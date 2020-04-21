У стані фонової тривожності через епідемію, ми часто шукаємо заспокоєння в найпростішому і доступному - їжі. Але цей спосіб загрожує зайвими кілограмами і навіть розладами харчової поведінки. Ми запитали професійних дієтологів, як найкраще харчуватися на карантині, щоб бути щасливими, спокійними і здоровими.

Оксана Заскальна, Дієтолог, член Ліги фітнес-дієтологів і нутриціології

На карантині, як і в більшості інших ситуацій, харчування має бути збалансованим і покривати потреби організму у всіх поживних речовинах, забезпечуючи його здорове функціонування.

Якщо у вас немає виражених хронічних або гострих захворювань, що потребують спеціальних коригувань раціону, то баланс – це наявність на столі кожен день повноцінного білка з продуктів тваринного походження: м’яса, риби, морепродуктів, яєць, твердих сирів, кисломолочних і молочних продуктів. Або дуже вдумливий підбір заміни їм серед рослинних продуктів. Це може бути тофу, соя, професійні протеїни, комплексні поєднання круп, цільнозернові паста і хліб.

І, звичайно, овочі у свіжому та приготованому вигляді (близько 400 грамів на день), фрукти, здорові рослинні жири (горіхи, авокадо, рослинні масла) і достатню кількість чистої питної води. Базовий розрахунок потреби у воді – 30 мл на 1 кг ваги.

Важливо звертати увагу і на спосіб приготування – якщо все перераховане вище гарненько просмажити навіть в правильній олії, це не дасть потрібний ефект. Якщо сильно хочеться – смажене можна собі дозволити, як і будь-яку іншу їжу, яка не сприяє здоров’ю і хорошій фізичній формі. Але не часто.

Обмеження в харчуванні кожної людини потрібні різні. Для цього дивимося на спосіб життя: якщо карантин проходить лежачи і сидячи, а раніше було багато спорту і фізичної активності – звичні порції треба зменшувати, оскільки витрат енергії менше, а їжі стільки ж, калорії будуть «відкладатися про запас». Але я проти дієт для всіх – тільки за медичними показаннями. В даному випадку, обмеженнями швидше можна назвати раціональне харчування. Те, що точно варто виключити – це «сміттєву їжу», щоб потім не довелося разом з схудненням лікувати шлунок. А також – цукровмісну. Навіть з точки зору корекції емоційного стану, десерти дають короткочасний сплеск енергії, а потім сильний спад. Плюс, цукор є доведеним імуносупресором – тобто, пригнічує і знижує імунітет).

Якщо їжа нас не задовольняє, ми маємо справу не з фізичним, а з емоційним голодом. Якщо вживати всі групи продуктів і чергувати типи (наприклад, не їсти з каш одну гречку, а готувати різні крупи) – дисбалансу в більшості випадків бути не повинно.

У карантин, крім загального збалансованого харчування, основні потреби – це психоемоційний стан і імунітет, для чого нам потрібні продукти з вітамінами групи B, вітамін D, вітамін С, магнієм і цинком. Денний раціон повинен починатися з 1-2 склянок чистої питної води і 3-х 4-разового стабільного режиму харчування без перекусу в проміжках. Тож вибирайте те, що хочеться, але пам’ятайте про баланс всього, що необхідно мати в раціоні щодня.

Наприклад:

На сніданок – вівсянка з насінням, горіхами, сухофруктами або ягодами. Додайте до неї повноцінний білок у вигляді йогурту або сиру, або шматочок м’яса, риби.

На обід повинен бути хороший обсяг овочів, обов’язково цільні злаки і білок: наприклад, готуємо бурий рис з овочами та індичкою, а до салату додаємо оливкову олію і трохи насіння

На вечерю нежирний білок і овочі. Наприклад, запікаємо хека, злегка заправляємо маслом і їмо з салатом.

За день можна один раз перекусити парою фруктів.

Також важливо пам’ятати, що для здорової ваги і стабільного психоемоційного стану необхідна загальна система: режим сну, фізична активність, підтримка позитивного настрою, режим дня, медитації або інші ритуали виключно для себе.

Марія Федоренко, дієтолог-консультант

Їжа впливає на наш настрій. Вчені давно прийшли до висновку, що наш кишечник і мозок пов’язані. Існує десятки гормонів, які відповідають за наше психологічне самопочуття.

Нам часто хочеться себе порадувати і ми їмо щось «смачненьке» – солодощі, фастфуд. На жаль, це не допомагає, а тільки створює ілюзію допомоги. Згідно з дослідженнями: цукор не впливає на наш настрій, він знижує увагу через 60 хвилин після вживання і підвищує почуття втоми через 30 хвилин.

У той же час, інші вуглеводи – крупи, цільнозерновий хліб, овочі, і якісні білки, відповідають за вироблення серотоніну, гормону задоволення. Збалансована дієта однозначно покращує наше самопочуття і надає сил, в той час як дієта багата жирами, цукром і сіллю робить нас дратівливими і втомленими.

З огляду на те, що під час карантину ми всі менш активні, то і раціон повинен бути відповідним. Намагайтеся не їсти зайвих калорій, контролюйте порції, не перекушуйте, будь-яким способом збільшуйте витрату енергії: аеробіка, гімнастика, вправи.

На карантині важливо вживати цільні продукти: цільнозернові крупи, овочі, фрукти, м’ясо, рибу, яйця, бобові, горіхи. Не потрібно забувати про якісні джерела жиру: оливкова олія, горіхи, насіння, авокадо. Балуйте себе фруктами. Уникати ж варто рафінованих продуктів і порожніх калорій, які містяться в білому борошні, цукрі, ковбасних виробах і напівфабрикатах.

Намагайтеся встановити правила прийому їжі. Сідайте за стіл усією сім’єю, в певний час, не ходіть на кухню без причини. Регулярні прийоми їжі будуть тримати під контролем рівень цукру, а значить і настрій буде рівним.

Ось продукти, які підтримають вас у епідемію:

Овочі і фрукти – клітковина забезпечує нормальну роботу кишечника, підтримує здоров’я кишкового мікробіома.

Горіхи – хороше джерело амінокислот і жирів. Жменя горіхів в день допоможе підняти рівень серотоніну. Можна їсти як перекус або використовувати, як заправку до салатів.

Зелений чай – багатий антиоксидантами. Теобромін і теофілін знижують рівень стресу, а L-теанин – рівень кортизолу.

Яйця, тверді сири і жирна риба забезпечать вітаміном D.

Бобові – замінюють тваринний білок, який у великих кількостях збільшує рівень системного запалення. Багаті на триптофан (амінокислота гарного настрою) і клітковину. Для запобігання здуття не забувайте їх вимочувати у воді і відварювати.

Олена Юдіна, діетолог- коуч

Є кілька компонентів харчової поведінки. Один з них – емоційний, коли їдять для заспокоєння тривоги, емоцій, страхів, переживань і нудьги. На даний момент ми відчуваємо повний спектр негативних емоцій, які й провокують прояв емоційного компонента харчової поведінки. Їжа в даному випадку виступає найшвидшим джерелом спокою: поїли – заспокоїлися.

Щоб відрізнити їжу з нудьги і їжу, яку ми дійсно потребуємо, варто розділити поняття голоду і апетиту. Апетит може бути не пов’язаний з голодом: це запахи, образи їжі, емоції, які вона може придушити або доставити. А голод – це почуття істинної потреби в їжі. Відрізнити голод від апетиту зовсім не складно. Якщо ви готові їсти не улюблену страву – це голод. Якщо хочете категорично чогось особливого – це апетит.

Апетит під час карантину загострюється: крім емоційної складової, ми багато дивимося телевізор, YouTube, сидимо в соцмережах, бачимо більше картинок красивих смачних страв, рецептів.

Але якщо і до карантину людина харчувалася збалансовано, і на карантині продовжує цю звичку – їй не варто міняти раціон. А ось рухову активність додати не завадить. Виходити в дальній магазин, гуляти, вибирати обхідні шляхи від магазину додому – бажано безлюдні, безпеку ніхто не відміняв. Але такі прогулянки цілком можуть дати вам близько 8 000 кроків на день, досить, щоб не урізати калорійність звичного раціону.

Для інших же карантин – це якраз чудова можливість привести своє харчування в порядок. У щоденній системі робота-дім-робота люди відкладають питання харчування «на потім», їжі просто немає в їх графіку. Навіть якщо ви почнете міняти харчові звички зараз, через місяць до хорошого самопочуття і поліпшення стану шкіри, ви бонусом отримаєте зниження ваги на кілька кілограмів.

Секретів в організації харчування ніяких немає. Потрібно просто навчитися планувати свій день і вписувати в ці плани харчування. Люди переїдають тому, що їжі в їхньому дні не приділяється часу. Тому вони «шматочкують», перекушують «фаст-фудом» і напівфабрикатами: чимось, що швидко і просто готується і не віднімає часу (якого на це і не заплановано).

Коли ви почнете планувати харчування, вносити в щоденник сніданок, обід і вечерю, замислюватися, що за страви це будуть, виділяти час для походу в магазин за відсутніми для збалансованих страв продуктами – ваші харчові звички помітно зміняться. Навіть якщо ви виходите в магазин раз на тиждень – продумуйте раціон на тиждень вперед, підрахуйте, скільки овочів, фруктів, круп і м’яса потрібно для вас і для сім’ї. І так кожен день у вас будуть різноманітні збалансовані страви.

Людина, яка планує раціон, ніколи не буде ні голодувати, ні переїдати. Навіть якщо ви схильні їсти через емоції – забийте холодильник судочками зі збалансованою їжею і ваш раціон стане набагато здоровішим.