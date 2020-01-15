Цими вихідними міністр економіки Тимофій Мілованов відрапортував, що вперше в історії України в грудні зафіксована дефляція, а ціни на імпортні товари знизилися. Правда, на наступний день Центру Разумкова повідомив, що зарплати українців в 2019 році досягли свого піку на момент президентських виборів, а після цього фінансові можливості громадян почали стрімко падати. Чому ж при зміцненні гривні українцям жити не краще, а бюджет поспішно латає діри, і чого чекати в наступному році, намагалися зрозуміти Букви.

Валютні гойдалки

Всупереч прогнозам, що при президенті Зеленському долар буде по 50 гривень, з середини літа національна валюта несподівано стала зміцнюватися. Якщо ще в травні долар був по 27, то в кінці грудня його вже купували по 22,9. Правда, недовго. За пару днів гривня впала до 23,9.

Теоретично, зміцнення гривні має радувати людей. Але ні. Адже ціни в гривні падати не поспішають.

Причиною зміцнення гривні став великий приплив долара на ринок внаслідок продажу ОВДП. Інвестори скуповували цінні папери України на 110 млрд гривень в надії заробити по 20% на інфляції. І тим самим зміцнили гривню на 15%.

«Восени сільське господарство за рахунок вдалого експорту пропонує на 20% більше валюти. Плюс за цей рік валютні резерви України поповнилися на 7 млрд доларів», – пояснює #Буквам причини зміцнення нацвалюти економічний експерт і координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов.

І додає, що довгострокових причин для зміцнення на найближчі 5-7 років немає. А ручне управління курсом і зниження вартості долара до 15-20 грн не вплине позитивно на економіку.

Зміцнення гривні до долара призвело до того, що менше грошей отримав і бюджет.

Екс-в.о. міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева повідомила, що через зміцнення нацвалюти аграрії недоотримали 6-7 млрд грн експортної виручки.

За твій товар вони отримують гроші в доларах, відтак тепер змогли купити менше гривні. А значить змогли менше вкласти в новий урожай. У той же час, в цей урожай вони вкладали гроші за іншим курсом і не могли ставити ціну нижче витраченої, а тому виявилися в першу чергу неконкурентоспроможними перед російськими виробниками зерна.

Якщо гривня збереже своє зміцнення, то це стане великим мінусом для сформованого бюджету, в якому курс долара закладений по 27. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вже повідомив, що така ситуація зобов’язує переглянути прийнятий бюджет.

Радник президента Олег Устенко прогнозує, що курс валюти в 2020 році збережеться на тому рівні, який ми зараз спостерігаємо, з незначним коригуванням. “Це буде плюсом для маневру Нацбанку, який вже почав більш м’яку монітарної політику. Тобто не буде тривати стрімке зниження облікової ставки і буде активно відновлюватися кредитування економіки”, – міркує Устенко. Хоча сам він виступає за більш слабку гривню, бо ми повністю орієнтуємося на експорт.

Нардеп від “Голосу” і в минулому заступник міністра економічного розвитку Юлія Клименко в коментарі Буквам також прогнозує зміцнення нацвалюти. Але, на її думку, нічого хорошого вітчизняній економіці це не дасть.

“У довгостроковій перспективі така економічна і монетарна політика при існуючій структурі економіки України призведе до втрати конкурентоспроможності українських товарів на світовому ринку, гальмування і скорочення експортних секторів, втрати знань і технологій, підвищення імпорту, і, як результат, зменшення робочих місць, зарплат і доходів українських громадян. Тобто ми будемо годувати чужі економіки, замість розвитку своєї”, – вважає Клименко.

У Нацбанку прогнозують помірне коливання курсу в обидві сторони.

«Дірки» в бюджеті при економічному зростанні

У Світовому банку очікують, що українська економіка в 2020 р виросте до 3,7% ВВП. У 2019 р за оцінкою організації, показник ВВП виріс на 3,6%.

Експерти, опитані «Буквами», також оцінили минулий рік як успішний.

“На 2019 рік ми не очікуємо ніяких сюрпризів і думаємо, що ВВП України виросте на 3,6%. Хороший показник, але зовнішні ризики, деяким чином, для України посилюються, тому важлива структурна трансформація економіки”, – розповіла старший економіст банку Анастасія Головач.

Особливо успішність року підкреслювали в оточенні президента.

«Вибори повинні були розхитати ситуацію. Ми спостерігали навіть цілу групу деструктивних сил, які працювали на розлом ситуації. Досить згадати розмови перед президентськими виборами про те, що з перемогою [на президентських виборах Володимира] Зеленського курс долара виросте за 100 грн, паралельно з цим інфляція підніметься до неймовірних показників, буде колосальний дефіцит держбюджету і Україна не зможе ніде позичати гроші. Це негативно впливало на економічну ситуацію, точніше на довіру до економіки », – поділився з Буквами своєю думкою радник президента Олег Устенко.

Правда, експерт не згадав, як глава Офісу президента просив Кабмін заморозити виплати субвенцій і про перенесення грошей з інших областей на будівництво дороги, про яку просив президент.

Через брак 70 млрд грн. в кінці року Кабінет міністрів був змушений призупинити незахищені державні витрати – наприклад, на будівельні та інфраструктурні проекти. Вони перейшли в ручне управління Держказначейства.

У Кабміні поспішили заспокоїти співгромадян, що проблема звичайна і не торкнеться соціальних виплат.

«Подібні речі Мінфін і розпорядники бюджетних коштів роблять щороку, щоб забезпечити виконання всіх показників бюджету, не тільки по дефіциту, а й відповідно до критеріїв ефективності витрат», – пояснила тоді міністр фінансів Оксана Маркарова.

Причиною такого становища стали скорочення доходів від експорту металургійної продукції, акцизного збору на сигарети, відсутність запланованої приватизації, зниження інфляції до 4,1% при запланованих 6,3% (недоотримано інфляційний податок), низькі ціни на природний газ і різке зміцнення гривні.

Але хоч як би заспокоював нас Мінфін, цифри говорять про інше.

“Щоб був зрозумілий масштаб проблем, наведемо дані попередніх років: у 2015-му – перевиконання на 12 млрд грн, в 2016-му – недовиконання на 1 млрд, у 2017-м у- недовиконання на 3,6 млрд, у 2018-му – на 9,2 млрд грн. Навіть двозначних цифр не було”, – написало “Дзеркала тижня” в грудні минулого року.

Видання також зазначає, що для того, щоб виправити ситуацію, “Укрзалізницю”, “Укргідроенерго” та “Об’єднану гірничо-хімічну компанію” зобов’язали виплатити державі 90% дивідендів за 2018 рік, а не 30% як було раніше.

26 грудня Кабінет міністрів зобов’язав НАК “Нафтогаз” терміново, протягом доби, достроково виплатити в скарбницю 8,5 млрд дивідендів з прибутку, які монополія отримала протягом трьох попередніх кварталів.

В результаті на початку січня 2020 р Мінфін знову опублікував дані. З них стало відомо, що за минулий рік дефіцит бюджету склав 35 млрд грн.

Депутати вважають, що подібне видоювання ні до чого доброго не приведе.

«Рішення про отримання 90% прибутку було прийнято ще попереднім урядом, і нинішній Кабмін просто його виконав. Тобто Мінфін продовжив політику викачування коштів з держпідприємств, яка не дає їм можливість розвиватися », – говорить Клименко.

Падіння промисловості

В кінці грудня Державна служба статистики повідомила, що за підсумками листопада скоротилися обсяги промислового виробництва до 7,5% в порівнянні з минулим роком. У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства попередили, що це тільки початок.

“У першому кварталі 2020 року очікується продовження негативної динаміки в промисловості, проте окремі види діяльності будуть відчувати позитивний вплив від введення в дію нових виробничих потужностей”, – йдеться в звіті відомства.

Заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук впевнений, що таке падіння пов’язане з реформами, які борються зі «схематозами» в цьому бізнесі.

“Ситуація з економічною активністю останні місяці дуже неоднозначна – з одного боку, маємо провал в промисловості, з іншого – продовжують прискорюватися будівництво і роздрібний товарообіг”, – констатував Ніколайчук.

Він звернув увагу на той факт, що зміцнення гривні і високі темпи зростання зарплат сприяють зростанню купівельної спроможності населення і здешевленню інвестиційних товарів, але в той же час це підриває конкурентоспроможність промисловості.

Адже українська промисловість виживає і заробляє за рахунок слабкої гривні, інфляції і відсутності конкуренції.

Глава міністерства Тимофій Мілованов повідомив, що Кабмін не залишить промисловість один на один з проблемою. Тому було прийнято рішення створити штаб для протидії падінню.

«Якщо промисловість звикла до експортної ренті від постійної девальвації і інфляції, то це не найефективніша промисловість», – звертає увагу експерт Сергій Фурса.

Виклики на 2020 рік

На думку опитаних експертів, економіка 2020 року не сильно відрізнятися від економіки 2019 року. Кардинально вплинути на ситуацію може несподівана світова економічна криза, про яку вже давно говорять.

Хоча економіст Фурса не впевнений, що криза буде. “Про кризу говорять, тому що світова економіка росте дуже довго, наприклад, американська економіка вже 10 років поспіль. Такого ніколи не було. Відповідно люди припускають, що ми знаходимося в кінці циклу, де рано чи пізно може бути криза”, – міркує він.

У той же час народних депутатів від опозиції засмучує, що влада не використовувала свій “медовий місяць” для проведення реформ.

“У будь-якої нової влади є десь 6 місяців на проведення кардинальних реформ, інакше далі система її пожирає. Вони пропустили ці шість місяців і всі структурну реформи, які дозволили б економічне зростання – не були прийняті. Ні трудовий кодекс, ні антитрастове законодавство, ні деолігархізація. Замість цього вони займалися поточними проблемами і пропустили цей період”, – говорить Юлія Клименко.

У вівторок Рада прийняла закон про реформу митниці, який розкритикували депутати БПП і «Батьківщини». Він збільшив права глави митниці і ввів нерівність для різних підрозділів.

“Зрозумійте те, що було прийнято сьогодні в законі по митниці 2318-1 може мати наслідки і для бюджету, і для платника. Всі процедури, які будуть здійснені в цей момент вони можуть бути анульовані через суд”, – говорить нардеп від БПП Ніна Южаніна.

“Мені здається, що ця влада як жодна інша мала б прораховувати всі варіанти дій, але вони цього не роблять. Візьмемо знову цей закон по митниці: завтра ви поміняєте Нефьодова, чи зможете ви новій людині довірити ті повноваження, що ви дали. 15 митницям установили різний перелік митних зобов’язань, які вони здійснюють, різні зарплати і надбавки. Зарплата може скласти 8 тисяч, а може 300 або 500. Я такого ручного управління ще не бачила в державі. Мені здається, вони намагаються протягнути всі забаганки Мінфіну, які я 4,5 року навіть не брала на розгляд”, – каже колишня глава податкового комітету.

Під час прийняття бюджету Кабмін не вносив правки до Податкового кодексу, зате зробить це законопроектом 1210 зараз.

За підрахунками співзасновника аналітичного центру “Український інститут майбутнього” Анатолія Амеліна, цей законопроект може коштувати Україні 1% зростання ВВП.

“Знаєте, як угробити економіку України одним законопроектом? Все просто:

– Об’єднати всі забаганки Мінфіну, податкових консультантів (які заробляють на ускладненнях для бізнесу) з величезною кількістю технічних правок в один документ.

– Зробити документ на 580 сторінок порівняльної таблиці, прочитати який звичайному депутату (особливо зрозуміти його) не під силу

– Включити турборежим і заховати голову в пісок », – написав Амелін.

За його словами, крім збільшення ставок на руду і видобуток газу, законопроект 1210 призведе до згортання офісів айтішних компаній з українськими резидентами, жорсткіших умов ведення бізнесу в порівнянні з іншими юрисдикціями, збільшення ризиків неправомірної коригування податківцями фінансового результату підприємств.

«З цим документом не зрівняється жодні зміни податкового кодексу під ялинку. За обсягами змін цей законопроєкт в 10 разів більше і набагато фіскальніший”, – згодна з Амеліним Ніна Южаніна.

Тому вона радить бізнесменам тримати руку на пульсі і стежити за цими змінами.