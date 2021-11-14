Сьогодні пропонуємо приготувати простий та смачний салат з гарбузом за рецептом шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Попри те, що гарбуз майже на 90% складається з води, він володіє неймовірним набором корисних речовин, вітамінів і мікроелементів.

До його складу, крім води, входять азотисті і білкові речовини, органічні кислоти, клітковина, крохмаль, каротин, глюкоза, фруктоза, сахароза, солі міді, фосфору, заліза, цинку, а також у достатній кількості вітаміни А, В1, В2, С , D, Е, РР і більш рідкісні Т і К.

Вважається, що гарбуз сприяє виробленню серотоніну, зміцненню кісткової тканини і суглобів, може знімати больовий синдром при сечовипусканні. Він також є прекрасним антиоксидантом і антидепресантом. Крім того, цей овоч знижує ризик тромбозу і ракового переродження клітин.

Салат з гарбузом

Інгредієнти:

гарбуз, бажано сорту Батернат, але підійде й звичайний;

зелень;

листя шпинату;

рукола;

сир, бажано козячий;

олія;

сіль;

лимон;

мед.

Спосіб приготування:

Гарбуз ріжемо, додаємо: сіль та спеції (розмарин, сушений базилік), а також оливкову олію й бальзамік. Відправляємо шматочки гарбуза в духовку на 15 – 20 хв.

Далі беремо зелень, листя шпинату, руколу та додаємо сир.

Для заправки нам знадобиться олія, сіль, лимон та мед. Змішуємо наш салат й посипаємо зверху горішками.

Корисний салат готовий. Смачного!