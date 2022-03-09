У ніч на 9 березня банк Росії ввів безпрецедентні обмеження на роботу банківської системи — заборону на придбання готівкової валюти та обмеження в доступі до валютних заощаджень. Так банк Росії дав можливість кожному росіянину посидіти у санкційній ямі. І це далеко не фініш.

Почитав я ці обмеження. І можу сказати наступне:

Руський рубль впевнено і жваво прямує услід за руським кораблем. І це не фігура мови. Руський рубль, який усі знали раніше — вмер! Той рубль, який є наразі — це неконвертований, токсичний сурогат, замкнений у кордонах Мордору, який знецінюється навіть швидше, ніж про це встигають повідомляти кацапські Telegram-канали. Навіть Байден, який вчора знайшов влучне порівняння — один рубль коштує менше одного американського цента, виявився занадто оптимістичним. Вже не вартує навіть цього. Курс і статус російського рубля і фінансова система летять у безодню.

Банк Росіі заявив про тимчасовий характер обмежень, оголосивши дату – 9 вересня. Те що обмеження, введені минулої ночі, тимчасові — це правда. Але не тому, що їхня дія обмежена у часі. Ні. Тимчасовість цих заходів пов’язана з тим, що вже за декілька днів банк Росії змушений буде запровадити іще більш жорсткі обмеження, а сьогоднішній нічний жах і черги біля банкоматів стануть для росіян лише легким переляком.

Російська економіка цілими галузями: машинобудування, фармацевтика, авіаперевезення, девелопмент, телеком, виробництво електроніки, гірничорудна галузь, банківський та фондовий ринок шикуються і готуються рухатись у відомому всьому цивілізованому світові напрямку.

Звісно, вони заявляють і ще якийсь час продовжуватимуть заявляти, що працюють у штатному режимі, імпортозаміщення і всьотакое, все вирішить і “ми пабєдім”. Але повірте мені, як людині, яка має успішний досвід антикризового управління найбільшим державним банком – “Ганнуся вже розлила олію”, якщо ви розумієте про що я.

Механіка економічної кризи і руйнування базових економічних підвалин Росії запущені. Ми бачимо наразі зворотний відлік. Рейтингове агенство Fitch вже заявило про неминучий дефолт. Корпоративні російські позичальники можуть добігти до руського корабля навіть швидше за їхнього суверена.

Не слід недооцінювати ані руйнівного впливу санкцій, ані запасу, хоча і обмеженого, але усе ж таки міцності країни окупантів. Сьогодні натрапив на план заходів якоїсь російської асоціації закупівельників, так вони цілком серйозно обговорюють повернення до бартерних схем. Це може сповільнити падіння, але не втримати від нього.

У цьому ж звіті кацапських закупівельників побачив й таке: вистачає іноземних компаній, котрі, заявивши під тиском громадського осуду про те, що залишають ринок, подекуди шукають і навіть знаходять схеми, як не відмовитись від “кривавих грошей”. Тож продовжуємо слідкувати за тим, як виконуватимуться заяви компаній.

Принципово важливо, щоб усі заявлені в пресрелізах ключових учасників санкційного тиску рішення запрацювали якомога скоріше. Без відтермінувань і винятків. Те, що Visa подовжила обслуговування емітованих російськими банками карток закордоном до 11 березня, не тішить.

Мені видається, що фінансове керівництво Росії не може не усвідомлювати того, як падатиме, і з якою швидкістю руйнуватиметься руський колос на глиняних ногах, тому очікую відставок (спосіб і пояснення значення не мають).

І останнє. Ми, завдяки рішучості і лідерству політичного керівництва, мужності наших воїнів, неймовірній єдності суспільства, підтримці міжнародних партнерів вистояли два тижні і маємо намір стояти стільки, скільки знадобиться. Тому фактор часу має ключове значення. Нарощення тиску, принциповість не лише заяв, але й рішень, швидкість надання такої потрібної нам військової підтримки усе це прискорить неминуче — перемогу Світла над Темрявою.

Стоїмо.

Героям Слава!