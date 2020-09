Цифрове мистецтво – невід’ємна частина моди. Чого вартий показ Balenciaga півроку тому – якраз в розпал карантину, який привніс в fashion-світ якісно нове бачення комп’ютерного мистецтва та міцно зв’язав цифрове і модне середовище в єдине ціле. Так, для своєї колекції Balenciaga осінь-зима 2020/2021 Демна Гвасалія розгорнув на подіумі епічно діджітальну сценографію, що нагадувала фільм про апокаліпсис: величезні led-екрани омивали глядачів краплями дощу, обпалювали полум’ям і заколисували на морських хвилях.

Відповідаючи духу глобальної постпандемічної кризи Ukrainian Fashion Week зробив ставку на максимальну діджітальність своїх проектів і в сезоні, що завершився щодня давав стрім з головного подіуму, презентував відвідувачам першу в світі віртуальну ком’юніті з обміну одягом The Swapchain, де історію кожного продукту і його екологічний слід можна відстежити з допомогою технології Blockchain, а також – знайомив гостей з роботами наймодніших цифрових художників.

Один з них – британський креативний і Діджитал-директор Джон Еммоні, відомий своїми роботами з брендами Balenciaga, Nike і Iris van Herpen, лондонським універмагом Selfridges, музикантами Charli XCX, Каньє Вестом і багатьма іншими. В рамках UFW презентували Діджитал-скульптуру, присвячену BMW Concept i4 – інноваційного та елегантного електромобіля. Як кажуть творці, вперше для такого Діджитал-арту були використані дві запрограмовані нейромережі Штучного Інтелекту.

Також організатори Ukrainian Fashion Week представили нову Діджитал-платформу -Ukraine is the Center of My Universe – мультидисциплінарний проект, який об’єднав відомих в Україні та світі українських дизайнерів і лідерів креативного сектора.

Не обійшлося в цьому сезоні і без фешн-кіно, яке теж пройшло в онлайн-форматі. Уже втретє в Україні проводиться Fashion Film Festival Kyiv – єдиний в країні фестиваль fashion-відео. В рамках заходу відбулася прем’єра документального повнометражного фільму “Жан-Поле Готьє, з любов’ю”. У ньому показана дуже особиста історія історія паризького кутюр’є під час підготовки до його легендарному фешн-спектаклю Fashion Freak Show.

“Я не вмію писати, – розповідає дизайнер на початку фільму, – але я розповім свою історію візуально. Це буде показ всього мого життя, не тільки дефіле моди”.

Fashion Freak Show – це автобіографічний драматичний мюзикл, поставлений дизайнером власноруч перед тим, як піти з фешн-індустрії та модних комерційних перегонів, сконцентрувавшись на більш творчих і некомерційних проектах.

На тлі підготовки до шоу Жан-Поль Готьє багато згадує про своє дитинство: про мрію влаштувати дефіле в Фолі-Бержер (де, власне, він і провів фрік-шоу); про улюбленого плюшевого ведмедя, єдину іграшку в його трирічному віці; про те, як мріяв про ляльку, але батьки не дозволили йому – “Хлопчики не грають в ляльки”; про те, як переробив ведмедя в ляльку, приклеївши йому груди – конусні бра з паперу (і які потім стали одним із знакових творів дизайнера завдяки Мадонні).

“Фріки – це, звичайно, чудовиська, – пояснює дизайнер за лаштунками підготовки до шоу. – А ще ті, хто чимось відрізняється від інших. Моя мати, наприклад, була фріком. У неї було два жовчним міхура, тоді як у звичайних людей – один. У кожного з нас є якась аномалія – ​​більш-менш помітна. Деякі більш помітні аномалії можуть перетворити нас в інвалідів. Але мені такі люди подобаються. Тому що я і сам в дитинстві був вигнанцем. У мене не було друзів в ліцеї. Я думаю, мені б і самому не сподобався той хлопчик, яким я був … “.

У цих оповіданнях Готьє відкривається з нового несподіваного боку для глядача – неймовірно іронічним, справжнім, чесним і живим.