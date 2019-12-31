Меган Маркл

Згідно зі списком глобальної пошукової платформи моди Lyst до топ-10 знаменитостей, стиль яких ми любили, бажали і активно шукали, не просто увійшла, а очолила герцогиня Сассекська, обігнавши таких ікон стилю, як Кьяру Феррані, Бейонсе і Ріанну. І навіть свою королівську колегу Кейт Міддлтон, яка в цьому році спустилася з 5-го на 11-й рядок.

Образи Маркл “викликали в середньому 216-відсоткове зростання пошуків предметів одягу”, в яких вона з’являлася на публіці. За словами Lyst, під час візиту герцогів Сассекському в Африку королівський туристичний гардероб Маркл, що складається з численних суконь-сорочок, викликав небувалий ажіотаж в Інтернеті. Так, сукні Club Monaco, які вона носила в цьому турі, були розпродані менш ніж за 24 години.

Біллі Портер

У 2019 Інтернет і соцмережі підірвали екстравагантні образи актора, коміка і представника квір-спільноти Біллі Портера, який зруйнував всі гендерні стереотипи. Боротьба за гендерно нейтральну моду почалася з чорної сукні-смокінга з оксамитовою спідницею з криноліну на врученні “Оскара”, потім всі обговорювали золотий костюм з крилами на Балі Інституту, а потім – червоний брючний костюм з пишним шлейфом з фатину на премії Tony Awards. Для Біллі Портера мода – це перформанс і мистецтво самовираження, тому в свої 50 років він нарешті зважився звільнитися від громадського тиску і відчув свободу бути самим собою.

“Ми занадто багато структурували, виходячи з традиційних розумінь гендера. Тому було так чудово скинути з себе всі ці стереотипи і позбутися від бажання або необхідності бути маскулінних в світі, який говорить тобі “бути таким – добре і правильно”, і замість цього просто бути. Бути тим, хто ти є, і знати, що твоє життя визначає кожен окремий момент. Це те, для чого я використовую моду. І це весело”, – пояснює актор.

Кайлі Дженнер

Ще одна зі списку Lyst – наймолодша представниця сімейства Кардашьян. Кайлі Дженнер вдалося обігнати за популярністю своїх сестер, в тому числі Кім Кардашьян, яка була символом стилю в 2018 році, але не в році, що минає. По-перше, інтерес до стилю Кайлі зріс завдяки її нового статусу – наймолодшого мільярдера за всю історію грошей, який розбагатів на виробництві косметики (про успіх Кайлі Букви писали в цьому матеріалі). По-друге, і сама Кайлі усвідомлено взяла курс на завоювання статусу ікони стилю. Кожен свій вихід, появу в Інстаграмі або тематичний образ до якогось свята вона продумує до найдрібніших деталей, роблячи ставку на репости в соцмережах і численні згадки в ЗМІ. Гардероб її образів, які хотілося б згадати в цьому матеріалі, досить широкий: від сукні з пір’яними рукавами на Met Gala до щоденних постів в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner) 6 Май 2019 в 8:20 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner) 31 Окт 2019 в 1:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner) 6 Дек 2019 в 11:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner) 13 Дек 2019 в 1:02 PST

Меланія Трамп

У політично напруженому світі і неспокійній індустрії моди (яка, нагадаємо, налаштована проти Меланії Трамп в особі таких дизайнерів, як Tom Ford, Marc Jacobs і Sophie Theallet, які відмовилися одягати головну сім’ю Америки) перша леді США демонструє гідність і вибирає відповідний гардероб. Її вбрання – як оммаж стилю Джеккі Кеннеді з її ідеально скроєними костюмами, які сидять як влиті. Чисті лінії, продумані деталі та мінімалістський стиль шикарних дизайнерських образів Меланії зробили з неї абсолютну модну ікону, яка надихає весь світ. Один з лідерів дипломатичної моди в її класичному прочитанні, перша леді США завжди послідовна, доречна і акуратна в тому, що і куди вона одягає. Якщо раніше вона вшанувала модну спадщину і прапор Франції за допомогою дизайнерських лейблів і квітів своїх образів (білих, синіх, червоних), то в цьому проявила модну дипломатію в гостях у королеви Великобританії. Білу сукню для державного банкету в Букінгемському палаці викликало загальне захоплення, а бежеве пальто для зустрічі з Терезою Мей натякнуло на класичний британський тренч.

Олена Зеленська

Інтерес в модному і політичному світі є й до дружини президента України Оленою Зеленською, яка в цьому році з’явилася на обкладинці українського Vogue – дійсно вагома подія як для моди, так і політики: про це написали буквально всі видання, портали і модні і немодні телеграм-канали . Зеленська так само, як і Меланія Трамп, використовує універсальну мову моди і вибирає чистий крій і мінімалізм, але не такий консервативний, як у першої леді США.

Її космополітичні і по-європейськи стримані образи, а також підтримка українських дизайнерів заслужили широке схвалення у модних ЗМІ і експертів fashion-індустрії. Але багато і часто критикують і обговорюють в її акаунті в соцмережах, що однозначно підвищує увагу до її стилю.

У цьому матеріалі Букви досконально вивчили і препарували стиль першої леді України, про що ще раз хочемо нагадати.

Перероблений денім і асиметричні джинси Ksenia Schnaider

Якщо говорити про розвиток української моди в світовому контексті, сьогодні піонером в ній вважається бренд Ksenia Schnaider, який будує своє виробництво за загальносвітовими принципам сталого розвитку і свідомого життя. Марка використовує сертифіковану органічну бавовну, поліестер з перероблених пластикових пляшок, шиє речі з вінтажного спортивного одягу і перекроює старий денім в трендовий новий, який стає головним героєм streetstyle-образів по всьому світу. Свіжий хіт Ksenia Schnaider зразка 2019 року – асиметричні джинси, які повторюють крій класичних прямих джинсів з підворіть і широких розкльошені. У таких влітку було помічено Селін Діон.

“Веганські” пуховик Ienki Ienki

Ще один піонер української моди – бренд Ienki Ienki, пуховики якого були в усіх streetstyle-звітах, – в 2019 представив свій перший “веганський” пуховик, тут же прослизнув на нову січневу обкладинку українського Vogue, присвяченого модному порядку денному – sustainability. Тим самим Ienki Ienki анонсували вихід першої веганскої колекції пуховиків, яка з’явиться в лютому 2020 року. Замість гусячого пуху, їх наповнили переробленими пластиковими пляшками і устричним ракушняком.