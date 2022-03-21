Жителька Ірпеня Катерина Ільченко розповіла, як російський снаряд знищив будинок її батьків, поховавши під завалами маму (яку досі не можуть дістати через постійні обстріли) та усі спогади.

Я трохи отямилася і пишу. Це буде мій останній пост на російській, але на це є кілька причин.

Це будинок моїх батьків в Ірпені. Його збудував батько практично своїми руками. Так вийшло, що після інституту він опинився в Росії і багато років прагнув повернутися до України. Тоді це було не так просто, оскільки вільного ринку праці не було. Зі Стерлітамака до Волгограда, з Волгограда до Кишинева і вже з Кишинева під Київ. Він відмовився від квартири та взяв земельну ділянку, бо хотів Будинок.

Моя мама росіянка. Народилася у Челябінську. Там народилася і я. У нас там, як і раніше, живуть типу родичі. Її рідний брат в останній розмові за кілька тижнів до війни розповідав, що йому подобається Путін, хоча не з усіма його рішеннями він погоджується. Мама лаялася і обурювалася: як ти можеш так казати? Він же вбивця!

Коли почалася війна, її рідний брат не зателефонував. Мені сказали, що він переживає і пішов у церкву поставити свічку за мир.

Вночі 8 березня в наш будинок потрапив снаряд. Мама була в хаті.

У будинку, де завжди було багато гостей. Коли я була школяркою, студенткою. Мої друзі багато років згадували столи, які готувала Мама, щоб їх пригощати. У цей будинок приїжджали родичі із Росії. Їм подобалося. Чистий хвойний запах Ірпеня, Київ, наша гостинність.

Ліворуч нагорі вціліле вікно – це моя кімната. Там була велика бібліотека, що її збирала моя бабуся, мої університетські книги, фотографії. Прямо під нею – вітальня. Там завжди накривали стіл нашим фірмовим біло-золотим посудом, німецький сервіз, який батько купив на виставці в Москві ще у 70-ті роки, і якому досі люди дивувалися. Нічого не залишилося з моєї особистої історії. Жодного предмета, жодної фотографії. І найголовніше – мами. Залишилася лише ненависть.

Ця частина міста знаходиться у самому пеклі бойових дій. Неможливо потрапити туди, розібрати завали, поховати.