У Володимира Путіна погано йде боротьба з коронавірусом, але підмога прийшла з Інстаграму. Блогерки-телеведучі пишуть пости про те, що Білл Гейтс чіпує людей, а російське телебачення показує фільми Міхалкова на цю ж тему. Потім фільму ще й додають переглядів тим, що його заборонили

Поки президент США Дональд Трамп намагається довести, що коронавірус має штучне походження і вийшов з лабораторії в Ухані, в Росії набирає обертів концепція, що у всьому винен Білл Гейтс, який хоче чіпувати весь світ. І якщо спочатку це виглядало як особисте маячення окремих інстраграм-дів, то тепер до нього підключилися більш маститі гравці на кшталт режисера Нікити Міхалкова.

Колишня учасниця “Дому-2», модель і ведуча Вікторія Боня запам’яталася на початку карантину заявою, що не страшно, якщо людство вимре наполовину від коронавіруса, аби планета вижила.

“Можете мене спалити на багатті, матюкати і говорити, що хочете … Але я вважаю, що короновірус йде на користь нашій планеті і завжди вважала, що все в цьому житті від Всевишнього! І хороше і погане. Людство в цілому стало гірше сарани, яка поїдає все на своєму шляху і не залишає за собою живого місця! за останні 50 років ми вбили планету так, як жодне покоління за тисячі років не винищувало її. і такі струси, у вигляді коронавірусу, нам повинні піти на користь! ми платимо за своє неусвідомлене життя саме такою ціною”.

«І я можу сказати, що я готова разом з усіма померти, аби наша планета вижила», – додала блогерша у відеозаписі і полетіла на день народження дочки до Франції.

Через місяць Боня «підірвала соцмережі» не менше «геніальною заявою», в якій пов’язала поширення коронавірусу з впливом вишок зв’язку 5G. І неважливо, що в Росії їх майже нема, а ці частоти використовують військові.

«Люди, прокиньтеся! Нас труять. А наші діти в майбутньому вже не зможуть мати дітей з такими наслідками, які будуть після використання таких технологій», – «спрогнозувала» Боня.

А далі вона почала розвивати теорію, що Білл Гейтс хоче чіпувати людство, а від його вакцин вмирають і калічаться діти. І так цілий тиждень.

Першим не витримав теорій Боні телепродюсер Олександр Роднянський.

«Вчора прочитав в новинах про популярну в Instagram гламурну даму, колишню зірку «Дому-2», яка вирішила вразити своїх передплатників дикою конспірологічною маячнею, вибачте за прямоту. Клянуся, в звичайному житті я б ніколи не звернув на це увагу, але, з огляду на популярність, яку псевдонаукові теорії про «творця коронавірусу Білла Гейтса», про чіпування жителів Землі і «шкідливий» формат зв’язку 5G отримали саме в Instagram, мені здалося важливим написати цей пост, – пояснив Роднянський. – Ті, до кого ми повинні з вами сьогодні прислухатися, – це вчені і лікарі. І точно не гламурні «знаменитості».

Цей пост Роднянського винесла собі в сторіз ведуча Ксенія Собчак і натякнула на «тупість» Боні, а потім і зовсім забанили інстаграм-діву.

Модель це не зупинило і вона продовжила постити інтерв’ю, що підтверджують її теорію. Все б нічого, але у Боні 6, 7 мільйонів підписників.

І Боня така не одна. З 15 квітня теоріями змови і боротьбою проти електронної освіти та вакцинації раптом захопилася співуча юристка і активістка, колишня кандидат у президенти Росії Катерина Гордон з майже мільйоном аудиторії.

Крім того, в боротьбу з Гейтсом вступив колишній російський тенісист Марат Сафін, котрий назвав пандемію коронавірусу світовою змовою.

«Думаю, що людей готують до чіпізації. Білл Гейтс ще в 2015 році розповів, що у нас буде пандемія, наступний ворог – вірус, а не ядерна війна. Вони провели симуляцію на Давоському форумі, як все буде. Я не думаю, що Білл Гейтс такий провидець – він просто знав. З вірусом все не так, як розповідають, але народ же вірить у все, в страшилки по телевізору. Хтось вірить, що закінчиться скоро цивілізація, а я в це не вірю. Просто скоро будемо ходити з чіпом. Весь світ же посадили вдома, так що все працює. Я думаю, що є хлопці крутіші за світових лідерів, які реально господарі грошей, господарі світу, і вони це можуть легко провернути. Можна називати це тіньовим урядом, можна як завгодно. Я думаю, ми навіть не здогадуємося, що вони існують. Ротшильди і Рокфеллери – це розкручені імена, а за ними ще хтось стоїть », – заявив Сафін в ефірі інстаграма Sports.ru, у якого 265 тисяч підписників.

Потім його слова розтягли собі акаунти з красивими дівчатами.

Можна було б сказати, що теорії змови знаходять адептів серед селебретіс і в інших країнах. Наприклад 1 квітня дружина сербського тенісиста Єлена Джокович опублікувала в інстаграмі ролик, де розповідалося про можливий зв’язок вишок 5G-зв’язку і коронавірусу. Таку ж думку висловлював британський боксер Амір Хан.

Але не у всіх країнах сюжети про те, що Гейтс ставить чіпи в людей через вакцину вийшли по центральному ТБ. Незважаючи на те, що в країні діє заборона на поширення фейків – а саме так відбувається в Росії.

А вчора в хід і зовсім пішла важка артилерія. Нікіта Михалков заявив, що Телеканал «Росія 24» зняв з ефіру повтор випуску його авторської програми «Бесогон ТВ».

Знятий з ефіру випуск під назвою «У кого в кишені держава?» був присвячений знову таки чіпуванню, яке нібито має намір провести мільярдер Білл Гейтс.

«У п’ятницю [1 травня] вийшли два сеанси, і після цього мені керівництво ВГТРК повідомило, що ні в суботу, ні в неділю повторів не буде. Тобто, грубо кажучи, передача знята з ефіру », – заявив режисер.

Правда, далі в заяві сказано, що передачі вийшли в ефір – просто о 23 і 3 годині ночі, що Міхалков вважав недостойним часом.

Тобто центральний канал показав цю передачу 4 рази. Зараз нібито заборонений фільм Міхалкова ганяють по інстаграму. А на ютуб його подивилися майже три мільйони.

Російська влада не дуже добре справляється з коронавірусом, лікарі не отримують підвищених зарплат, в останні дні в країні фіксують по 10 000 нових випадків захворювань. Ще два тижні тому політологи відзначили, що Путіну погано вдається інформаційна боротьба з коронавірусом, тому що це не звичний ворог, що не світова закуліса, його не вдається міфологізувати. Тепер для частини аудиторії ця історія все ж досягне такого рівня – і Путін боротиметься з таємною змовою.

22 лютого чиновники Держдепартаменту США виступили із заявою, що Росія займається поширенням дезінформації щодо коронавірусу за допомогою фейкових акаунтів в соцмережах.

Залишається почекати нових заяв.