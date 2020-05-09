Ви скаржитесь на старість і біль в суглобах, а діти не розуміють, що треба дарувати американські ортези та вітаміни. Скажіть їм це.

День матері в Україні святкують не дуже давно. Двадцять років тому він узаконився у другу неділю травня, щоб тихою сапою відтіснити Восьме березня з позицій «мамин день, ми з татом на кухні».

В Європі та Америці це свято існує більше століття. Я влаштувала опитування друзів і знайомих з різних країн світу. І ось що цікаво: багато реалій абсолютно однакові.

Малюки дарують мамам милі саморобки. Старші діти готують смаколики і дарують щось приємне, тільки не для домашнього господарства. Дорослі діти … Ось у них виникають труднощі.

Більшість дорослих дітей світу раді б подарувати мамі палац під пальмами і яхту, але усвідомили вже, що ніколи на них не зароблять. Більшість мам, де б вони не жили, пройшли школу відмови собі в делікатесах, розвагах і іграшках для дорослих. І добре, якщо не в найнеобхіднішому.

Особливо це стосується матерів декількох дітей. Як сказала одна шведська бабуся, життя – це не танці на рожевих пелюстках, і мами усвідомлюють це досить швидко.

Задоволення йдуть непомітно. Ось цим можна поступитися. Он того не дуже-то й хотілося. І нічого страшного, всі так живуть. Напхати смачною і корисною їжею розкриті дзьоби, у підлітків схожі на жерла доменної печі; накупити пташеням можні опірення; вивчити; поставити на крило; підтримати в польоті – все це набагато важливіше. А пташенята дорослішають повільніше, ніж здавалося в момент їх народження. Роблять помилки, невиправдано ризикують і відчайдушно спростовують життєвий досвід. Кращі потім визнають, так, мама говорила. Та що з того?

Так проходять десятиліття. За цей час азартні дівчата встигають трохи постаріти, забути про танці і познайомитися з ломотою в суглобах. Головна їхня турбота тепер – спокій. А наріжний камінь спокою – благополуччя дітей. Більше немає сил їм допомагати і хочеться сподіватися, що дітям буде легше, ніж їхнім батькам.

Тому мамам «нічого не треба», у них «все є» і «навіщо ти витратив гроші!» Дітям же часто буває зручніше повірити і перестати завалювати мам дурницями – ми ж пам’ятаємо, що будинок і яхта в проект не вписалися, так? Дорослі діти забувають про єдність, з якою вони клеїли літери на аплікацію і пересмажували до чорноти товсті млинці мамі на святковий сніданок. І це роз’єднує їх.

Ось вам маленький секрет. Насправді, більшість мам хоче подарунків, але так, щоб це не вирвало шматок з дзьоба у пташенят. Тому, якщо вам і справді хочеться вшановувати свою маму в цей святковий день, не забудьте сказати, як для вас важливо зробити їй подарунок. А ще – що ви знаєте міру у витратах і це вас не обіднить. Що ви витратили тільки сили на приємні пошуки подарунка, який хоч в мікроскопічній мірі висловить вашу любов і вдячність.

Секрет номер два, дуже простий. Хочете зробити мамі хороший подарунок – почніть її слухати. У літньої жінки свої інтереси. Можливо, вона і зрадіє новій прикрасі чи подорожі. Але не виключено, що малий електрокар, для якого не потрібні права, і зарядна розетка у дворі приватного будинку порадують її більше.

Мама консервативна? Це теж не зовсім так. Мені не раз доводилося бачити, як літні жінки хвацько освоюють інтернет, коли їм нема кого соромитися, що вони такі невмілі і погано запам’ятовують дії. Але навіть якщо вони і справді не люблять новинок, що з того? Є сотні варіантів. Дерево в сад, перекритий дах, нові зуби, перекопаний вздовж і поперек город, шаль з кашеміру, ортопедичні туфлі, щоб на підборах, а ноги зовсім не втомлюються – кожну ощасливить своє. Суть секрету в тому, щоб мама могла похвалитися цим подарунком у своєму колі. Тому що на другому місці після прагнення до благополуччя дітей у безлічі матерів – бажання ними пишатися.

І для самих мам дорослих дітей є підказка. Згадайте, ким ви були, коли дітей ще не було. Не виключено, що саме зараз у вас з’явилася можливість реалізувати давні, але не трудомісткі бажання – навіщо ж їх відкидати?

Жертвуючи собою, ви колись переконали дітей, що вам нічого не потрібно. І ви маєте рацію, коли турбуєтеся про них, тому що їм дійсно доведеться пережити протягом життя важкі часи. Але є і зворотна сторона. Їм не вдасться накопичити незліченних багатств, навіть якщо вони все життя будуть складати копійку до копійки, тому що гроші мають звичку знецінюватися. Благополуччя створюється не скупістю, а діловою кмітливістю, бажанням працювати і умінням пристосовуватися до життєвих реалій, одна з яких – ви. Ваш захват, ваша похвала зроблять їх сильнішими, а значить, захистять краще, ніж засмучення з приводу витрат на вашу скромну персону.

І будьте, будь ласка, зрозуміліші. Якщо яхта не світить, може, вам захочеться спробувати раз в житті нереальну косметику на ікрі і платині? Так і замовте собі крем. Не сподобається – п’яти будете їм мазати, попередньо показавши подружкам. Запитайте, на яку суму розраховувати.

А якщо вас ображає неувага, не просіть дзвонити частіше, а встановіть разом з дітьми дні і час. І твердо поясніть, що якщо вам цікавий серіал про Прекрасну Люмінісценту і злих шпигунів, значить, і дітям він теж повинен бути цікавий, тому що ереживали ж разом з ними ви, доросла жінка, за ведмедика, якому відірвали лапу, – і нічого страшного з вами не трапилося. Тепер вони – дорослі люди, а дорослим цікаво те, що люблять їх кохані. Наприклад, мама.

Ви скаржитесь на старість і біль в суглобах, а діти не розуміють, що треба дарувати американські ортези та вітаміни. Скажіть їм це. Вам треба, щоб всі бачили ваш новий балкон, бо сусідка баба Галя вже проїла вам мозок подарованими сином броньованими дверима – сміливіше. Поясніть, що гордість і нестримне вихваляння – ваша єдина медаль за багаторічний материнський труд. І не забудьте порадіти вголос.

Тоді і діти будуть щасливішими і навіть багатшими. Тому що одна з найважливіших умов життєвого успіху – розуміння: «Мама мною пишається».