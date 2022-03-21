Жительница Ирпеня Екатерина Ильченко рассказала, как российский снаряд уничтожил дом ее родителей, похоронив под завалами маму (которую не могут достать из-за постоянных обстрелов) и все воспоминания.

Это дом моих родителей в Ирпене. Его построил отец практически своими руками. Так получилось, что после института он оказался в России и много лет стремился вернуться в Украину. Тогда это было не так уж просто, поскольку свободного рынка труда не было. Из Стерлитамака в Волгоград, из Волгограда в Кишинёв и уже из Кишинева под Киев. Он отказался от квартиры и взял земельный участок, потому что хотел Дом.

Моя мама русская. Родилась в Челябинске. Там же родилась и я. У нас там по-прежнему живут типа родственники. Ее родной брат в последнем разговоре за пару недель до войны рассказывал, что ему нравится Путин, хотя не со всеми его решениями он согласен. Мама ругалась и возмущалась: как ты можешь так говорить? Он же убийца!

Когда началась война ее родной брат не позвонил. Мне сказали, что он переживает и пошёл в церковь поставить свечку за мир.

Ночью 8 марта в наш дом попал снаряд. Мама была в доме.

В доме, в котором всегда было много гостей. Когда я была школьницей, студенткой. Мои друзья много лет вспоминали столы, которые Мама готовила, чтобы их угощать. В этот дом приезжали родственники из России. Им нравилось. Чистый хвойный запах Ирпеня, Киев, наша гостеприимность.

Слева наверху уцелевшее окно — это моя комната. Там была большая библиотека, которую собирала моя бабушка, мои университетские книги, фотографии. Прямо под ней — гостиная. Там всегда накрывали стол нашей фирменной бело-золотой посудой, немецкий сервиз, который отец купил на выставке в Москве ещё в 70-е годы, и которому до сих пор люди удивлялись. Ничего не осталось из моей личной истории. Ни одного предмета, ни одной фотографии. И самое главное — мамы. Осталась только ненависть.

Эта часть города находится в самом пекле боевых действий. Невозможно туда попасть, разобрать завалы, похоронить.