Вчені будуть обговорювати пандемію і давати поради, як уберегтися від вірусу. Все почнеться о 18 вечора за київським часом і триватиме до пізньої ночі.

Який стан справ у боротьбі з пандемією у світі на цей момент? Як стримуванню COVID-19 допомагає досвід людства із іншими, зокрема коронавірусними, хворобами? Як стримати поширення інфекції? Чи вірно робить Британія, ігноруючи карантин? Як усе це закінчиться?

Ці питання турбують людей по всьому світі. Серед них – і вчені, які змобілізувались для проведення присвяченого коронавірусу саміту. Відповідно до нової реальності, він буде віртуальним. Віртуально ж “Букви” відправляють на саміт кореспондента, який трохи більш ніж за годину розпочне пряму трансляцію події.

Організовує саміт Singularity University – новаторський університет, розміщений у Силіконовій долині США. Його засновниками є знамениті американські інженери Рей Курцвейл та Пітер Діамандіс, а партнерами – Google, NASA та Deloitte.

Сьогоднішні лекції будуть на такі теми:

– Все, що варто знати про COVID-19: ситуація з пандемією на тепер, стратегії розробки вакцини.

– Перспективи реакції у світлі досвіду інших спалахів хвороб: SARS, мавп’ячої віспи, грипу.

– Як різні уряди реагують на коронавірус.

– Практичні поради зі збереження власного здоров’я протягом пандемії COVID-19.

– Як стримати поширення вірусу.

– Лікування хвороб і дослідження ДНК.

– Як поточний коронавірус та австралійські лісові пожежі вплинули і продовжать впливати на світ.

– Лідерство в часи COVID-19.

– Рішучі кроки та прискорені інновації.

Усе почнеться о 18 годині за київським часом і триватиме до глибокої ночі. Віримо, що вчені не підведуть і буде цікаво й корисно. Тож – слідкуйте цього вечора за “Буквами”!