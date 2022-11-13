Російські окупанти викрали єнота з херсонського зоопарку: реакція соцмереж

#Букви зібрали меми та жарти про цю “стратегічну перемогу” ЗС РФ.
Чим цей випадок відрізняється від попередніх відомих крадіжок? Він не найбільш сміховинний, адже з тієї ж Херсонщини нещодавно росіяни викрали дитячий паровозик. Але це російська пропагандистка Анна Долгарьова назвала “єдиною гарною новиною про Херсон”. Вона не приховала факт мародерства, і навіть висловилася щодо цього зі щирою “російською гордістю”.
Що факт викрадення із зоопарку екзотичної тварини, якій окупанти навряд чи зможуть надати адекватні умови проживання та харчування, що представлення цього як єдину гарну новину, викликали бурхливу реакцію серед українців.
Дехто жартував, що єнота росіяни украли як заміну пральній машинці.
Факт цієї “перемоги” також висміювали користувачі соцмереж.
Також жартували, що росіяни використовували єнота для надання псевдосвідчень (у “кращих” традиціях пропагандистських прокремлівських ЗМІ) і що єнот скоро повернеться в Україну, як і повернулися деокуповані території. І що український єнот стане своєрідним месником на землях загарбників.
Але з чим згодні абсолютно усі українці: ПОВЕРНІТЬ ЄНОТА ДОДОМУ В ЗООПАРК!
- Росіяни на окупованих територіях викрадають сільськогосподарську техніку. Зокрема, в Мелітополі вони украли с/г техніки на 5 мільйонів доларів – і виявили, що вона віддалено виведена з ладу. Також існують докази вивезення з міста зерна.
- Відомо, що росіяни вивозять зерно з тимчасово окупованих територій в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Для проведення посівних робіт та внутрішнього споживання тут було зосереджено приблизно півтора мільйона тонн зернових.
- Чимало фермерів, які перебувають на тимчасово окупованій території, заявляють, що російські окупанти масово крадуть їхнє зерно.
- Широкомасштабне вторгнення РФ в Україну може спричинити проблеми з продовольством на Близькому Сході. Дестабілізація через російську агресію може передувати новій “Арабській весні”.
- Раніше ООН вже зазначала, що російське вторгнення в Україну призвело до порушення логістичних ланцюгів та загрожує знищити глобальну продовольчу систему.