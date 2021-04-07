Кількість ліжок із киснем для пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19, в Україні досягла максимуму. Вакцини теж немає, тому українці як і рік тому можуть захищатися від коронавірусу лише самообмеженням. Букви нагадують, яких правил треба дотримуватись.

Дотримуйтесь соціальної дистанції

Коронавірус передається від людини повітряно-крапельним шляхом: під час кашляння, чхання і просто спілкування. В організм людини вірус потрапляє через слизові – рот, ніс або очей. Тому оптимальна дистанція спілкування 1,5-2 метри.

Також проблему становлять крихітні аерозольні краплини, які виділяє хворий на коронавірус. Вони можуть поширюватись в закритих приміщеннях на більшу відстань ніж 2 метри, тому шанси захворіти в них більші, ніж на вулиці.

Прогулянки на вулиці значно безпечніші щодо шансів підхопити коронавірус. Німецький вірусолог Александре Кекуле в інтерв’ю «Німецькій хвилі» зауважує, що те, що вірус мутував не означає, що він став розлітатись на більші дистанції.

“Вірус, що мутував, не “перелітає” на більші відстані – це важливо пам’ятати”, – говорить Кекуле.

Ймовірність того, що вітер донесе в парку до іншої групи відпочивальників аерозолі в достатній для зараження концентрації, є практично нульовою, вважають німецькі фахівці.

Носіть маску

Ви повинні носити маску в місцях скупчення, це створює перешкоду в поширенні коронавируса. При цьому маски надають тільки бар’єрний захист від крапель, включаючи великі респіраторні частки. Але більшість масок неефективно фільтрують дрібні частинки з повітря і не запобігають витоку повітря при вдиху. Тому носіння масок все одно вимагає збереження дистанції.

Носіть маску так, щоб вона закривала ніс, рот і підборіддя.

Знімайте маску за вушні резинки.

Якщо ви наділи або зняли маску або доторкнулися до неї, проведіть гігієнічну обробку рук.

Використовуйте маску не більше трьох годин.

Після зняття маски кладіть її в чистий поліетиленовий пакет; а медичні маски утилізуйте зі звичайними побутовими відходами.

Маска чи респіратор

Респіратор захищає вас тільки при вдиханні, але видихаєте ви і заражені частинки. Тому респіратори не можна одягати хворим на коронавірусв. Респіратором ви захищає тільки себе, але не тих, хто вас оточує.

Втім деякі країни вимагають носити респіратор у публічних місцях. Саме така норма діє з 25 лютого в Чехії. Також одягати респіратор у магазині та громадському транспорті вимагають в Австрії. Вимога носити респіратори FFP2 діє також у Баварії.

Під час використання респіратора вдих та видих потребують додаткових зусиль, щоби подолати спротив фільтрувального матеріалу. Для людини, яка страждає від респіраторних симптомів, це створюватиме додатковий дискомфорт і може призводити до погіршення її стану.

Скільки живе коронавірус?

Перші дослідження коронавірусу показали, що вірус може виживати в краплях до трьох годин після того, як потрапить у повітря під час кашляння. Дрібні крапельки розміром від 1 до 5 мікрометрів – приблизно в 30 разів менші за ширину людської волосини – у спокійному повітрі можуть перебувати кілька годин.

Це означає, що вірус, що циркулює в нефільтрованих системах кондиціонування, житиме не більше пари годин.

Але дослідження NIH виявили, що вірус SARS-CoV-2 довше живе на картоні – до 24 годин, і до 2-3 діб на пластикових і нержавіючих поверхнях.

Восени опублікували дослідження австралійських вчених, яке показало, що коронавірус може жити на твердих поверхнях, наприклад, на екрані гаджета або банкнотах, 28 днів. Але його розкритикували за те, що досліди проводили в темряві, тоді як всі віруси швидше зникають під дією ультрафіолету.

Дезінфекція рук та поверхонь

Оскільки вірус через руки може потрапити на слизову оболонку очей та рота, то їх необхідно ретельно мити з милом та обробляти антисептиком зі спиртом.

На сьогодні немає доказів зараження через контакт з забрудненою поверхнею. Також вчені кажуть, що дезінфекція дверних ручок, пакетів та візків у супермаркетах не має такого визначального значення, як вважалось спочатку.

Втім, як і в боротьбі з іншими вірусами ВООЗ рекомендує провітрювання та вологе прибирання приміщень.

Також організація застерігає від розпилення на вулиці та в приміщеннях дезінфікуючих засобів.

Міфічні засоби народної профілактики

Часник, куркума, алкоголь не захистять вас від зараження коронавірусом. А алкоголь ще й послабить ваш імунітет.

Чи впливає погода на поширення коронавірусу?

Американські дослідники вивчили особливості заражень в районах Китаю з теплим, холодним, сухим і вогким кліматом і не виявили жодного зв’язку між кліматичними умовами й частотою передачі інфекції.

Водночас австрійські вчені дійшли висновку, що промені ультрафіолету знищують вірус.

Що робити, якщо відчуваєте перші симптоми хвороби?

Найперше, що треба зробити, коли у вас підвищилася температура, з’явилася слабкість, заклало ніс, розболілося горло, зник нюх чи смак – якомога швидше самоізолюватися й не контактувати з іншими людьми.

Далі слід зателефонувати сімейному лікарю для консультації та дотримуватись його порад.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, то ви можете звернутися до найближчого закладу первинної допомоги. Відсутність декларації не є причиною відмови в наданні допомоги людині з підозрою на COVID-19, це врегульовано в постанові Кабінету Міністрів №65 .

Крім того, можна звернутися до регіональної чи національної гарячої лінії, там підкажуть, як діяти. Або в цілодобовий контакт-центр МОЗ із протидії поширенню коронавірусної хвороби: 0-800-60-20-19.

Вам також треба буде зробити ПЛР-тест, щоб підтвердити діагноз.

Які препарати можна і не можна приймати?

Єдині ліки, які можна приймати самостійно при COVID-19 – це жарознижувальні при високій температурі (38-39 градусів). Підійдуть ібупрофен і парацетамол. Все інше – за призначенням лікаря.

В жодному разі не можна практикувати самолікування антибіотиками, адже вони не діють на віруси. Пам’ятайте ліків проти коронавірусу немає. Якщо вам хтось їх радить, то це фуфломіцин.

Коли треба викликати швидку?

Якщо стан різко погіршився, є пряма загроза здоров’ю або життю, треба терміново дзвонити 103.

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