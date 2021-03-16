Минулого тижня навколо Укразалізниці сталося кілька скандалів, які так чи інакше стосуються інтересів Ріната Ахметова. Втім, як стверджують співрозмовники Букв, вони можуть бути лише димовою завісою, щоб інші представники Офісу президента отримали майданчик для заробляння грошей. Зокрема, що людей Єрмака звідти хоче посунути Кирило Тимошенко

Так, минулої п’ятниці член наглядової Ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко озвучив свій «бабах» і повідомив, що син Ріната Ахметова Дамір купив собі віллу у Швейцарії за 60 мільйонів швейцарських франків. Лещенко заявив, що це ті кошти, які мала б отримати УЗ за траспортування залізної руди, але, мовляв, Ахметов постійно блокує підвищення тарифу.

Тема тарифів на вантажні перевезення – це вічна ахілесова п’ята залізниці. Мало того, що з цього тарифу потім живуть інші частини УЗ, зокрема, пасажирські перевезення, то там ще перманентно триває скандал, що тариф на перевезення руди не підвищують. Втім, інші тарифи теж суттєво нижчі.

Водночас у четвер з Укрзалізниці звільнився директор з комерційної роботи Іраклій Езугбая. Він поскражився на затягування реформування української залізниці. Хоча останнім часом його підозрювали в реалізації інтересів Метінвесту.

Все це відбувається на фоні створення ТСК по діяльності «Укрзалізниці» у Верховній Раді та заяв з ОП, що Укравтодор підписав меморандум з “Укрзалізницею” на добудову Дарницького мосту у Києві і запуск Kyiv City Express вже цього року.

Керівники УЗ більше року не тримаються

Рік тому в інтерв’ю Буквам колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян сказав, що найбільша боротьба завжди ведеться навколо Укрзалізниці, бо це до 80 тіньових потоків з усього підконтрольного міністерству. Він також зауважив, що як тільки хтось з керівників УЗ стає занадто самостійним його тут же звільняють.

Втім, новому керівнику Укрзалізниці Володимиру Жмаку навіть велику самостійність не довелось проявляти, щоб опинитись в скрутному становищі.

Жмака обрали керувати «Укрзалізницею» рік тому. До того, разом з Павлом Рябікіним він працював у «Борисполі». Що він стане переможцем було відомо за кілька тижнів до кінця конкурсу, і не останню роль в цьому відігравало його знайомство зі студентських часів з Михеїлом Саакашвілі та Андрієм Єрмаком.

Власне Єрмака і називали тим, хто загітував їх на вищі посади – Рябікіна на митницю, Жмака на залізницю.

Новий керівник УЗ від початку своєї роботи озвучив намір анбандлінгу на 4 підрозділи (вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура, і окремо вивести контейнерні перевезення). Процес мав запуститись 15 січня з відділення вантажоперевезень, якими мав би керувати Езугбая. Але його заблокувала наглядова рада, вказавши на те, що з ними не радились і план не представили.

“На жаль, з анонсованих реформ йому не вдалося нічого, а проведені зміни скоріше декоративні, ніж реальні. В правління йому наставили чужих людей”, – каже Володимир Омелян в коментарі Буквам.

“Жмак зайшов в клінч з Наглядовою радою, яка не хоче затверджувати план реформ Жмака і його заступників”, – пояснює Буквам представник транспортного комітету на умовах анонімності. На сьогодні в нього навіть немає затвердженого фінплану, тому Жмак може платити тільки зарплату та поточні платежі.

Невдоволений таким розвитком подій Жмак назвав стан УЗ близьким до катастрофічного. Збитки він оцінив у 12 мільярдів.

Із закритої інформації, яку отримали Букви, резерви залізничних основних фондів та персоналу вичерпано. Перевізні спроможності залізниць по тязі та здатності інфраструктури «обвально» скорочуються (-21% за рік).

Вивільнення локомотивів та основних залізничних дільниць від скорочення в минулому році 2/3 пасажирських поїздів не дозволило стабілізувати вантажні перевезення. Їх падіння прискорилось (-8%).

За оцінками експертів, минулого року Укрзалізниця перевезла 305,5 млн т вантажів, що на 2,4% менше, ніж у 2019 році (313 млн т). За лютий 2020 Укрзалізниця транспортувала 21,752 млн т вантажів, що на 7% менше (або 1,653 млн т), ніж у лютому 2020 року.

При цьому діючі тарифи в Україні у 8 разів нижчі ніж у Польщі, а транспортування вантажів затягується до 15 діб. Через дискримінаційні тарифи УЗ втрачає щонайменше півтора мільярдів доларів на рік.

Водночас, наприкінці січня УЗ запустила процедуру “голландських аукціонів” ProZorro.Sale, де запропонувала перевезення вантажів з узгодженими строками та обсягами у власних вагонах. УЗ готова була возити вантажі три роки за фіксованою ціною – аукціон стартував з 800 грн.

Всі лоти виграв “Метінвест Шипінг” за ціною в два рази меншою запропонованої. Компанія Ахметова отримала майже половину робочого парку піввагонів Укрзалізниці в оренду на три роки за 480 грн за добу.

Володимир Жмак заявив, що таким чином розраховує збільшити використання вагонів УЗ до 40%, а невдоволені цим приватні перевізники (найбільший тут теж Ахметов).

Втім, як пише видання Ліга, на Банковій це розцінили як певну змову керівницта УЗ з Ахметовим, а звільнення Езугбаї джерела видання пояснили як компроміс Жмака з Банковою, щоб не звільнили і його.

Кому треба прибрати Жмака

Натомість співрозмовники Букв вважають, що за цією історією стоїть також гра різних груп в самому Офісі президента.

“Я сумнівають, що Метінвест за це рішення заносив гроші в УЗ. Скоріше, це схоже на якісь домовленості Банкової з Ахметовим, які зараз одна з башт там пробує використати на свою користь”, – каже ексміністр Омелян.

Як стверджують співрозмовники Букв в транспортній галузі, зараз найбільший інтерес в УЗ має радник президента Сергій Шефір, який дружить з головою профільного комітету Юрієм Кисєлем (той самий, що минулого року купив будинок Володимира Зеленського).

“Наглядова рада УЗ – це суміш бульдога з носорогом. Проблема там, що в ній крім Куна ніхто ніколи не працював в залізничному секторі”, – кажуть співрозмовники Букв у галузі.

Натомість Жмак не влаштовує багатьох гравців ринку.

“Жмака хочуть знести, це правда. Думаю, там ціла коаліція бажаючих, бо в УЗ сходяться інтереси всіх олігархів + Аваков”, – каже ще один співрозмовник Букв.

Наприкінці січня в Раді була створена слідча комісія, яка вивчатиме роботу Укрзалізниці. Очолила її “Слуга народу” Юлії Грішина, досі відома лише фото “маю право на помилку”, претензіями на посаду міністра освіти та тим, що її чоловіка підозрювали в корупції.

Який стосунок Грішина має до залізниці – невідомо. Хоча, якщо в наглядову раду без досвіду можна, то слідчу комісію взагалі запросто очолити.

Зазвичай, висновки слідчих комісій Ради не мають якого правового застосування, але як джерело певного піару її можуть використати.

5 березня у Facebook депутат Юлія Гришина повідомила, що ТСК ухвалила рішення “звернутися до Прем’єр-міністра, міністра інфраструктури, Наглядової ради “УЗ” щодо питання їхньої оцінки компетентності нинішнього правління компанії”.

“Торік у травні ревізія «Укрзалізниці» виявила порушень майже на 12 мільярдів гривень. За короткий час роботи ТСК до мене надійшло понад 20 звернень від окремих працівників та цілих колективів «УЗ». Люди скаржаться на грубі порушення трудового законодавства, розтрати, привласнення та нецільове використання ресурсів підприємства”, – написала Грішина.

У відповідь Жмак заявив, що готовий прийти на засідання Тимчасової слідчої комісії і свідчити про становище компанії під поліграфом.

Навіщо Тимошенку Дарницький міст та Kyiv City Express

Тим часом, можна побачити, як на ниву УЗ намається зайти заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

3 березня під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Розвиток Правосуддя” Укравтодор підписав меморандум з АТ “Укрзалізниця”, відповідно до якого Дарницький міст у Києві буде включений до програми “Велике будівництво” у 2021 році і добудований Укравтодором.

“Вже влітку почнуться роботи на Дарницькому мосту – і це найголовніше для киян. І закінчені усі роботи будуть до кінця 2021 року. Це те, що не було зроблено за 10 років”, – розповів заступник голови Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко під час церемонії підписання.

Двома тижнями раніше, 22 лютого він анонсував початок будівництва системи приміських експресів у столиці, Kyiv City Express.

Якщо комусь здалося, що це тільки спроба опустити мера Києва Віталія Кличка, то крім політичної підніжки можливому кандидату в президенти в цьому є ще й економічний інтерес.

Директор філії «Пасажирська компанія» Укрзалізниці Олександр Перцовський оцінив лише реалізацію проєкту в Києві з модернізацією 9 електричок у 10 мільярдів гривень.

В інтерв’ю LIGA.net ремонт одного електропотягу він оцінив приблизно 50-60 мільйонів гривень.

Володимир Омелян в коментарі Буквам каже, що влада суттєво завищує ціни для проєкту Kyiv City Express.

“Вони побачили на “Великому будівництві”, які там відкати можна мати (до 40%) і тепер хочуть зайти ще й в “Укрзалізницю”, фактично проводячи рейдерське захоплення”, – каже ексміністр.