молодих людей, які вийшли на Трафалгарську площу Лондона з протестом проти війни у В’єтнамі, конфлікту, що забрав незлічену кількість життів, залишив інвалідами сотні тисяч дітей та дорослих, і зрештою скінчився принизливою поразкою для США та їхніх союзників.

35 років потому я доєднався до мільйонів людей з різних країн, які вийшли на вулиці з протестами проти війни в Іраку, що стало нахабним та бездумним рішенням, яке дестабілізувало ситуацію на Близькому Сході і розхитало безпеку в усьому світі.

Вісім років тому, коли наміри Путіна щодо України стали зрозумілими усьому світу, ми започаткували ініціативу, покликану мобілізувати провідних бізнесменів Росії та України для відстоювання мирного рішення конфлікту між цими двома країнами.

Я пригадую численні зустрічі і телефоні розмови з лідерами думок та експертами у політиці та бізнесі, за допомогою яких нам вдалось отримати краще розуміння динаміки та розкладу сил, що спровокували конфлікт. Разом з цим нам доволі швидко стало зрозуміло, що ніхто з наших російських колег, які у приватних бесідах критикували російську військову агресію, не зголоситься виступити з подібними заявами публічно. Ми підготували спільну заяву від імені бізнесменів України та Заходу, проте нам не вдалось не отримати жодного підпису під нею з боку російських колег через побоювання, що російське керівництво може їх за це покарати.

Як тоді, так і зараз, багато з них мені у розмовах однозначно підтвердили, що війна між Росією та Україною матиме руйнівні та жахливі наслідки.

Війна, у першу чергу, призведе ще до більшої ізоляції Росії та її керівників від решти світу та підірве російську економіку. А головне, вона завдасть непоправної шкоди та страждань людям по обидві сторони кордону, які прагнуть жити у мирі. Як часто це трапляється, цивільне населення потерпатиме від війни найбільше. І кривава громадянська війна у Сирії, де російські війська та найманці зіграли непривабливу роль, є суворим нагадування про те, якою може бути ціна такого конфлікту.

У довготривалій перспективі цей конфлікт не може принести перемоги Путіну. Якщо йому байдуже, що думає решта світу про його геополітичні устремління, він принаймні усе ж має перейматися майбутніми наслідками від конфлікту для своєї власної країни. У якийсь момент звичайні росіяни можуть дійти висновку, що вони заслуговують на краще, а коли українці піднімуться на захист своїх домівок, сіл та міст, а це неминуче, ситуація так чи інакше викличе важкі спогади про провали Радянського Союзу в Афганістані, де загинули батьки, брати, сини багатьох сьогоднішніх росіян.

Для лідерів бізнесу сьогодні настав момент, коли треба згуртуватися та піднятися разом на захист незалежної України.

Так, це може дорого обійтися, але усі ми повинні послати чіткий сигнал, що самовільна агресія є неприйнятною, і що світові бізнес кола підтримають увесь набір санкцій проти країни, що наважиться порушити суверенітет будь-якої іншої країни.