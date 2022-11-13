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Російські окупанти викрали єнота з херсонського зоопарку: реакція соцмереж

Владіслава Діденко
Випускова редакторка #Букв

Російські окупанти під час втечі з окупованого ними Херсона вкрали із місцевого зоопарку єнота. Крадіжки – звичний супутник російської окупації, і тут нічого не було дивного – під час окупації Київщини росіяни їли домашніх тварин, навіть собак, котів і папуг. Про крадіжки одягу, предметів побуту та домашньої техніки відомо вже на весь світ. 

Неділя, 13 листопада 2022, 13:13
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#Букви зібрали меми та жарти про цю “стратегічну перемогу” ЗС РФ.

Чим цей випадок відрізняється від попередніх відомих крадіжок? Він не найбільш сміховинний, адже з тієї ж Херсонщини нещодавно росіяни викрали дитячий паровозик. Але це російська пропагандистка Анна Долгарьова назвала “єдиною гарною новиною про Херсон”. Вона не приховала факт мародерства, і навіть висловилася щодо цього зі щирою “російською гордістю”.

Що факт викрадення із зоопарку екзотичної тварини, якій окупанти навряд чи зможуть надати адекватні умови проживання та харчування, що представлення цього як єдину гарну новину, викликали бурхливу реакцію серед українців.

Дехто жартував, що єнота росіяни украли як заміну пральній машинці.

Факт цієї “перемоги” також висміювали користувачі соцмереж.

Також жартували, що росіяни використовували єнота для надання псевдосвідчень (у “кращих” традиціях пропагандистських прокремлівських ЗМІ) і що єнот скоро повернеться в Україну, як і повернулися деокуповані території. І що український єнот стане своєрідним месником на землях загарбників.

 

Але з чим згодні абсолютно усі українці: ПОВЕРНІТЬ ЄНОТА ДОДОМУ В ЗООПАРК!

Теги: Деокупація, війна, Деокупація, єнот, ЗСУ;, ЗСУ, окупація, реакції соцмереж, російсько-українська війна, украли єнота, Херсон, Херсонщина, зоопарк

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