Печерський районний суд продовжує обирати запобіжні заходи учасникам протесту, які прийшли на Банкову 20 березня. Серед них – представник руху «Захистимо Протасів Яр» Роман Ратушний. Свою підозру він отримав останнім, 24 березня ввечері на виході з одного із телеканалів. Активіста, як і інших протестувальників, звинуватили у хуліганстві «із застосуванням заздалегідь заготовленого предмета для тілесних ушкоджень».

Сам Роман стверджує: закон не порушував, а з доказів у справі – свідчення поліцейських і сумнівне відео від заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Букви зустрілися з активістом під час підготовки до судового засідання, на якому йому мають обрати запобіжний захід. Про дієвість акції під Офісом президента, конфлікт навколо забудови Протасового Яру, погрози від заступника голови ОП Андрій Смирнова та звинувачення у хуліганстві читайте в інтерв’ю нижче.

Вже кілька днів активна частина суспільства говорить про протест на Банковій 20 березня. Дає йому різні оцінки. Як би ви його оцінили?

Акція називалася «Не чуєш – побачив». І її побачила вся країна. Але частина білорусів з українським громадянством чомусь була шокована. От є у нас в країні люди, які вважають, що мирний протест – це штовхати автозаки, які везуть вас в тюрму. Або знімати взуття, коли стаєш на лавочку. За три дні, нарешті, після самої акції почали обговорювати її вимоги, які озвучували від самого початку і про які влада намагається не говорити. Перша – це випустити незаконно ув’язнених. Сергія Стерненка та Андрія Антоненка.

Останній в СІЗО сидить півтора року виключно через те, що президент і голова МВС презентували відосік, який мав дискредитувати Антоненка і виправдати його арешт. Друга вимога – відставка Авакова і реформа правоохоронних органів та судів. І це системні речі. Дехто зараз намагається ці вимоги подати в іншому світлі, мовляв ми вимагали, аби Зеленський подзвонив судді і дав вказівку. Не знаю, що на це сказати. Може у цих людей профдеформація, може вони завжди так все вирішують.

Добре, а як ви бачили звільнення Антоненка і Стерненка? Яким чином це має відбутися?

Як на мене, важелів вистачає. Президенту достатньо відірвати від судової системи рєшал. Йому не треба навіть публічно казати, що Антоненко чи Стерненко не винні. Бо це потім можуть використати в судах інших інстанцій, під час апеляції, наприклад. Та й від Зеленського цього не вимагають. Просто треба забрати Олега Татарова, Андрія Портнова, Андрій Смирнова від судової системи. Коли президент каже, що протестувальники вимагають, аби він втрутився в роботу судів, хочеться нагадати: пан Татаров, заступник голови ОП, писав листа у прокуратуру і просив ув’язнити Стерненка. А Смирнов пов’язаний із Портновим і може керувати судовою системою через телефон. І тут ми розуміємо, як мотивована суддя Оксана Голуб (розглядає справу про вбивство журналіста Павла Шеремета – ред.)…

Як?

На мою думку, командою з МВС або з Офісу президента. Це єдине пояснення, яке в голову приходить. Звісно, може у неї особиста неприязнь до Антоненка, але я в цьому дуже сумніваюся.

Три дні обговорюють розмальовані стіни Офісу президента і вибиті вікна у дверях. Ви планували це робити?

У плані було показати, що в нас є певні вимоги до влади. Бо 27 лютого, коли 10 тис. людей вийшло на протест, ми вимоги озвучили. Ті ж самі, що і 20 березня до речі. Але президент нас проігнорував. Тож наступна акція мала стати такою, аби президент нас побачив. І це спрацювало: сам факт графіті і фаєрів привернув увагу. Звісно, поліція вирішила трохи дивно це кваліфікувати, зазвичай вони вважають такі дії дрібним хуліганством.

Частина суспільства обурена тим, що в ОП били вікна.

Я не розумію, для чого це робили, якщо чесно. Я цього не підтримую. Але і не засуджую. Це як з фарбою: її просто поставили серед людей і вони пішли розмальовувати стіни. І давайте серйозно: в Офісі президента працює Смирнов і Татаров, але найбільша проблема – це графіті A.C.A.B. У нас людей без доказів садять в тюрму, бо в Авакова політична доцільність – завершити справу Шеремета і лишитися на посаді. Тих, кому шкода мідної таблички хочеться спитати: а людей, яких без доказів арештували, вам не шкода?

Як ви ставитеся до свастики?

Негативно. Як і до будь-яких тоталітарних символів. Серпа і молота, наприклад. Свастики. Іспанської фаланги. Я вважаю їх неприпустимими і те, що поліція використовує такі символи і популяризує їх…

Ти вважаєш, що свастику на Офісі президента малювала поліція?

Припускаю, що так могло бути. Монітори від організації ОЗОН (громадські спостерігачі, фіксують порушенням під час масових акцій як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців – ред.) сказали, що свастика з’явилася на стіні за годину після завершення акції. Тобто на той час там лишилася сама поліція. Добре, на будівлі ОП вистачає камер спостереження. Можна взяти відео і подивитися, хто і коли це зробив. Але навряд ці відео опублікують. Тому що поліції зручно говорити про форму, а не суть протесту.

Одними із співорганізаторів акції був неформальний рух «Гонор». Як громада Протасового Яру з ними познайомилася?

Коли почалася активна фаза забудови, це був травень 2019-го, єдина організація, яка відповіла на наше прохання допомогти – це Гонор. Тоді я познайомився з Назарієм Кравченком і Сергієм Філімоновим. І коли Геннадій Корбан, який хоче забудувати Яр, і його представник Андрій Смирнов натравили на громаду тітушок, Гонор нас захищав. Наприклад, на перших акціях протесту тітушки, які охороняли будівництво, просто били людей, які вийшли на протести. Коли з’явився Гонор – тітушки почали поводитися стриманіше.

Часто можна зустріти закиди, що члени «Гонору» – нацисти.

Я ані від Кравченка, ані від Філімонова жодного разу не чув ані нацистських, ані ксенофобських висловів. Коли вони захищали екопарк Осокорки – я не бачив, щоб на парканах хтось малював свастики. У громаді Протасового Яру люди різних національностей, однак коли хлопці нас захищали – жодних конфліктів через расу чи колір шкіри не виникали, якщо вам так цікаво.

Важливий момент. Пару років тому Гонор провів акцію поряд з італійською віллою Авакова. І це потрапило в новини італійських ЗМІ. Є така міжнародна база, SIS (Шенгенська інформаційна система – список «небажаних осіб», серед яких порушники трудового законодавства, злочинці та інші особи, яких країни можуть занести у чорний список – ред.). Кожна країна, яка до цієї бази входить, надає свою інформацію. Зокрема – про радикальних людей, терористів, неонацистів абощо. І тим, хто потрапляє в цю базу, заборонено пересування в Шенгені, фактично. І от після акції під вілою Авакова дивним чином члени руху Гонор, які їздили до Італії, опинилися в цій базі як «радикальні неонацисти».

Свого часу ви скаржилися на погрози від Корбана і Смирнова. Як це відбувалося?

Погрози почалися після того, як громада Протасового Яру виграла перший суд проти забудовника. І після того зі мною зустрівся Андрій Смирнов, який представляв інтереси Корбана. Всю нашу розмову я записав на диктофон. Спочатку Смирнов мені пропонував гроші, аби я злив протест. Коли він зрозумів, що гроші я не візьму, він почав погрожувати, що мене повезуть в ліс, що буде багато крові. Через місяць після цих погроз, до слова, Смирнов став заступником голови Офісу президента.

Наступного дня після зустрічі із Смирновим на одну з активісток громади, Юлію Бартле, напав тітушка. Вона поверталася додому, побачила, як хтось паркується на газоні. Зробила зауваження. І людина, яка була за кермом авто, без жодних слів на неї напала, вдарила у голову. Юля втратила свідомість. Майже одразу ми нападника затримали, звернулися в поліцію. І зі мною на зв’язок вийшов начальник тітушок, які охороняли забудову у Протасовому Яру. Цю зустріч я уже писав на відео.

Спочатку він мені обіцяв, що як заяву з поліції не заберуть, то вони спалять меблевий салон Юлі (вона займається бізнесом). Потім що знайдуть її сина і заб’ють. Потім обіцяли забити її. Потім обіцяли забити мене. Коли погрози не спрацювали – мені почали пропонувати гроші. Тобто вийшло як на зустрічі зі Смирновим, але у зворотному порядку. Цей запис ми також передали в поліцію. І вона уже півтора роки намагається справу закрити.

Чому?

Тому що можуть. Причин не називають і ми щоразу, вже тричі це робили, поновлюємо розслідування через суд. Недавно справу знову закрили, тож звертатимемося до суду вчетверте.

В який момент ви зрозуміли, що вас не просто залякують?

Це був кінець вересня 2019-го. З різних джерел почала надходити інформація, що нібито з Дніпра виїхали якісь люди, аби «загубити мене назавжди». Використовували й інші епітети. Надавали певні докази, які я вважаю достатніми. Після того я почав переховуватися. Аби якось захиститися, я опублікував запис із погрозами від Смирнова. Після того він підтвердив, що голос на записі справді його, що зустріч була. Але після цього прокуратура, до якої я писав заяви про погрози, ніяк не відреагувала. І громаді довелося звернутися до президента, в якого Смирнов, фактично, працює і до сьогодні.

Що говорив Володимир Зеленський?

На зустрічі я розповів про погрози від Корбана, які той писав у Фейсбуці. І хоча він повидаляв коментарі, в мене лишилися скріншоти. Коли я заговорив про Смирнова, Зеленський сказав: «Так це ж було до призначення на посаду». Я нагадав, що є записи з кабінету директора ДБР Романа Труби, на яких Смирнов нібито намагається вирішити питання для Корбана. На що мені знову відповіли: «Так це ж було до призначення». І на цьому наше спілкування завершилося.

Перед Новим роком у Фейсбуці до президента звернувся Сергій Притула. Він закликав Зеленського розібратися в ситуації і надати мені охорону. Після цього мені зателефонував Кирило Тимошенко, інший заступник голови ОП, і сказав, що у мене буде розмова з головою Служби безпеки Іваном Бакановим. Він мені і справді зателефонував, сказав, що не в курсі ситуації, але має команду від президента «зробити так, аби я зустрів Новий рік вдома». Я сказав, що шлях лише один: відкрити кримінальне провадження й надати мені охорону. І пояснив ситуацію із забудовою Протасового Яру і погрозами. Після цього ми зустрілися з одним із заступників Баканова. Розмова тривала 40 хвилин. Половину часу мене переконували в тому, що я страждаю на параною.

Але ж зараз ви не ховаєтеся і ходите на мітинги.

На початку січня 2020-го мене запросили на зустріч до Брюсселя, до єврокомісара Пітера Вагнера. Я познайомився з купою єврочиновників, які стежать за реформами поліції, судів, СБУ і прокуратури в Україні. Поговорили з Вагнером, розказав йому свою історію, надав певні докази. Через кілька днів після мого повернення до Києва єврокомісар у Твіттері написав свою позицію про мою ситуацію. І наступного дня з-під мого дому зникли тітушки. Просто для порівняння: коли я звертався до президента, надавав йому докази, номери авто, які стежили за будинком, де я живу – змінилися лише номери авто. Якщо раніше транспорт тітушок був зареєстрований на ТОВ «Автолюкс+», дочірньої компанії Приват-лізинг з групи Приват, то після візиту до президента їх замінили євробляхи. А після зустрічі х єврокомісаром авто просто зникли. Як і тітушки. Майже рік ми прожили відносно спокійно і, як в громаді припускають, наприкінці весни Протасів Яр можуть знову спробувати забудувати. Але для цього треба прибрати перепону. І саме тому, думаю, Андрій Смирнов вирішив зробити мені підозру…

Смирнов?

Так, я переконаний, що за підозрою в хуліганстві за події під Офісом президента стоїть саме Смирнов. У мене є інформація, що він кілька разів комунікував з МВС, аби мене занесли в документи, які у Авакова готували на учасників події. Аби я точно отримав підозру. Як у Венедіктової зі Стерненком: я знав, що вона в будь-якому разі буде.

Що саме ви робили на Банковій 20 березня?

Не порушував громадський порядок. У мене не було мети робити щось радикальне.

Радикальне у вашому розумінні – це що?

Я боюся, що мою відповідь на це питання МВС витрактує на свою користь.

Добре. Тоді так: розмальовувати стіни Офісу президента – це радикально?

Ні, я так не вважаю. У Європі стіни обмальовують на багатьох протестах. В Україні теж. Просто раніше написи робили на землі. І на це ніхто не зважав.

На початку тижня заступник міністра МВС Антон Геращенко опублікував відео, на якому нібито зафіксовані люди, які порушували закон.

Це прессконференція у справі Шеремета на мінімалках. Дивіться. В суботу я пішов на акцію, де не робив нічого протизаконного. Потім я дізнався, що затримали когось із учасників і поїхав під Печерський райвідділок. Там від колишнього Беркуту, а нині полку поліції особливого призначення отримав забої м’яких тканин і поїхав додому. А на ранок на сайтах-помийках Дніпра з’явилися новини з посиланням на телеграм-канали, які я пов’язую з Геннадієм Корбаном, що «радник Віталія Кличка Роман Ратушний малював свастику на ОП». І цю історію намагалися розганяти кілька днів. Думаю, аби створити мені амплуа неонациста, який може і має посидіти в тюрмі.

Далі Антон Геращенко опублікував відео сумнівної якості, на якому важко щось розгледіти. В цьому відео біля людини із закритим обличчям, яка на мене не схожа взагалі, поставили моє фото з іншої акції і написали, що це Роман Ратушний. Після цього журналісти випустили новини «Стал відомо кому готують підозри за акцію на Банковій». Я того ж дня дав спростування. Направив до Геращенка лист-претензію про те, аби він спростував свій наклеп. Бо він забуває, що тепер не просто «говоряща голова» Авакова, а посадовець, заступник міністра. І у своїх діях він має керуватися законами. У вівторок ми мали бути з ним на одному ефірі на ТРК «Україна».

Але Геращенко туди не прийшов. Натомість на виході зі студії мене чекали слідчі з підозрою в хуліганстві. Судячи з тексту підозри, там цілі абзаци скопійовані з підозр іншим учасникам акції. З доказів, які я встиг побачити – слова поліцейських і скріншоти з того ж відео, опублікованого Геращенко.

У вас був заздалегідь заготовлений предмет для нанесення тілесних ушкоджень? Ніж? Молоток? Тощо?

Ні, таких предметів у мене не було. Хоча не здивуюся, якщо навіть телефон можуть визнати «заздалегідь заготовленим предметом». У моїй підозрі, як і у Філімонова, фігурує фаєр.

Що ви робили, за версією обвинувачення.

Слідство написало, що я кинув фаєр у будівлю. Філімонова ж звинуватили в тому, що він підпалив фаєр і таким чином дав команду іншим хуліганити. Я був на акції. Близько до дверей будівлі ОП не підходив, але бачив, що Філімонов закликав протестувальників не бити вікна і не бити поліцейських. І у поліції це має бути на оперативному відео. Але якщо вони його викладуть – то амплуа неонацистів-радикалів розвалиться. І лишиться лише необґрунтована підозри, які майже ідентичні і відрізняються хіба що прізвищами підозрюваних.

МВС заявляло, що мітинг організоувавли політики.

Дивіться, коли представники влади таке говорять – вони і далі провокують конфлікти. Якщо вони скажуть, що акцію організували люди, які незадоволені станом правоохоронної і судової системи – їм доведеться говорити про реформи. Про те, що люди без доказів сидять за гратами і за це має хтось відповісти. Звісно, що простіше сказати: «Це організував Петро Порошенко, він хоче захопити владу, давайте про це поговоримо».

Ви бачили політиків на акції?

Бачив депутата від Голосу, але точно не пригадаю кого саме, і просто публічних людей.