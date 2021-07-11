Ми запитали читачів #Букв, які їх таймлайни в стосунках - відповіді, дещо шокували та розсмішили! [Особливо ваші історії про невдалі побачення].

Математиці вчать в школі, біології також, навіть є (чи був) такий предмет, як ОБЖ (Основи безпеки життєдіяльності), де нам розповідали, що перше потрібно робити: гасити будинок, знімати кота з дерева чи підняти слухавку. А ось про відносини чоловіків, жінок чи небінарних особистостей не йшлося. Всі нюанси щодо цього ми повинні пізнавати самі, шляхом проб та помилок.



Кожен з нас впевнений, що особливий, але на ділі ми всі хочемо одного і того ж – кохання, розуміння, шоколаду



Чи справді це так? Чи може ми всі різні й приречені на пошуки компромісів або на самотність?



P.s.: Всі опитані під нікнеймами, щоб зберегти деяку конфіденційність, а за бажанням цю людину можна знайти у списку фоловерів #Букв в Instagram😉 Якщо ви раптом не підписані – ми вас тут почекаємо.



Кожному охочому, ми відправили 10 питань, на які вони дали чесні (сподіваємося) відповіді. Також були й питання із зірочками – розповісти про найгірше побачення та найневдаліший “підкат”.



Ось вам і відповідь на одвічні питання в рамках інфографіки.

Як бачимо, на першому побаченні більшість готова до поцілунків та подарунків, а щодо знайомства з друзями та інтиму – тут вже у кожного свій таймлайн. Але крім сухих цифр більшість опитаних зазначає, що все залежить від людини та спільного вайбу. Тому дуже важливо залишатися собою, попри те, як би важко це не було.

Стиль та граматика оповідачів збережена. Стаття написана по фану, а не з якоюсь важливою метою.