Меган Маркл
Згідно зі списком глобальної пошукової платформи моди Lyst до топ-10 знаменитостей, стиль яких ми любили, бажали і активно шукали, не просто увійшла, а очолила герцогиня Сассекська, обігнавши таких ікон стилю, як Кьяру Феррані, Бейонсе і Ріанну. І навіть свою королівську колегу Кейт Міддлтон, яка в цьому році спустилася з 5-го на 11-й рядок.
Образи Маркл “викликали в середньому 216-відсоткове зростання пошуків предметів одягу”, в яких вона з’являлася на публіці. За словами Lyst, під час візиту герцогів Сассекському в Африку королівський туристичний гардероб Маркл, що складається з численних суконь-сорочок, викликав небувалий ажіотаж в Інтернеті. Так, сукні Club Monaco, які вона носила в цьому турі, були розпродані менш ніж за 24 години.
Біллі Портер
У 2019 Інтернет і соцмережі підірвали екстравагантні образи актора, коміка і представника квір-спільноти Біллі Портера, який зруйнував всі гендерні стереотипи. Боротьба за гендерно нейтральну моду почалася з чорної сукні-смокінга з оксамитовою спідницею з криноліну на врученні “Оскара”, потім всі обговорювали золотий костюм з крилами на Балі Інституту, а потім – червоний брючний костюм з пишним шлейфом з фатину на премії Tony Awards. Для Біллі Портера мода – це перформанс і мистецтво самовираження, тому в свої 50 років він нарешті зважився звільнитися від громадського тиску і відчув свободу бути самим собою.
“Ми занадто багато структурували, виходячи з традиційних розумінь гендера. Тому було так чудово скинути з себе всі ці стереотипи і позбутися від бажання або необхідності бути маскулінних в світі, який говорить тобі “бути таким – добре і правильно”, і замість цього просто бути. Бути тим, хто ти є, і знати, що твоє життя визначає кожен окремий момент. Це те, для чого я використовую моду. І це весело”, – пояснює актор.
Кайлі Дженнер
Ще одна зі списку Lyst – наймолодша представниця сімейства Кардашьян. Кайлі Дженнер вдалося обігнати за популярністю своїх сестер, в тому числі Кім Кардашьян, яка була символом стилю в 2018 році, але не в році, що минає. По-перше, інтерес до стилю Кайлі зріс завдяки її нового статусу – наймолодшого мільярдера за всю історію грошей, який розбагатів на виробництві косметики (про успіх Кайлі Букви писали в цьому матеріалі). По-друге, і сама Кайлі усвідомлено взяла курс на завоювання статусу ікони стилю. Кожен свій вихід, появу в Інстаграмі або тематичний образ до якогось свята вона продумує до найдрібніших деталей, роблячи ставку на репости в соцмережах і численні згадки в ЗМІ. Гардероб її образів, які хотілося б згадати в цьому матеріалі, досить широкий: від сукні з пір’яними рукавами на Met Gala до щоденних постів в Instagram.
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Меланія Трамп
У політично напруженому світі і неспокійній індустрії моди (яка, нагадаємо, налаштована проти Меланії Трамп в особі таких дизайнерів, як Tom Ford, Marc Jacobs і Sophie Theallet, які відмовилися одягати головну сім’ю Америки) перша леді США демонструє гідність і вибирає відповідний гардероб. Її вбрання – як оммаж стилю Джеккі Кеннеді з її ідеально скроєними костюмами, які сидять як влиті. Чисті лінії, продумані деталі та мінімалістський стиль шикарних дизайнерських образів Меланії зробили з неї абсолютну модну ікону, яка надихає весь світ. Один з лідерів дипломатичної моди в її класичному прочитанні, перша леді США завжди послідовна, доречна і акуратна в тому, що і куди вона одягає. Якщо раніше вона вшанувала модну спадщину і прапор Франції за допомогою дизайнерських лейблів і квітів своїх образів (білих, синіх, червоних), то в цьому проявила модну дипломатію в гостях у королеви Великобританії. Білу сукню для державного банкету в Букінгемському палаці викликало загальне захоплення, а бежеве пальто для зустрічі з Терезою Мей натякнуло на класичний британський тренч.
Олена Зеленська
Інтерес в модному і політичному світі є й до дружини президента України Оленою Зеленською, яка в цьому році з’явилася на обкладинці українського Vogue – дійсно вагома подія як для моди, так і політики: про це написали буквально всі видання, портали і модні і немодні телеграм-канали . Зеленська так само, як і Меланія Трамп, використовує універсальну мову моди і вибирає чистий крій і мінімалізм, але не такий консервативний, як у першої леді США.
Її космополітичні і по-європейськи стримані образи, а також підтримка українських дизайнерів заслужили широке схвалення у модних ЗМІ і експертів fashion-індустрії. Але багато і часто критикують і обговорюють в її акаунті в соцмережах, що однозначно підвищує увагу до її стилю.
У цьому матеріалі Букви досконально вивчили і препарували стиль першої леді України, про що ще раз хочемо нагадати.
Перероблений денім і асиметричні джинси Ksenia Schnaider
Якщо говорити про розвиток української моди в світовому контексті, сьогодні піонером в ній вважається бренд Ksenia Schnaider, який будує своє виробництво за загальносвітовими принципам сталого розвитку і свідомого життя. Марка використовує сертифіковану органічну бавовну, поліестер з перероблених пластикових пляшок, шиє речі з вінтажного спортивного одягу і перекроює старий денім в трендовий новий, який стає головним героєм streetstyle-образів по всьому світу. Свіжий хіт Ksenia Schnaider зразка 2019 року – асиметричні джинси, які повторюють крій класичних прямих джинсів з підворіть і широких розкльошені. У таких влітку було помічено Селін Діон.
“Веганські” пуховик Ienki Ienki
Ще один піонер української моди – бренд Ienki Ienki, пуховики якого були в усіх streetstyle-звітах, – в 2019 представив свій перший “веганський” пуховик, тут же прослизнув на нову січневу обкладинку українського Vogue, присвяченого модному порядку денному – sustainability. Тим самим Ienki Ienki анонсували вихід першої веганскої колекції пуховиків, яка з’явиться в лютому 2020 року. Замість гусячого пуху, їх наповнили переробленими пластиковими пляшками і устричним ракушняком.
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Vogue Ukraine presents January 2020 cover featuring the first IENKI IENKI vegan puffer – iconic Michlin jacket made with recycled bottles and oyster shells. Together with Vogue Ukraine we will enter 2020 with new values, in particular sustainability, and present our first vegan collection of puffers in February 2020 ☃️ @vogue_ukraine @abbychampion by @derekhendersonphoto. Styled by @vanessa_coyle, creative direction @cynthia.swanson.studio #VogueValues @softcheesemakeup
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@blancamiro wearing Killer Jacket Ultra Violet available online and at selected stores worldwide ☃️🌲 #ienkiienki #staywarmandhavefun